11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Артем, ОГРОМНОЕ спасибо за Ваши экскурсии.



Была на двух вело-экскурсиях у Артема с сыном 12 лет. Восторг. Интересно, позновательно, с юмором. Экскурсии продуманы. Сын буквально влюбился в Артема, вспоминает постоянно и сожалеет, что "в школе так интересно историю не преподают".

Через некоторое время мы снова оказались проездом в Питере с друзьями и мой ребенок для наших друзей сам "проводил экскурсию". Я слушала и понимала, что его "экскурсия" это 90 % того, что нам рассказывал Артем. Мне кажется это очень важно и показательно, когда экскурсия запоминается подростком в таком объеме.



Спасибо большое!

Всем рекомендую.



