15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся по Лиговскому проспекту и поговорим об истории этой части Петербурга, а после вы окажетесь на территории бывшего Смольнинского хлебозавода — некогда крупнейшего в городе, а сегодня — популярного петербургского лофт-пространства. Я проведу вас мимо уникальных промышленных строений, расскажу, чем живет предприятие и что находится в корпусах хлебозавода сегодня.
Осмотреть весь город, прогуливаясь по крыше
Затем вам предстоит комфортная и захватывающая прогулка по целой веренице крыш хлебозавода, которая перетекает в огромную смотровую площадку. С оборудованной крыши вам откроется вид на десятки достопримечательностей исторического центра Петербурга, о которых я с удовольствием расскажу. Вы окинете взглядом Исаакиевский и Владимирский соборы, Спас-на-Крови, башню Газпрома и другие архитектурные доминанты, а заодно узнаете об особенностях петербургских крыш, услышите связанные с ними легенды и байки и рассмотрите старинные фотографии. А ещё я расскажу, где находится улица Контейнерная, которой нет ни на одной карте города, и почему по крупнейшему каналу Петербурга сегодня не плавают лодки, но ездят трамваи.
После экскурсии вы получите от меня небольшой подарок-сюрприз и «явки и пароли» мест, которые непременно стоит посетить, если вы приехали в Петербург.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия подойдёт путешественникам любого возраста, которым наскучили автобусные экскурсии с монотонным повествованием, и всем любителям необычных прогулок.
Организационные детали
Билет для выхода на крыши не включён в стоимость (400 ₽ за чел.)
Дети до 18 лет могут выходить на крышу только в сопровождении взрослых
С собой можно взять еду и напитки. После экскурсии на крыше можно остаться: билет действует в течение всего дня с 10:00 до 22:00, спускаться и подниматься можно неоднократно
По вашему желанию маршрут прогулки может быть скорректирован
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. Лиговский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 1310 туристов
Я Анастасия, жизнерадостный профессиональный гид по Петербургу и пригородам. Имею 6 лицензий главных объектов города и аккредитацию Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Любознательна и инициативна. Всегда красиво и опрятно одета. читать дальшеуменьшить
Быстро нахожу язык с людьми разных возрастов и пола. Мой Петербург — всегда в ярких красках и только с положительными эмоциями! А еще без скучных монотонных повествований. И с приятным сюрпризом!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олег
Безусловно, Анастасия очень приятный, вежливый и эрудированный гид! Выбрали эту экскурсию из-за непродолжительного времени, так как с нами были дети. И не прогадали: экскурсия была очень познавательная, но не перегруженная читать дальшеуменьшить
информацией. Перемещение из одного места в другое не давало детям скучать. Приятно было получить милые сувениры! За что Анастасии отдельное спасибо. Почитав отзывы, советую внимательнее изучать описание экскурсии. 5 крыш - это 5 крыш хлебозавода, объединённых в одну смотровую площадку!
+1
Анастасия
Ответ организатора:
Дорогая Анна, сердечно благодарю за обширный отзыв, фотографии и дружную, душевную компанию. Работать с вами было удовольствием для меня!
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Анна
Большое спасибо Анастасии за экскурсию. Экскурсию бронировали меньше, чем за день. Анастасия пошла на встречу и нашла свободное окошко для проведения экскурсии. День был очень солнечный, смогли рассмотреть всю панораму. Анастасия много рассказывает про историю города. В конце порекомендовала интересные места для посещения с ребенком. Рекомендую к посещению.
Анастасия
Ответ организатора:
Дорогой Олег, благодарю вас за отзыв! Будьте счастливы! До новых встреч в Петербурге!
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О
Олеся
Вид на Петербург с крыши- прекрасная экскурсия! Анастасия интересно, не скучно и познавательно рассказывала. Море эмоций от увиденного:: купола соборов, шпили и крыши домов до горизонта. Однозначно рекомендую — это лучший способ увидеть Питер с нового ракурса!
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Марина
17 июня 2025 ходили на экскурсию Крыши Питера с гидом Анастасией. Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового о городе. Увидели красивые виды и узнали историю строительства города. Посетили интересные локации с неожиданным приятностями. Гиду Анастасии спасибо огромное за приятные неожиданные сюрпризы и заботу. Экскурсия была и полезная и удивительно познавательная. Всё впечатлило и вдохновило. Обязательно вернёмся.
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Алексей
Очень интересная экскурсия, прекрасные виды и познавательный рассказ Анастасии отдельное спасибо за яркие впечатления!
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Татьяна
Эта экскурсия с милой Анастасией подарила нам возможность увидеть Петербург по-новому, с другого ракурса. Если ты хочешь получить много информации о прекрасном городе С. -Петербурге в дружеской атмосфере, то смело доверься Анастасие. Всего за 1,5 часа она располагает к себе так, что складывается впечатление, что ты прощаешься с лучшим давним другом.
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