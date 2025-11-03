Увидеть Северную столицу без суеты — возможно только свысока! Мы откроем для вас доступ на специально оборудованную и безопасную крышу, которую выбираем за:

Потрясающую 360° панораму Петербурга с высоты 8 этажа;

Быстрый и комфортный подъем на современном лифте большой вместимости;

Обеспеченную безопасность (наличие охраны);

— Просторную площадку (около 300 м²) для свободного перемещения. Важная информация:

Перед подъёмом на крышу все участники проходят инструктаж по технике безопасности • Прогулка не подойдёт маломобильным людям и детям до 10 лет • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды • По запросу можем провести индивидуальную экскурсию для 1-2 человек:.

7000 ₽ при проведении экскурсии до 15:00 — 8000 ₽ при проведении экскурсии после 15:00 — каждый дополнительный путешественник +1500 ₽.