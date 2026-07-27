в воскресенье в 15:00

Каменный остров оторван от Петербурга — к нему не проложили метро, а на всей территории всего 4 пешеходных перехода. Во время вы погрузитесь в атмосферу благородного спокойствия и узнаете о самых ярких личностях, которые могли позволить себе загородные дачи на императорском острове (правда, среди них будет один настоящий разбойник!). Традиция жить на Каменном только «избранным» сохранилась и сегодня: вы услышите много известных фамилий, увидите гостевые резиденции Владимира Путина, а также митрополита Петербургского и Ладожского.
Киновселенная Петербурга и модернизированный театр
В прошлом веке атмосферный остров стал звездой кинематографа. И неспроста — ведь именно на Каменном творили величайшие архитекторы, создавая первые в своем роде образцы модных стилей. Вы побываете в местах, где снимали «Клуб самоубийц: приключения принца Флоризеля» и «Приключения Шерлока Холмса». Помимо киномест отыщем настоящую саламандру и поговорим о деле немецкой шпионки, найдем единственный в России действующий деревянный театр-айсберг. А в завершение сфотографируемся у сфинксов с ликом императрицы, у которых, к сожалению, совсем нецарская судьба.
Обратите внимание: часть особняков спрятана за заборами, потому что Каменный остров остается районом элитной недвижимости, гид за это ответственности не несет. Тем не менее, мы обещаем показать иллюстрации и подробно рассказать об атмосфере каждого объекта на маршруте.
Организационные детали
Обратите внимание на возможные временные неудобства, связанные с ремонтом дорог на Каменном острове
Экскурсия рекомендована детям от 7 лет
На территории острова нет туалетов и кафе
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения
во вторник в 19:00, в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1600 ₽
Дети до 18 лет
1100 ₽
Пенсионеры
1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каменноостровского моста
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 19:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 45515 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с читать дальшеуменьшить
2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. Также проводим туры и в других странах. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Дата посещения: 26 июл 2026
Были на экскурсии 26 июля, по Каменному острову. Экскурсия прошла замечательно! Узнали много интересного и нового про уже, казалось бы, знакомые места.Рассказ гида был дополнен интереснейшими фотографиями острова начала и конца 19 века, что дало возможность полностью погрузиться в тот период. Спасибо за экскурсию! Будем ещё обращаться!
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Е
Евгений
Дата посещения: 16 июл 2026
Замечательно. Все понравилось. Было очень интересно
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Г
Галина
Прекрасная по содержанию экскурсия. Мария - отличный рассказчик, эрудированная, отвечает на вопросы и подмечает интересные детали. Даже то, что почти все особняки за высокими заборами, не портит погружение в атмосферу.
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Олег
Отличное знание материала, грамотнач подача, хорошая речь. Именно такой и должен быть экскурсовод. Погуляли от души. Вспомнили старые фильмы, их ведь тут снимали.
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Ксения
Гид Алена опоздала на 10 минут, пришлось звонить и узнавать, что да как. Для меня такое неприемлемо. Начало было уже смазано. На мой взгляд, не хватило академизма в речи экскурсовода, многое упрощалось, иронизировалось и «ой, вылетело из головы». Были проблемы с оплатой картой. В целом экскурсия хороша, но не первого порядка. Здорово пройти этот маршрут в солнечную погоду:)
Анастасия
Ответ организатора:
Ксения, добрый день!
Действительно, в этот день наша гид попала в гигантскую пробку, вызванную транспортной аварией, и опоздала на 7 минут, читать дальшеуменьшить
выбежав в итоге из автобуса и добираясь бегом. Но такая ситуация действительно является форс-мажором, выходящим за рамки нормы. Приносим Вам свои извинения 🙏
Информация о способах оплаты (через ссылку оплаты и через qr код) есть в каждом письме-подтверждении. Письмо приходит на е-мейл сразу после внесения предоплаты, либо можно нажать кнопку открыть билет и там прописано как можно оплатить (есть ссылка на оплату как в интернет-магазине и также qr-код).
Академизма, думаем, действительно не хватило, потому что, несмотря на профессионализм каждого экскурсовода нашей команды, мы ведём экскурсии в лёгкой дружеской манере, как раз с иронией и интересными деталями, которые не найти самостоятельно.
Спасибо за вашу оценку, будем стремиться быть ещё лучше, и да, Каменный прекрасен в солнечную погоду, ждем вас снова!
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Ю
Юлия
Были на экскурсии с коллегами 22 марта. Сама я познакомилась с Каменным островом год назад, но с удовольствием вернулась в это чудесное место еще раз. Просто погулять там, наверно, здорово, но читать дальшеуменьшить
с экскурсией гораздо лучше, много нового и интересного про сильных мира сего, которые имели дачи в этом престижном месте в разные времена. Сама экскурсия понравилась - 2 часа пролетели незаметно, коллеги передавали исключительно слова благодарности. Так что смело рекомендую
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