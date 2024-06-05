1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750₽ за человека
Групповая
4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880₽ за человека
Индивидуальная
1 час
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
10 500₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Васильевский остров для детей и их родителей
Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки
Начало: Возле Стрелки Васильевского острова
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 67006 030₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
В главной роли - Петербург
Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Начало: 7-я линия Васильевского острова, 44-А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100990₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
На байдарках по историческому центру Петербурга
Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 900₽ за человека
скидка
25%
Групповая
5 часов
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3 часа
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1000850₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Новый Амстердам: Васильевский остров
Начало: СТ.М. Василеостровская
Расписание: Индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
1.5 часа
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530₽ за человека
Аудиогид
1 час
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
45%
Групповая
5 часов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990₽ за человека
Групповая
1 час
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Групповая
2 часа
В тренде
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть
Начало: У гостиницы «Астория»
Расписание: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1000950₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Увидеть Петербург за 1,5 часа
Обзорная групповая экскурсия на автобусе по историческому центру города
Начало: На улице Думская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
Групповая
6 часов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Начало: У здания Биржи
9 июня в 18:00
13 июня в 13:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
Начало: У Лопухинского сада
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
Петербург за один день: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
30002 550₽ за человека
Аудиогид
4.5 часа
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2 часа
Загадай желание в сердце Петербурга
Договориться с фортуной и побывать в местах, которые исполняют самые сокровенные мечты (в группе)
Начало: У Михайловского замка
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00, в среду в 16:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
1000950₽ за человека
Групповая
4 часа
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе
Начало: У Михайловского театра на площади Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена5 июня 2024Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ЕЕлизавета5 июня 2024Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
- ААнна5 июня 2024Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ИИрина5 июня 2024Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут и отвезут в конце
- ААнна4 июня 2024Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Стрелка Васильевского острова»
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