Здание Двенадцати коллегий – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание Двенадцати коллегий» в Санкт-Петербурге, цены от 1 690 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
На автобусе
441 отзыв
4 часа
Групповая
до 22 чел.
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Начало: Ул. Садовая, д. 17, угол Гостиного Двора
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
1 690 за человека
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
На катере
33 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Расписание: ежедневно в 23:55
15 сен в 23:55
16 сен в 23:55
11 000 за всё до 3 чел.
Новый Амстердам: Васильевский остров
Пешая
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Новый Амстердам: Васильевский остров
Начало: СТ.М. Василеостровская
Расписание: Индивидуально по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    8 сентября 2024
    Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
    Экскурсовод Виктория очень интересно рассказывает, у нее есть ответы на все вопросы. С ней время пролетело не заметно.
  • Е
    Елизавета
    4 сентября 2024
    Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
    Обзорная экскурсия по санкт-петербургу понравилась. Хочется отметить эрудированность, хорошую русскую речь и затнтересованность экскурсовода (имя экскурсовода Иван). Спасибо ему большое.
    читать дальше

    Можно предложить на такой экскурсии рассказывать об истории создания Петербурга, не опуская сведений о тех неимоверных и трагических усилиях всей России, вложенных в этот город.

  • В
    Валерия
    29 августа 2024
    Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
    Спасибо капитану Олегу за приятную прогулку на катере. Было очень красиво, просто незабываемо! Как нибудь обязательно повторим ☺️
  • А
    Александр
    22 августа 2024
    Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
    Отличная прогулка получилась. Спасибо капитану Ольге, все показала и рассказала. Респект! 🙃
  • Д
    Дарья
    21 августа 2024
    Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
    Брали у данной организации "На катере" ночную прогулку на маленьком катере "Толстый". Катались 12.08.2024. Нас было двое и нам вполне
    читать дальше

    хватило места)) Нам выдали пледы, чтобы мы не замерзли, а они кстати очень пригодились в итоге (также советую брать с собой шапку или кофту с капюшоном, т. к. уши и голова довольно сильно замерзают). Хотим выразить благодарность нашему капитану Олегу, очень профессиональный и вежливый! Аккуратно управляет катером, нас практически не подбрасывало на волнах и не укачало. Больше всего понравился Финский залив и разведение мостов. Олег старался найти наиболее удобное место для просмотра разведения мостов, не смотря на "пробки" из множества больших и маленьких корабликов. Больше спасибо капитану Олегу и организации "На катере"!

  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Новый Амстердам: Васильевский остров
    Не ожидали ничего особенного от экскурсии, но гид Зухра смогла нас заинтересовать и удивить. Отличная подача материала, и 11 летнему ребёнку
    читать дальше

    и взрослым с хорошим знанием истории было интересно. Зухра заботились об удобстве - уводила в тенек, усаживала на скамейку во время рассказа, взрослые туристы это оценили. 3 часа пролетели незаметно. После ознакомления с основными достопримечательностями однозначно рекомендуем к посещению!

  • Л
    Людмила
    18 июля 2023
    Секреты Васильевского острова
    Понравилось все, о чем рассказала экскурсовод, но таких денег эта экскурсия не стоит(6250 рублей)! Сюда не вошло ни одного посещения музея! За экскурсию по местам Достоевского мы заплатили 3000 рублей! Информации получили не меньше и длиласьэкскурсия 3 часа,!!!
  • О
    Ольга
    26 апреля 2023
    Секреты Васильевского острова
    Много раз была в Питере, но почему то обделяла вниманием Васильевский остров. И зря, очень красивая архитектура, по выходным мало
    читать дальше

    людей, так как тут много институтов и как раз в выходные они пустуют. После экскурсии еще посетили Севкабель, но это уже другая история:)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Здание Двенадцати коллегий»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
  2. Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
  3. Новый Амстердам: Васильевский остров
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Финский Залив
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Здание Двенадцати коллегий" можно забронировать 3 экскурсии от 1 690 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 484 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Здание Двенадцати коллегий», 484 ⭐ отзыва, цены от 1690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам