15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Пять панорамных крыш Петербурга

Осмотреть весь город с оборудованных площадок на крышах бывшего хлебозавода

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Не секрет, что лучшие ракурсы Петербурга открываются именно с крыш, на которых прячутся городские байки и легенды.

Эта авторская прогулка приведет вас на территорию бывшего хлебозавода и одного из лучших городских лофт-пространств, где мы прогуляемся по пяти крышам, рассматривая символы города от Исаакиевского собора до башни Газпрома.

Вы отыщете улицу, которой нет на картах Петербурга, увидите прошлое города на старинных фотографиях, а после сможете остаться на крышах для самостоятельной прогулки.
1190 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у Московского вокзала
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У этой экскурсии15 отзывов
4.8
Пять панорамных крыш Петербурга
Пять панорамных крыш Петербурга

Что вас ожидает

Уголок промышленного Петербурга
Мы прогуляемся по Лиговскому проспекту и поговорим об истории этой части Петербурга, а после вы окажетесь на территории бывшего Смольнинского хлебозавода — некогда крупнейшего в городе, а сегодня — популярного петербургского лофт-пространства. Я проведу вас мимо уникальных промышленных строений, расскажу, чем живет предприятие и что находится в корпусах хлебозавода сегодня.

Осмотреть весь город, прогуливаясь по крышам
Затем вам предстоит комфортная и захватывающая прогулка по целой веренице крыш хлебозавода, которая перетекает в огромную смотровую площадку. С пяти полностью оборудованных крыш вам откроется вид на десятки достопримечательностей исторического центра Петербурга, о которых я с удовольствием расскажу. Вы окинете взглядом Исаакиевский и Владимирский соборы, Спас-на-Крови, башню Газпрома и другие архитектурные доминанты, а заодно узнаете об особенностях петербургских крыш, услышите связанные с ними легенды и байки и рассмотрите старинные фотографии. А еще я расскажу, где находится улица Контейнерная, которой нет ни на одной карте города, и почему по крупнейшему каналу Петербурга сегодня не плавают лодки, но ездят трамваи.

После экскурсии вы получите от меня небольшой подарок-сюрприз и «явки и пароли» мест, которые непременно стоит посетить, если вы приехали в Петербург.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет путешественникам любого возраста, которым наскучили автобусные экскурсии с монотонным повествованием, и всем любителям необычных прогулок.

Организационные детали

  • Билет для выхода на крыши не включен в стоимость (100 руб. за человека)
  • Дети до 14 лет могут выходить на крышу только в сопровождении взрослых
  • С собой можно взять еду и напитки. После экскурсии на крыше можно остаться (билет действует в течение всего дня): учтите, что по выходным на крыше бывает довольно людно.
  • По вашему желанию маршрут прогулки может быть скорректирован
Пять панорамных крыш Петербурга
Пять панорамных крыш Петербурга
Пять панорамных крыш Петербурга
Пять панорамных крыш Петербурга
Пять панорамных крыш Петербурга
Пять панорамных крыш Петербурга
Пять панорамных крыш Петербурга
Пять панорамных крыш Петербурга
Пять панорамных крыш Петербурга
Пять панорамных крыш Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Московского вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я Анастасия, жизнерадостный профессиональный гид по Петербургу и пригородам. Имею 6 лицензий главных объектов города и аккредитацию Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Любознательна и инициативна. Всегда красиво и опрятно одета. Быстро нахожу язык с людьми разных возрастов и пола. Мой Петербург — всегда в ярких красках и только с положительными эмоциями! А еще без скучных монотонных повествований. И с приятным сюрпризом!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Нам попался прекрасный гид, мы ни разу не пожалели о том, что выбрали именно Анастасию как нашего экскурсовода по крышам хлебозавода! Спасибо большое 😊
Сергей
25 ноября 2019
Анастасия отличный экскурсовод. К тому же, она очень милая и интересно, а так же подробно, обо всем рассказывает. Экскурсия очень понравилась!
20 ноября 2019
Экскурсия прошла интересна, с нами были дети 10 и 17 лет, они были заинтересованны, по мне эта экскурсия и предназначается для таких возрастов. С крыши открывались очень красивые виды. Наш Гид Анастасия сделала для нас красивые фотографии.
4 ноября 2019
Исходя из названия, предполагаешь посещение нескольких крыш, а по сути стоишь только на одной и слушаешь рассказ про другие крыши панорамного вида. Локация молодежная. Экскурсовод подробно и интересно повествует, добавляя в свой рассказ демонстрацию фотографий, касающихся темы. И за подарочки экскурсовода в конце отдельное спасибо!)
25 августа 2019
Экскурсия отличная. Настя пошла нам навстречу и подстроила экскурсию под нас.хорошо оборудованная крыша, такой вид на город!!Подьезды, парадные, лестницы- теперь мы знаем все о входах и выходах и ещё много интересного. Спасибо Насте большое. Семья Марковых
11 августа 2019
С мужем ходили на данную экскурсию. Анастасия проявила себя не только как грамотный и знающий гид, но и как петербуржец-патриот, истинно любящий свой город! Она старалась передать свою любовь через интересные факты, рассказы о различных строениях, улицах, скульптурах,людях. Если вы выберете Анастасию для интересного времяпрепровождения, то не пожалеете - это точно!
31 мая 2019
Экскурсия просто замечательная! Огромное спасибо экскурсоводу Анастасии! Мы увидели Санкт-Петербург с нового ракурса и открыли прекрасное место для отдыха на крыше Хлебзавода!
21 мая 2019
Всё прошло лучше, чем ожидали. Были на крыше доходного дома и Хлебозавода. Просто супер! Обязательно, кто захочет крыши, посетите доходный дом. Окунётесь в старые времена. А вот Хлебозавод уже современность, лофт настоящий. Есть хорошее сравнение. Без доходного дома ощущения были бы не такие. По одной крыше не ходите. И ещё, люди, не ходите на необорудованные крыши, как у меня попали соседи. Всем удачи!
5 апреля 2019
Великолепная экскурсия! Необычная, увлекательная и очень интересная! Анастасия подарила нам яркие и незабываемые впечатления. Очень благодарны!
3 апреля 2019
Нам очень понравился экскурсовод Анастасия! Очень доброжелательная, приветливая, было очень приятно с ней общаться не только на тему нашей экскурсии.
Порадовало, что она заранее была подготовлена к нашему длинному путешествию (а оно увеличилось за счет дополнительной экскурсии, о которой я тоже напишу): в нужный момент вытаскивала, как фокусник кролика из цилиндра, фотографии с подходящей информацией, иллюстрирующей исторические факты.
Сама экскурсия на крыши Хлебозавода тоже была интересной, но для нашей группы она оказалась не основной по смыслу :)
Я благодарна другим экскурсантам, написавшим о ней в своих отзывах, т.к. отдельно она не проводится.
Мы действительно хотели попасть именно на такую крышу, крышу настоящего доходного дома, посмотреть на питерское небо из настоящего двора-колодца, пройти не по парадной, а по черной лестнице и, конечно же, залезть и посидеть на самой крыше.
Рассказ Анастасии о том, что мы видим, для чего была оборудована эта точка в годы войны, сами виды (отдельно спасибо Питеру за чудесную погоду!) - это было изумительно!
Завершение экскурсии на Хлебозаводе - просто логический шаг для хорошего времяпровождения :)
Это место, где тоже можно полюбоваться видами Петербурга, но атмосфера там совсем другая, и это не плохо, это очень хорошо!
Там можно полноценно отдохнуть, перекусить в различных кафешечках, побродить по этажам и полюбоваться на хенд-мейд, произведенный руками молодых (и не очень) людей :), в общем потусить в свое удовольствие. Только не забудьте запланировать свободный вечер под это времяпровождение :)
Так что предлагаю эту экскурсию расширить, как это сделали мы, и сделать именно в такой же последовательности.
Еще раз огромное спасибо Анастасии и Трипстеру!
P.S. Очень жаль, что нельзя прикрепить фото к отзыву :)
Ещё 5 отзывов

Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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