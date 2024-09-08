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хватило места)) Нам выдали пледы, чтобы мы не замерзли, а они кстати очень пригодились в итоге (также советую брать с собой шапку или кофту с капюшоном, т. к. уши и голова довольно сильно замерзают). Хотим выразить благодарность нашему капитану Олегу, очень профессиональный и вежливый! Аккуратно управляет катером, нас практически не подбрасывало на волнах и не укачало. Больше всего понравился Финский залив и разведение мостов. Олег старался найти наиболее удобное место для просмотра разведения мостов, не смотря на "пробки" из множества больших и маленьких корабликов. Больше спасибо капитану Олегу и организации "На катере"!