Стрелка Васильевского острова – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 75 экскурсий в категории «Стрелка Васильевского острова» в Санкт-Петербурге, цены от 750 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
По Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
160 отзывов
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940 за всё до 4 чел.
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
8 500 за всё до 4 чел.
Грани Васильевского: дорогами островитян
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
165 отзывов
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880 за человека
По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
91 отзыв
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 11 чел.
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Мотопрогулка по центру Петербурга
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
283 отзыва
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800 за человека
Васильевский остров для детей и их родителей
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Васильевский остров для детей и их родителей
Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки
Начало: Возле Стрелки Васильевского острова
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 10 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
В главной роли - Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
В главной роли - Петербург
Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
10 900 за всё до 4 чел.
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800 за всё до 12 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
27 отзывов
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Начало: 7-я линия Васильевского острова, 44-А
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100990 за человека
На байдарках по историческому центру Петербурга
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
1.5 часа
23 отзыва
На байдарках по историческому центру Петербурга
Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле
Начало: Метро Невский проспект
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 900 за человека
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
5 часов
223 отзыва
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875 за человека
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1000850 за человека
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
1.5 часа
229 отзывов
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800 за человека
Новый Амстердам: Васильевский остров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Новый Амстердам: Васильевский остров
Начало: СТ.М. Василеостровская
Расписание: Индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
3 отзыва
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600 за человека
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530 за человека
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
6 отзывов
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
3 отзыва
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
🚶 Пешая
скидка
5%
Групповая
2 часа
9 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть
Начало: У гостиницы «Астория»
Расписание: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1000950 за человека
Увидеть Петербург за 1,5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Увидеть Петербург за 1,5 часа
Обзорная групповая экскурсия на автобусе по историческому центру города
Начало: На улице Думская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800 за человека
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
88 отзывов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Начало: У здания Биржи
9 июня в 18:00
13 июня в 13:30
1 200 за человека
Разводные мосты на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
Начало: У Лопухинского сада
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
19 000 за всё до 6 чел.
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600 за всё до 7 чел.
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
142 отзыва
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100 за человека
Петербург - обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
18 отзывов
Петербург за один день: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
30002 550 за человека
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
4.5 часа
4 отзыва
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100 за человека
Загадай желание в сердце Петербурга
🚶 Пешая
скидка
5%
Групповая
2 часа
6 отзывов
Загадай желание в сердце Петербурга
Договориться с фортуной и побывать в местах, которые исполняют самые сокровенные мечты (в группе)
Начало: У Михайловского замка
Расписание: во вторник и пятницу в 15:00, в среду в 16:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
1000950 за человека
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
15 отзывов
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе
Начало: У Михайловского театра на площади Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
    Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Чарующее сияние ночного Петербурга
    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут и отвезут в конце
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    куда вам необходимо, это очень удобно. Сначала я подумала что зря взяли экскурсию, т. к. это была уже не знаю какая по счету, казалось все уже видели и знаем. Но Виктор смог оставить прекрасные впечатление, показал нам центр Питера с другого ракурса. Интересные локации, красивые атмосферные фото и видео, благодарим вас!

    Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    По рекам и каналам на персональном катере
    Огромное спасибо организатору экскурсии и нашему прекрасному гиду - Марии! Это был незабываемый опыт!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Прекрасная экскурсия.
    Прекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Стрелка Васильевского острова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
  2. Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
  3. Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
  4. По Петербургу на автомобиле
  5. Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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