4 часа
Групповая
до 22 чел.
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Начало: Ул. Садовая, д. 17, угол Гостиного Двора
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
1 690₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Расписание: ежедневно в 23:55
15 сен в 23:55
16 сен в 23:55
11 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Новый Амстердам: Васильевский остров
Начало: СТ.М. Василеостровская
Расписание: Индивидуально по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия8 сентября 2024Экскурсовод Виктория очень интересно рассказывает, у нее есть ответы на все вопросы. С ней время пролетело не заметно.
- ЕЕлизавета4 сентября 2024Обзорная экскурсия по санкт-петербургу понравилась. Хочется отметить эрудированность, хорошую русскую речь и затнтересованность экскурсовода (имя экскурсовода Иван). Спасибо ему большое.
- ВВалерия29 августа 2024Спасибо капитану Олегу за приятную прогулку на катере. Было очень красиво, просто незабываемо! Как нибудь обязательно повторим ☺️
- ААлександр22 августа 2024Отличная прогулка получилась. Спасибо капитану Ольге, все показала и рассказала. Респект! 🙃
- ДДарья21 августа 2024Брали у данной организации "На катере" ночную прогулку на маленьком катере "Толстый". Катались 12.08.2024. Нас было двое и нам вполне
- ООльга12 сентября 2023Не ожидали ничего особенного от экскурсии, но гид Зухра смогла нас заинтересовать и удивить. Отличная подача материала, и 11 летнему ребёнку
- ЛЛюдмила18 июля 2023Секреты Васильевского островаПонравилось все, о чем рассказала экскурсовод, но таких денег эта экскурсия не стоит(6250 рублей)! Сюда не вошло ни одного посещения музея! За экскурсию по местам Достоевского мы заплатили 3000 рублей! Информации получили не меньше и длиласьэкскурсия 3 часа,!!!
- ООльга26 апреля 2023Секреты Васильевского островаМного раз была в Питере, но почему то обделяла вниманием Васильевский остров. И зря, очень красивая архитектура, по выходным мало
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Здание Двенадцати коллегий»
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