«Как только примешивается вкус — искусство становится буржуазным», — сказал художник Марсель Дюшан. Буржуазия — мишень авангарда — смеялась последней.
Приглашаю вас на прогулку по району, спроектированному архитекторами-авангардистами для рабочих Путиловского завода. Вы увидите абсолютно незнакомый Петербург и оцените путь, пройденный нашей страной сто лет назад.
Приглашаю вас на прогулку по району, спроектированному архитекторами-авангардистами для рабочих Путиловского завода. Вы увидите абсолютно незнакомый Петербург и оцените путь, пройденный нашей страной сто лет назад.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы погуляем от площади Стачек до Кировской площади. Начнём разговор у Нарвских триумфальных ворот в районе бывшей Нарвской заставы — границы Петербурга 19 века.
- Проследим, как на месте окраины бывшей столицы империи в 20-30-е годы 20 века молодыми архитекторами-авангардистами возводился уникальный квартал для жизни рабочих Кировского завода.
- Пройдёмся по Тракторной улице и углубимся в принципы архитектуры авангарда и супрематизма.
- Рассмотрим первую школу, построенную в Ленинграде после окончания Гражданской войны.
- А также — первую больницу-профилакторий и то, что осталось от комплекса бани «Гигант».
Обсудим цели индустриализации:
- Как за 10 лет превратить сельскохозяйственную страну, разрушенную войной, в промышленную державу с ядерной программой
- Где взять на это валюту
- Что делать с женщинами, которые хотят управлять пароходами и самолётами, освободившись от кухонного рабства благодаря новым фабрикам-кухням
И некоторые другие!
Кому понравится экскурсия
- Тем, кто приезжает в Санкт-Петербург в 1000 раз и видел уже всё. Или почти.
- Тем, кто любит эпоху авангарда или хочет составить цельное представление о 20-х годах, познакомиться с именами авангардистов и научиться отличать конструктивизм от массовой застройки послевоенного времени.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Нарвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3198 туристов
Коренная петербурженка, Профессиональный гид с многолетним стажем, поэтому больше всего опасаюсь профессиональных экскурсий от гидов с многолетним стажем. Автор «Неформального путеводителя по рекам и каналам Петербурга». Стараюсь превратить экскурсию вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маргарита
9 мая 2024
Новый шедевр Полины! Если были у нее на Нобелях, берите обязательно. Если не были - чего вы ждёте?!
Некоторые моменты из прошлого настолько отзываются в наше время, что просто нельзя пропустить
Некоторые моменты из прошлого настолько отзываются в наше время, что просто нельзя пропустить
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