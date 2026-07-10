Индивидуальная прогулка по Васильевскому острову Петербурга. Вы узнаете завораживающую историю создания Нового Амстердама на берегах Невы.
Гид расскажет, как Пётр I собирался создать современный европейский город на самом большом острове в
Гид расскажет, как Пётр I собирался создать современный европейский город на самом большом острове в
Описание экскурсииВремя грандиозных перемен С возникновением Петербурга в России началась новая эра, которая стала своеобразным краеугольным камнем, разделившим нашу страну во времени. А Пётр I стал одним из главных реформаторов за всю историю страны. Мы отправимся на индивидуальную прогулку по Васильевскому острову — главной точке петровских реформ и инноваций. Первый император собирался построить на самом большом острове в дельте Невы своеобразный Новый Амстердам, с сетью каналов на улицах. Я покажу вам отдельные части того призрачного города, сохранившиеся до наших дней. Город в городе Островная часть молодого Петербурга по планам должна была стать деловым и культурным центром, своеобразным городом в городе. Главный архитектор Петра I Жан Батист Леблон сделал грандиозный генеральный план застройки Васильевского острова, по которому предполагалось создать тот самый Новый Амстердам. Мы увидим Стрелку Васильевского острова такой, какой она была в Петровскую эпоху. Я расскажу вам о том, что успели построить при жизни Петра I, а какие проекты появились уже после. Мы поговорим о «кабинете редкостей» или Кунсткамере, античном здании Биржи начала XIX века, и других увлекательных поворотах истории Петербурга. Петровское барокко На нашем пути окажутся одни из главных сохранившихся памятников архитектуры петровской эпохи. Мы увидим Меншиковский дворец, первое каменное здание Петербурга. На Университетской набережной сохранились Двенадцать петровских коллегий, которые занимали в XVIII веке высшие органы государственного управления. Огромные человеческие и строительные ресурсы, вложенные Петром I в создание новой столицы, безусловно принесли свои плоды. Но полностью планам императора так и не суждено было воплотиться. Мы увидим, как новые эпохи и правители меняли образ Васильевского острова. Я покажу вам самые интересные памятники архитектуры, которые оставили свой отпечаток на так и не несостоявшемся Новом Амстердаме. Важная информация: Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.
Индивидуально по договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Андреевский собор
- Аптека Пеля
- Академия художеств
- Сфинксы
- Румянцевский сад
- Университетская набережная
- Здание Двенадцати коллегий
- Стрелка Васильевского острова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Устройство радио-гид для группы более 6 человек - 150 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Василеостровская
Завершение: Стрелка Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуально по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Гид Екатерина провела очень познавательную экскурсию! Динамично и доступно. Прогулялись не только по «лицевой» стороне Васильевского острова, но и заглянули в дворы-колодцы. Знающий молодой гид. Спасибо!
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И
Очень интересная экскурсия! Спасибо большое!
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О
Не ожидали ничего особенного от экскурсии, но гид Зухра смогла нас заинтересовать и удивить.
Отличная подача материала, и 11 летнему ребёнку и взрослым с хорошим знанием истории было интересно.
Зухра заботились об удобстве - уводила в тенек, усаживала на скамейку во время рассказа, взрослые туристы это оценили.
3 часа пролетели незаметно. После ознакомления с основными достопримечательностями однозначно рекомендуем к посещению!
Отличная подача материала, и 11 летнему ребёнку и взрослым с хорошим знанием истории было интересно.
Зухра заботились об удобстве - уводила в тенек, усаживала на скамейку во время рассказа, взрослые туристы это оценили.
3 часа пролетели незаметно. После ознакомления с основными достопримечательностями однозначно рекомендуем к посещению!
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Т
Леонид провёл экскурсию для нашей небольшой компании по Васильевскому острову. Экскурсия прошла в формате дружеской прогулки. Леонид показал часть острова с наиболее интересной на его взгляд стороны, рассказал некоторые исторические факты о появляющихся в поле нашего зрения зданиях. От экскурсии остались приятные воспоминания. Спасибо! Рекомендую прогулку молодым людям и тем, кто впервые приехал в Санкт-Петербург.
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М
Леонид провёл экскурсию для нашей небольшой компании по Васильевскому острову. Экскурсия прошла в формате дружеской прогулки. Леонид показал часть острова с наиболее интересной на его взгляд стороны, рассказал некоторые исторические факты о появляющихся в поле нашего зрения зданиях. От экскурсии остались приятные воспоминания. Спасибо! Рекомендую прогулку молодым людям и тем, кто впервые приехал в Санкт-Петербург.
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М
Леонид провёл экскурсию для нашей небольшой компании по Васильевскому острову. Экскурсия прошла в формате дружеской прогулки. Леонид показал часть острова с наиболее интересной на его взгляд стороны, рассказал некоторые исторические факты о появляющихся в поле нашего зрения зданиях. От экскурсии остались приятные воспоминания. Спасибо! Рекомендую прогулку молодым людям и тем, кто впервые приехал в Санкт-Петербург.
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