15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Не секрет, что лучшие ракурсы Петербурга открываются именно с крыш, на которых прячутся городские байки и легенды.Эта авторская прогулка приведет вас на территорию бывшего хлебозавода и одного из лучших городских

лофт-пространств, где мы прогуляемся по пяти крышам, рассматривая символы города от Исаакиевского собора до башни Газпрома. Вы отыщете улицу, которой нет на картах Петербурга, увидите прошлое города на старинных фотографиях, а после сможете остаться на крышах для самостоятельной прогулки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Уголок промышленного Петербурга

Мы прогуляемся по Лиговскому проспекту и поговорим об истории этой части Петербурга, а после вы окажетесь на территории бывшего Смольнинского хлебозавода — некогда крупнейшего в городе, а сегодня — популярного петербургского лофт-пространства. Я проведу вас мимо уникальных промышленных строений, расскажу, чем живет предприятие и что находится в корпусах хлебозавода сегодня.

Осмотреть весь город, прогуливаясь по крыше

Затем вам предстоит комфортная и захватывающая прогулка по целой веренице крыш хлебозавода, которая перетекает в огромную смотровую площадку. С оборудованной крыши вам откроется вид на десятки достопримечательностей исторического центра Петербурга, о которых я с удовольствием расскажу. Вы окинете взглядом Исаакиевский и Владимирский соборы, Спас-на-Крови, башню Газпрома и другие архитектурные доминанты, а заодно узнаете об особенностях петербургских крыш, услышите связанные с ними легенды и байки и рассмотрите старинные фотографии. А ещё я расскажу, где находится улица Контейнерная, которой нет ни на одной карте города, и почему по крупнейшему каналу Петербурга сегодня не плавают лодки, но ездят трамваи.

После экскурсии вы получите от меня небольшой подарок-сюрприз и «явки и пароли» мест, которые непременно стоит посетить, если вы приехали в Петербург.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия подойдёт путешественникам любого возраста, которым наскучили автобусные экскурсии с монотонным повествованием, и всем любителям необычных прогулок.

Организационные детали