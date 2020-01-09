15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Уголок промышленного Петербурга

Мы прогуляемся по Лиговскому проспекту и поговорим об истории этой части Петербурга, а после вы окажетесь на территории бывшего Смольнинского хлебозавода — некогда крупнейшего в городе, а сегодня — популярного петербургского лофт-пространства. Я проведу вас мимо уникальных промышленных строений, расскажу, чем живет предприятие и что находится в корпусах хлебозавода сегодня.

Осмотреть весь город, прогуливаясь по крышам

Затем вам предстоит комфортная и захватывающая прогулка по целой веренице крыш хлебозавода, которая перетекает в огромную смотровую площадку. С пяти полностью оборудованных крыш вам откроется вид на десятки достопримечательностей исторического центра Петербурга, о которых я с удовольствием расскажу. Вы окинете взглядом Исаакиевский и Владимирский соборы, Спас-на-Крови, башню Газпрома и другие архитектурные доминанты, а заодно узнаете об особенностях петербургских крыш, услышите связанные с ними легенды и байки и рассмотрите старинные фотографии. А еще я расскажу, где находится улица Контейнерная, которой нет ни на одной карте города, и почему по крупнейшему каналу Петербурга сегодня не плавают лодки, но ездят трамваи.

После экскурсии вы получите от меня небольшой подарок-сюрприз и «явки и пароли» мест, которые непременно стоит посетить, если вы приехали в Петербург.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет путешественникам любого возраста, которым наскучили автобусные экскурсии с монотонным повествованием, и всем любителям необычных прогулок.