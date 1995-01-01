  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Новый Амстердам: Васильевский остров

Леонид О.
Леонид О. – Гид из Санкт-Петербурга
Индивидуальная прогулка 👣 по Васильевскому острову Петербурга.

Вы узнаете завораживающую историю 📖 создания Нового Амстердама на берегах Невы.

Гид расскажет, как Пётр I собирался создать современный европейский город 🏙️ на самом большом острове 🏝️ в черте города.

При жизни императора многое успели построить и воплотить в жизнь, но до наших дней сохранилась лишь малая часть из его задумок.

Вы увидите главные образцы петровского барокко: здание Двенадцати коллегий, дворец Меншикова и многое другое.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Новый Амстердам: Васильевский остров
Новый Амстердам: Васильевский остров

Что вы увидите

  • Васильевский остров
С возникновения Санкт-Петербурга началась новая глава в истории 📖 нашей страны, ставшая своеобразным краеугольным камнем, на который опираются две очень разные России. Пётр Первый, желая создать Новый Амстердам на берегах Невы, не увидел главного в европейской цивилизации, а именно поступательного развития, прав и свобод, и, конечно, отсутствия рабского положения подданных страны. Поэтому строительство новой европейской столицы ⭐️ велось вполне себе азиатскими методами.
Васильевский остров
Это город 🏙️ в городе, идеальный и выверенный. В первоначальном плане, созданном главным архитектором Петербурга Жан Батистом Леблоном, предполагалось прорыть на всю ширину и длину острова сеть каналов, соединённых между собой, по берегам которых должен был возникнуть новый центр Петербурга. Но, к сожалению или к счастью, капризный балтийский климат и русская неисполнительность внесли свои коррективы, и грандиозный план, для реализации которого потребовалось бы немало, прежде всего человеческих, ресурсов не был реализован. Когда жизненный срок новоиспечённого императора подошёл к концу, вместе с ним сошли на нет и его затеи, энергозатратные стройки Петра стали мало кому интересны. Прорытые каналы на Васильевском острове 🏝️ оказались слишком узкими и мелкими и со временем превратились в сточные канавы и были засыпаны, но разметка, свойственная каналам, сохранилась и отражена в топонимике острова.
Стрелка Васильевского острова
Мыс острова, где в 18 веке находился порт, а после его переноса была оформлена одна из открыточных площадей города по проекту Жана-Франсуа Тома де Томона, откуда, словно с кормы корабля, открывается панорамный вид на столичный Петербург.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Чай или кофе (150-200 руб)
Начало и место завершения
🚩 Ст. метро Спортивная-II
Новый Амстердам: Васильевский остров
Новый Амстердам: Васильевский остров
Новый Амстердам: Васильевский остров
Новый Амстердам: Васильевский остров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Леонид О.
Леонид О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Леонид О. проводит ещё 5 экскурсий

Знакомство с городом
5 000
3 часа
Знакомство с городом
3 отзыва
Как всё начиналось
3 500
3 часа
Как всё начиналось
1 отзыв
Царское Село: Genio Loci
11 650
6 часов
Царское Село: Genio Loci
1 отзыв
Литейная часть и Пески: парадные кварталы
2 500
2 часа
Литейная часть и Пески: парадные кварталы
Медный Всадник — Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
3 000
3 часа
Медный Всадник — Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
734 отзыва