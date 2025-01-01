Описание экскурсииНовый год – это праздник, который с нетерпением ждут и взрослые и дети. Провести Новогоднюю ночь хочется весело и необычно, так, чтобы воспоминания грели душу весь последующий год, а красочные фотографии напоминали об этом событии. Предлагаем Вам встретить Новый 2026 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночному Санкт-Петербургу. Из окон теплого автобуса Вы увидите все великолепие Северной столицы, сверкающей в огнях праздничной иллюминации, фонари Невского проспекта и усыпанные яркими огнями новогодние елки на главных площадях города. Узнаете, как отмечали Новый Год в Санкт-Петербурге, начиная со времен императора Петра I, загадаете заветные желания у самых-самых петербургских «чародеев», почувствуете праздничную атмосферу Рождества и Нового Года! Для того чтобы в Новом Году все складывалось благополучно, надо хорошо проводить уходящий год, что мы и сделаем на одной из красивейших площадей, и под брызги шампанского встретим Новый 2026 Год! Как и все чудеса, это новогоднее приключение мимолетно, давайте запомним его особенным! Каждому участнику программы - шампанское и угощение! Важная информация:
- Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии. Выезд строго по расписанию. Опоздавших туристов ждем не более 5 минут.
- О возможных задержках просьба оперативно сообщать экскурсоводу. Если туристы не успевают на экскурсию, они могут связаться с гидом и подъехать на следующую экскурсионную остановку.
31 декабря 2025 в 22.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Исаакиевская площадь
- Сенатская площадь
- Памятник Петру I
- Медный всадник
- Стрелка Васильевского острова
- Сфинксы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Бокал шампанского
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Лиговский проспект, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря 2025 в 22.00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
1 янв 2025
Очень интересная экскурсия, гид Владислав очень интересно и подробно всё рассказывал, отвечал на все вопросы. Новый год встретили на Исаакиевской площади а не на Дворцовой, что вызвало недовольство некоторых участников
S
Sud-expe
1 янв 2024
Все прошло отлично, приехали из Калининграда специально на эту экскурсию.
Жаль со сложившейся ситуацией не было праздничного салюта.
Красивый город. умный, очень душевный и внимательный гид Алевтина. Водитель это просто чудо,, столько историй по другим городам
Рекомендую всем своим друзьям и знакомым
А
Анна
1 янв 2022
Разочаровались: центр города был перекрыт, маршрут движения автобуса заранее не продуман, в итоге ехали наудачу, парковались где придется. На семимостье пробежали галопом по Европам, на Дворцовую площадь к главной ёлке
Л
Лейла
5 янв 2021
"Гид поведала множество интересных и забавных историй, которые не найдёшь в
учебниках и энциклопедиях. С такой любовью рассказывала о своём городе, его тайнах и героях,
новогодних традициях и причудах, достопримечательностях и скрытых смыслах, что показалось,
будто я переместилась во времени и вот-вот увижу царскую семью на прогулке."
Н
Наталья
3 янв 2021
"Хочу выразить большую благодарность гиду, которая проводила ночную новогоднюю
автобусную экскурсию. Мы не только увидели достопримечательности Санкт-Петербурга и
познакомились с городом, но и получили удовольствие от грамотно продуманной экскурсионной
программы и зарядились праздничной атмосферой Нового Года. Мы проводили Старый Год на
Исаакиевской площади, а Новый Год встретили с бокалом шампанского. Праздник удался."
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
