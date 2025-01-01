Мои заказы

Ночная новогодняя автобусная экскурсия

4.4
5 отзывов
Описание экскурсии

Новый год – это праздник, который с нетерпением ждут и взрослые и дети. Провести Новогоднюю ночь хочется весело и необычно, так, чтобы воспоминания грели душу весь последующий год, а красочные фотографии напоминали об этом событии. Предлагаем Вам встретить Новый 2026 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночному Санкт-Петербургу. Из окон теплого автобуса Вы увидите все великолепие Северной столицы, сверкающей в огнях праздничной иллюминации, фонари Невского проспекта и усыпанные яркими огнями новогодние елки на главных площадях города. Узнаете, как отмечали Новый Год в Санкт-Петербурге, начиная со времен императора Петра I, загадаете заветные желания у самых-самых петербургских «чародеев», почувствуете праздничную атмосферу Рождества и Нового Года! Для того чтобы в Новом Году все складывалось благополучно, надо хорошо проводить уходящий год, что мы и сделаем на одной из красивейших площадей, и под брызги шампанского встретим Новый 2026 Год! Как и все чудеса, это новогоднее приключение мимолетно, давайте запомним его особенным! Каждому участнику программы - шампанское и угощение! Важная информация:
  • Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии. Выезд строго по расписанию. Опоздавших туристов ждем не более 5 минут.
  • О возможных задержках просьба оперативно сообщать экскурсоводу. Если туристы не успевают на экскурсию, они могут связаться с гидом и подъехать на следующую экскурсионную остановку.

31 декабря 2025 в 22.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Памятник Петру I
  • Медный всадник
  • Стрелка Васильевского острова
  • Сфинксы
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Бокал шампанского
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Лиговский проспект, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря 2025 в 22.00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии. Выезд строго по расписанию. Опоздавших туристов ждем не более 5 минут
  • О возможных задержках просьба оперативно сообщать экскурсоводу. Если туристы не успевают на экскурсию, они могут связаться с гидом и подъехать на следующую экскурсионную остановку
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
1
2
1
М
Максим
1 янв 2025
Очень интересная экскурсия, гид Владислав очень интересно и подробно всё рассказывал, отвечал на все вопросы. Новый год встретили на Исаакиевской площади а не на Дворцовой, что вызвало недовольство некоторых участников
читать дальше

экскурсии. Вызвано это не нежеланием экскурсовода, а системой безопасности в городе. На Дворцовую просто невозможно было вовремя попасть. Считаю что в объявлении по экскурсии надо просто указать что новый год будут встречать на другой площади и проблем не было бы, а то люди идут совсем с другими ожиданиями. Ну и проблема с туалетами опять же не вопрос экскурсии, а города. В общем нашей компании всё понравились, остались довольны как слоны))) Советую всем кто хочет посмотреть красоты новогоднего города и узнать историю нового года в Питере.

S
Sud-expe
1 янв 2024
Все прошло отлично, приехали из Калининграда специально на эту экскурсию.
Жаль со сложившейся ситуацией не было праздничного салюта.
Красивый город. умный, очень душевный и внимательный гид Алевтина. Водитель это просто чудо,, столько историй по другим городам
Рекомендую всем своим друзьям и знакомым
А
Анна
1 янв 2022
Разочаровались: центр города был перекрыт, маршрут движения автобуса заранее не продуман, в итоге ехали наудачу, парковались где придется. На семимостье пробежали галопом по Европам, на Дворцовую площадь к главной ёлке
читать дальше

не успели, на Васильевском острове вместо Ростральных колонн вышли у сфинксов, на Марсовом поле вообще не вышли: тащились в пробке в час по чайной ложке. Гид Наталья Владимировна напомнила школьного учителя, который всё спрашивает, развлекает слишком уж детскими загадками, хотелось бы больше сведений о достопримечательностях.

Л
Лейла
5 янв 2021
"Гид поведала множество интересных и забавных историй, которые не найдёшь в
учебниках и энциклопедиях. С такой любовью рассказывала о своём городе, его тайнах и героях,
новогодних традициях и причудах, достопримечательностях и скрытых смыслах, что показалось,
будто я переместилась во времени и вот-вот увижу царскую семью на прогулке."
Н
Наталья
3 янв 2021
"Хочу выразить большую благодарность гиду, которая проводила ночную новогоднюю
автобусную экскурсию. Мы не только увидели достопримечательности Санкт-Петербурга и
познакомились с городом, но и получили удовольствие от грамотно продуманной экскурсионной
программы и зарядились праздничной атмосферой Нового Года. Мы проводили Старый Год на
Исаакиевской площади, а Новый Год встретили с бокалом шампанского. Праздник удался."

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

