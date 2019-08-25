11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного «Фонтанного дома» — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
Маршрут охватывает 13 мостов на Фонтанке, начинается на Старокалинкином мосту, заканчивается на Прачечном, но место встречи и возврата около пункта велопроката по адресу Спасский переулок,5. На маршруте практически везде есть велодорожки, до начальной точки надо доехать по обычной дороге.
От экскурсии в восторге, узнали много любопытных и удивительных фактов, Артем - прекрасный гид, рассказывает все четко, с юмором, все по существу. В общем, мы очень довольны, надеемся еще пойти на экскурсию с ним.
Анна
13 августа 2019
Эта экскурсия - отличная возможность для исследования города. Маршрут составлен великолепно, рекомендую тем, кто хочет систематизировать знания о Петербурге, увидев его историю через мосты Фонтанки. Каждая остановка даёт возможность добавить деталей к взгляду на город. Подобранные Артёмом иллюстрации позволили соотнести современные виды Петербурга и то, как его видели путешественники 18-ого и 19-ого веков. Движение по маршруту очень комфортное (мы начали в 10 вечера, автомобилей было немного). Беспокойство оставило нас окончательно, когда началась основная часть маршрута и он пошел по велосипедной дорожке. Для тех, кто не слишком часто участвует в велосипедных прогулках, в прокате есть возможность взять удобный и устойчивый круизер, доплатив 100 рублей. Большое спасибо Артёму за экскурсию.
Алексей
18 июля 2019
Отличная информативная и интересная экскурсия!
Видно, что Артём не один день готовил материалы для данной экскурсии.
В стоимость экскурсии включён обычный велосипед, но доплатив символические деньги, можно выбрать любой велосипед из большого ассортимента проката.
Берите экскурсию на попозже-это позволит насладится ночным Петербургом без толп народа !
Спасибо, Артём, нам с женой очень понравилось!
Кристина
13 июня 2019
Отличная экскурсия, полностью соответствует заявленному содержанию и даже немного больше! Артем историк, явно увлеченный своим делом и городом в котором живет, факты были и познавательные и смешные, нам очень понравилось))) В стоимость входит шоссейный велосипед, но за 100 р, можно выбрать горный, в велопрокате необходимо оставить залог паспорт или 2000 р.
Елена
11 мая 2019
Артём, спасибо большое! Очень понравилось! Замечательная экскурсия
Мария
9 сентября 2018
Рассказ увлеченного человека - это всегда приятно и интересно. Нам очень понравилось. Были сомнения по поводу безопасности вело маршрута, но све прошло отлично. Есть вело дорожки, а там, где их нет движение не интенсивное.
Татьяна
16 июля 2018
Мы впервые решили посетить Санкт-Петербург, на знакомство с этим потрясающим городом было совсем мало времени, хотелось использовать его максимально, поэтому экскурсию забронировали прямо на вечер прилета. И остались очень довольны! Идеальный вечер на велосипеде вдоль Фонтанки, сопровождаемый интересным рассказом Артема. Бонус - потрясающий закат на берегу Невы! Спасибо за незабываемые впечатления!
Андрей
4 июля 2018
Прекрасная экскурсия, не испорченная даже нетипичной для ночи на 1 июля холодной погодой. Гид провёз нас по набережной, многократно исхоженной - и, как выяснилось, совершенно незнакомой. Рекомендуем всем!
Мария
28 июня 2016
Экскурсия очень понравилась.
Артем очень вежливый и ненавязчивый, приятный собеседник и действительно интересно рассказывает . Было интересно посетить такую нетривиальную экскурсию.
К сожалению, сделать ее ночной не получилось - ждал поезд домой. Но Артем согласился и на вечерний выезд, за что ему спасибо))
Жаль только, что для велосипедного маршрута расстояние так невелико, хотелось побольше покататься))
Анастасия
27 июля 2015
Артем, ОГРОМНОЕ спасибо за Ваши экскурсии.
Была на двух вело-экскурсиях у Артема с сыном 12 лет. Восторг. Интересно, позновательно, с юмором. Экскурсии продуманы. Сын буквально влюбился в Артема, вспоминает постоянно и сожалеет, что "в школе так интересно историю не преподают".
Через некоторое время мы снова оказались проездом в Питере с друзьями и мой ребенок для наших друзей сам "проводил экскурсию". Я слушала и понимала, что его "экскурсия" это 90 % того, что нам рассказывал Артем. Мне кажется это очень важно и показательно, когда экскурсия запоминается подростком в таком объеме.
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