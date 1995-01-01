С возникновения Санкт-Петербурга началась новая глава в истории 📖 нашей страны, ставшая своеобразным краеугольным камнем, на который опираются две очень разные России. Пётр Первый, желая создать Новый Амстердам на берегах Невы, не увидел главного в европейской цивилизации, а именно поступательного развития, прав и свобод, и, конечно, отсутствия рабского положения подданных страны. Поэтому строительство новой европейской столицы ⭐️ велось вполне себе азиатскими методами.

Васильевский остров

Это город 🏙️ в городе, идеальный и выверенный. В первоначальном плане, созданном главным архитектором Петербурга Жан Батистом Леблоном, предполагалось прорыть на всю ширину и длину острова сеть каналов, соединённых между собой, по берегам которых должен был возникнуть новый центр Петербурга. Но, к сожалению или к счастью, капризный балтийский климат и русская неисполнительность внесли свои коррективы, и грандиозный план, для реализации которого потребовалось бы немало, прежде всего человеческих, ресурсов не был реализован. Когда жизненный срок новоиспечённого императора подошёл к концу, вместе с ним сошли на нет и его затеи, энергозатратные стройки Петра стали мало кому интересны. Прорытые каналы на Васильевском острове 🏝️ оказались слишком узкими и мелкими и со временем превратились в сточные канавы и были засыпаны, но разметка, свойственная каналам, сохранилась и отражена в топонимике острова.

Стрелка Васильевского острова

Мыс острова, где в 18 веке находился порт, а после его переноса была оформлена одна из открыточных площадей города по проекту Жана-Франсуа Тома де Томона, откуда, словно с кормы корабля, открывается панорамный вид на столичный Петербург.