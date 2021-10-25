в воскресенье в 15:00

Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора

Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг

5
3 отзыва
Почти в центре Петербурга находится секретный остров, принадлежавший императорской семье.

И в наши дни этот район сохранил богатство царских усадеб и особняков избранных, загадки именитых владельцев и знакомые с детства кадры из кинофильмов.

Мы осмотрим роскошный остров-парк, найдем театр-айсберг, сфинксов с царским лицом и увидим резиденцию президента.
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора

Что вас ожидает

Усадьбы и резиденции острова

Каменный остров оторван от Петербурга — к нему не проложили метро, а на всей территории всего 4 пешеходных перехода. Во время вы погрузитесь в атмосферу благородного спокойствия и узнаете о самых ярких личностях, которые могли позволить себе загородные дачи на императорском острове (правда, среди них будет один настоящий разбойник. ). Традиция жить на Каменном только «избранным» сохранилась и сегодня: вы услышите много известных фамилий, увидите гостевые резиденции Владимира Путина, а также митрополита Петербургского и Ладожского.

Киновселенная Петербурга и модернизированный театр

В прошлом веке атмосферный остров стал звездой кинематографа. И неспроста — ведь именно на Каменном творили величайшие архитекторы, создавая первые в своем роде образцы модных стилей. Вы побываете в местах, где снимали «Клуб самоубийц: приключения принца Флоризеля» и «Приключения Шерлока Холмса». Помимо киномест отыщем настоящую саламандру и поговорим о деле немецкой шпионки, найдем единственный в России действующий деревянный театр-айсберг. А в завершение сфотографируемся у сфинксов с ликом императрицы, у которых, к сожалению, совсем нецарская судьба.

Организационные детали

  • Экскурсия рекомендована детям от 7 лет
  • На территории острова нет туалетов и кафе
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Каменноостровского моста
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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в воскресенье в 15:00

Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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3 настоящих отзыва от туристов

л
25 окт 2021
Сразу скажу, что нам экскурсия понравилась, хотя это и не совсем экскурсия с большим количеством дат и историй, это скорее прогулка по красивому, спокойному острову. Это возможность увидеть немного другой Питер, спокойный, нешумный, курортный какой то, отдохнуть от суеты Невского. Если повезёт с погодой, то совсем супер. Стоит зайти в церковь Иоанна Предтечи, нам не удалось, к сожалению, если не перейти дорогу сразу после окончания экскурсии, возвращаться придется ооочень долго. Спасибо гиду Александру.
Анна
20 сен 2021
Экскурсия была как путешествие в новый город! Гид рассказал подробно и интересно о новом для меня месте! Спасибо большое! Буду рекомендовать друзьям!
И
20 сен 2021
Очень необычная для Петербурга экскурсия с уже знакомым мне гидом Александром. Каменный - это огромный парк почти с центром Петербурга, очень сложно к нему добраться - спасибо команде за подробные инструкции с gps. Зато чувствуешь себя как на другой планете, тихо, нет машин, шикарные дачи удивительных людей. Я отдохнула душой от громкгго центра, услышала впечатляющие рассказы чудесного гида. Очень спокойно, размеренно, фотогенично, особенно сейчас- там все деревья жёлтые! Рекомендую!

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