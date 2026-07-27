в воскресенье в 15:00

Почти в центре Петербурга находится секретный остров, принадлежавший императорской семье. И в наши дни этот район сохранил богатство царских усадеб и особняков избранных, загадки именитых владельцев и знакомые с детства кадры из кинофильмов. Мы осмотрим роскошный остров-парк, найдем театр-айсберг, сфинксов с царским лицом и увидим резиденцию президента.

Описание экскурсии

Усадьбы и резиденции острова

Каменный остров оторван от Петербурга — к нему не проложили метро, а на всей территории всего 4 пешеходных перехода. Во время вы погрузитесь в атмосферу благородного спокойствия и узнаете о самых ярких личностях, которые могли позволить себе загородные дачи на императорском острове (правда, среди них будет один настоящий разбойник!). Традиция жить на Каменном только «избранным» сохранилась и сегодня: вы услышите много известных фамилий, увидите гостевые резиденции Владимира Путина, а также митрополита Петербургского и Ладожского.

Киновселенная Петербурга и модернизированный театр

В прошлом веке атмосферный остров стал звездой кинематографа. И неспроста — ведь именно на Каменном творили величайшие архитекторы, создавая первые в своем роде образцы модных стилей. Вы побываете в местах, где снимали «Клуб самоубийц: приключения принца Флоризеля» и «Приключения Шерлока Холмса». Помимо киномест отыщем настоящую саламандру и поговорим о деле немецкой шпионки, найдем единственный в России действующий деревянный театр-айсберг. А в завершение сфотографируемся у сфинксов с ликом императрицы, у которых, к сожалению, совсем нецарская судьба.

Обратите внимание: часть особняков спрятана за заборами, потому что Каменный остров остается районом элитной недвижимости, гид за это ответственности не несет. Тем не менее, мы обещаем показать иллюстрации и подробно рассказать об атмосфере каждого объекта на маршруте.

Организационные детали