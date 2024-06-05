🚌 На автобусе 35% скидка Групповая 2.5 часа 608 отзывов Экскурсия с посещением Петропавловской крепости Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами Начало: Возле станции место «Площадь Восстания» 1200 780 ₽ за человека

🚌 На автобусе 25% скидка Групповая 2.5 часа 273 отзыва Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки Начало: От Казанского собора 1000 750 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 143 отзыва Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости Начало: В районе ст. метро Гостиный двор Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00 1 690 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 160 отзывов Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала... 8 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов Популярное предложение Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 165 отзывов Грани Васильевского: дорогами островитян Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты Начало: в районе станции метро «Василеостровская» Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 3 часа 29 отзывов Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу Начало: На Площади Искусств Расписание: ежедневно в 11:00 3200 2 880 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 91 отзыв По рекам и каналам на персональном катере Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю 10 500 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 164 отзыва Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 3 часа 87 отзывов Популярное предложение Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон Начало: В районе метро Площадь Восстание 9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 458 отзывов Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города 12500 11 250 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 30 минут 283 отзыва Мотопрогулка по центру Петербурга Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках Начало: В районе Большой Морской 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Васильевский остров для детей и их родителей Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки Начало: Возле Стрелки Васильевского острова от 6700 6 030 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 14 отзывов На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием Начало: В Лопухинском саду 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов В главной роли - Петербург Неоклассическая обзорная экскурсия на автомобиле 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 39 отзывов Фото-экскурсия «Классический Петербург» Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом Начало: На Исаакиевской площади от 9 800 ₽ за всё до 12 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс) Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3.5 часа 27 отзывов Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга» Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом Начало: Около Гостиного двора Расписание: ежедневно в 11:00 1 690 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 160 отзывов Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 2 часа 94 отзыва Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе Начало: 7-я линия Васильевского острова, 44-А 1100 990 ₽ за человека

🚣‍♂️ На байдарках Мини-группа 1.5 часа 23 отзыва На байдарках по историческому центру Петербурга Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле Начало: Метро Невский проспект Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00 2 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 25% скидка Групповая 5 часов 223 отзыва Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов Начало: В районе м. «Площадь Восстания» Расписание: ежедневно в 21:30 2500 1 875 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 5.5 часов 287 отзывов Шедевры великого города + Эрмитаж Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди Начало: Возле станции место «Площадь Восстания» 1800 1 620 ₽ за человека

🚌 На автобусе 15% скидка Групповая 3 часа 29 отзывов Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия Увидеть визитные карточки города и раскрыть их историю с профессиональным гидом Начало: В районе м. Площадь Восстания Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00 и 19:00 1000 850 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 1.5 часа 229 отзывов Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр... 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Новый Амстердам: Васильевский остров Начало: СТ.М. Василеостровская Расписание: Индивидуально по договорённости от 6 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚤 На катере Аудиогид 1.5 часа 3 отзыва На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе) Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц... 1 600 ₽ за человека

🚤 На катере 10% скидка Мини-группа 1.5 часа 4 отзыва Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности Начало: На набережной р. Фонтанки 1700 1 530 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1 час 6 отзывов На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом Начало: На набережной реки Фонтанка Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 1 450 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы 30% скидка Аудиогид 2.5 часа 82 отзыва Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона Начало: На набережной реки Фонтанка 2700 1 890 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 11 отзывов На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости) Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы 9 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 45% скидка Групповая 5 часов 187 отзывов Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор 1800 990 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 3 отзыва По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки Начало: На причале вблизи Медного всадника Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 1 000 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 1 отзыв Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана Начало: На набережной Мойки 6 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Групповая 2 часа 9 отзывов В тренде Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто» Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть Начало: У гостиницы «Астория» Расписание: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00 1000 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 1.5 часа 2 отзыва Увидеть Петербург за 1,5 часа Обзорная групповая экскурсия на автобусе по историческому центру города Начало: На улице Думская 800 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🚌 На автобусе Групповая 6 часов 88 отзывов Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы Начало: В районе метро Гостиный двор Расписание: ежедневно в 23:00 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 10 отзывов Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади Начало: У здания Биржи 1 200 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Разводные мосты на частном катере Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами Начало: У Лопухинского сада 19 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа 142 отзыва Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов Начало: На Дворцовой площади 2 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 15% скидка Групповая 3.5 часа 18 отзывов Петербург за один день: обзорная экскурсия в мини-группе Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут Начало: На площади Искусств Расписание: ежедневно в 15:00 3000 2 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Аудиогид 4.5 часа 4 отзыва Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма Начало: У гостиницы «Октябрьская» 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Групповая 2 часа 6 отзывов Загадай желание в сердце Петербурга Договориться с фортуной и побывать в местах, которые исполняют самые сокровенные мечты (в группе) Начало: У Михайловского замка Расписание: во вторник и пятницу в 15:00, в среду в 16:00, в воскресенье в 11:00 1000 950 ₽ за человека