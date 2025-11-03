Истинная душа Петербурга — не только в музеях и дворцах.
Она также обитает в его креативных пространствах — поднимемся на крышу одного из них! Вы увидите красоту города с высоты, влюбитесь в него ещё раз, но с другого ракурса, и развеете мифы о таких прогулках. Не забудьте зарядить телефон, потому что атмосферные фото гарантированы!
Описание экскурсии
Увидеть Северную столицу без суеты — возможно только свысока! Мы откроем для вас доступ на специально оборудованную и безопасную крышу, которую выбираем за:
- Потрясающую 360° панораму Петербурга с высоты 8 этажа;
- Быстрый и комфортный подъем на современном лифте большой вместимости;
- Обеспеченную безопасность (наличие охраны);
— Просторную площадку (около 300 м²) для свободного перемещения. Важная информация:
Перед подъёмом на крышу все участники проходят инструктаж по технике безопасности • Прогулка не подойдёт маломобильным людям и детям до 10 лет • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды • По запросу можем провести индивидуальную экскурсию для 1-2 человек:
7000 ₽ при проведении экскурсии до 15:00 — 8000 ₽ при проведении экскурсии после 15:00 — каждый дополнительный путешественник +1500 ₽.
Проводится ежедневно по расписанию 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00, просьба уточнять свободные места заранее:)
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Восстания, д. 1Б, у входа в кафе «Пирожковая»
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится ежедневно по расписанию 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00, просьба уточнять свободные места заранее:)
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Перед подъёмом на крышу все участники проходят инструктаж по технике безопасности
- Прогулка не подойдёт маломобильным людям и детям до 10 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу можем провести индивидуальную экскурсию для 1-2 человек:
- 7000 ₽ при проведении экскурсии до 15:00
- 8000 ₽ при проведении экскурсии после 15:00
- Каждый дополнительный путешественник +1500 ₽
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
В
Виктория
3 ноя 2025
А
Анна
12 сен 2025
Здравствуйте! Спасибо за Вашу работу, экскурсия очень интересная, познавательная. Гид Виктория профи своего дела, ОГРОМНОЕ ей спасибо!!!
Нехватило немного, именно прогулок по крышам. Так как я представляла себе именно погулять.
Однозначно буду рекомендовать Вас!
А
Андрей
22 авг 2025
Отличный вид, экскурсия очень интересная, много смешных малоизвестных фактов про Питер! Гид очень хороший, принесла с собой мыльные пузыри и бинокли, было очень круто
А
Авдей
15 авг 2025
Спасибо большое гиду Юлии, рассказывала все четко и интересно, где-то даже что-то и с шутками)) виды красивые, были на закате!
А
Анна
13 авг 2025
А
Анастасия
26 июл 2025
Офигенно
Д
Дмитрий
19 июл 2025
Е
Елена
14 июл 2025
Д
Денис
14 июл 2025
Был на экскурсии 11.07 все очень понравилось. Экскурсию проводил Влад. Рассказывал интересно, фоткает профессиональна, подсказал несколько интересных мест
А
Алина
11 июл 2025
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря замечательному гиду Владимиру!
Спасибо большое!
Я
Яна
2 июл 2025
К
Ксения
26 июн 2025
Очень необычная и живописная экскурсия. Отдельное спасибо году, он создал настроение этого вечера
Л
Лариса
26 июн 2025
В
Виктория
22 июн 2025
Очень красивый вид на город. Спасибо гиду Дмитрию за прекрасную экскурсию!
В
Вадим
19 июн 2025
