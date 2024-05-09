Авангард Петербурга 20-х годов

Погулять по рабочему району, созданному авангардистами, и выяснить планы индустриализации
«Как только примешивается вкус — искусство становится буржуазным», — сказал художник Марсель Дюшан. Буржуазия — мишень авангарда — смеялась последней.

Приглашаю вас на прогулку по району, спроектированному архитекторами-авангардистами для рабочих Путиловского завода. Вы увидите абсолютно незнакомый Петербург и оцените путь, пройденный нашей страной сто лет назад.
5
1 отзыв
Авангард Петербурга 20-х годов
Авангард Петербурга 20-х годов
Авангард Петербурга 20-х годов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы погуляем от площади Стачек до Кировской площади. Начнём разговор у Нарвских триумфальных ворот в районе бывшей Нарвской заставы — границы Петербурга 19 века.
  • Проследим, как на месте окраины бывшей столицы империи в 20-30-е годы 20 века молодыми архитекторами-авангардистами возводился уникальный квартал для жизни рабочих Кировского завода.
  • Пройдёмся по Тракторной улице и углубимся в принципы архитектуры авангарда и супрематизма.
  • Рассмотрим первую школу, построенную в Ленинграде после окончания Гражданской войны.
  • А также — первую больницу-профилакторий и то, что осталось от комплекса бани «Гигант».

Обсудим цели индустриализации:

  • Как за 10 лет превратить сельскохозяйственную страну, разрушенную войной, в промышленную державу с ядерной программой
  • Где взять на это валюту
  • Что делать с женщинами, которые хотят управлять пароходами и самолётами, освободившись от кухонного рабства благодаря новым фабрикам-кухням

И некоторые другие!

Кому понравится экскурсия

  • Тем, кто приезжает в Санкт-Петербург в 1000 раз и видел уже всё. Или почти.
  • Тем, кто любит эпоху авангарда или хочет составить цельное представление о 20-х годах, познакомиться с именами авангардистов и научиться отличать конструктивизм от массовой застройки послевоенного времени.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Нарвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Маргарита
9 мая 2024
Новый шедевр Полины! Если были у нее на Нобелях, берите обязательно. Если не были - чего вы ждёте?!

Некоторые моменты из прошлого настолько отзываются в наше время, что просто нельзя пропустить
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эту экскурсию, этот визит в двадцатые и тридцатые годы.

Цельный маршрут, очень комфортный и по времени, и по темпу. За два часа просто нырнули с головой в эпоху! Проспект Стачек и окрестности никогда не будут прежними, после того, как посмотрели район глазами Полины. Отыскать такие радующие глаз места - отдельная ее заслуга.

Рекомендую от всего сердца!

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