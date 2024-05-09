читать дальше эту экскурсию, этот визит в двадцатые и тридцатые годы.



Цельный маршрут, очень комфортный и по времени, и по темпу. За два часа просто нырнули с головой в эпоху! Проспект Стачек и окрестности никогда не будут прежними, после того, как посмотрели район глазами Полины. Отыскать такие радующие глаз места - отдельная ее заслуга.



Рекомендую от всего сердца!

Новый шедевр Полины! Если были у нее на Нобелях, берите обязательно. Если не были - чего вы ждёте?!Некоторые моменты из прошлого настолько отзываются в наше время, что просто нельзя пропустить