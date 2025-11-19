Предлагаем вместе с нами поехать за город и познакомиться с северными оленями! Помните Рудольфа из мультика? Так вот, его правнуки теперь живут под Питером. На специальной новогодней экскурсии мы покормим и погладим оленей, угостимся традиционным чаем в чуме и познакомимся с шаманскими ритуалами. Во время экскурсии мы узнаем:

что такое ягель и как его едят;

кто у оленей главный;

как готовить чай на костре;

как построить чум;

• о чем можно просить шамана … … и многое другое. В дороге мы поговорим:

О северных оленях – помощниках Санта Клауса • О том, чем Санта Клаус отличается от Деда Мороза • О народах севера, их образе жизни, традициях, ритуалах… У нас будет достаточно ягеля, чтобы каждый участник экскурсии смог сам угостить оленят и погладить их теплые носы. Фотографии с экскурсии и впечатления от общения с этими обаятельными жесткошерстными будут потрясающие! Обещаем! Важная информация: Для школьных групп мы также предоставляем документы для ГАИ.