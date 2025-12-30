Новогодний «Голубой огонёк» — прямо в автобусе! Песни, конкурсы, розыгрыши, угощения и выступления артистов — вы не зритель, вы главный герой новогодней сказки!
Описание экскурсииНовогодний «Голубой огонёк» — прямо в автобусе! Песни, конкурсы, розыгрыши, угощения и выступления артистов — вы не зритель, вы главный герой новогодней сказки! Праздничное путешествие по Петербургу в украшенном автобусе с гирляндами и шампанским. Истории о времени, первых ёлках и новогодних традициях Петербурга! Атмосфера волшебного Петербурга в новогоднюю ночь: гирлянды, огни, запах мандаринов и хвои. Звуки, свет и истории создают эффект сказочного погружения. Развлекательная программа •Артисты с праздничным шоу прямо в салоне автобуса.
•Конкурсы, песни, шутки, импровизация — вы не зритель, а участник!:
- Сюрпризы от Деда Мороза, подарки и весёлое общение. Подарки и угощения Каждого гостя ждёт праздничный набор: мандарины шампанское ароматный глинтвейн персональный подарок Новый год в центре Петербурга •Остановки у главных праздничных площадок города.
- Фейерверки, фото, бой курантов, бокал шампанского и радостная встреча 2026 года. Новый год на колёсах •После полуночи — весёлое продолжение: музыка, поздравления прохожим, ночная подсветка города. Важная информация: Маршрут может корректироваться в зависимости от транспортной ситуации. Посещение Дворцовой площади не гарантировано.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на туристическом автобусе
- Экскурсионное сопровождение гида
- Интерактивная шоу-программа
- Подарки, шампанское, угощения, мандарины
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Маршрут может корректироваться в зависимости от транспортной ситуации. Посещение Дворцовой площади не гарантировано
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
