Предлагаем вместе с нами поехать за город и познакомиться с северными оленями. Помните Рудольфа из мультика? Так вот, его правнуки теперь живут под Питером!
Описание экскурсии
Предлагаем вместе с нами поехать за город и познакомиться с северными оленями! Помните Рудольфа из мультика? Так вот, его правнуки теперь живут под Питером. На специальной новогодней экскурсии мы покормим и погладим оленей, угостимся традиционным чаем в чуме и познакомимся с шаманскими ритуалами. Во время экскурсии мы узнаем:
- что такое ягель и как его едят;
- кто у оленей главный;
- как готовить чай на костре;
- как построить чум;
• о чем можно просить шамана … … и многое другое. В дороге мы поговорим:
О северных оленях – помощниках Санта Клауса • О том, чем Санта Клаус отличается от Деда Мороза • О народах севера, их образе жизни, традициях, ритуалах… У нас будет достаточно ягеля, чтобы каждый участник экскурсии смог сам угостить оленят и погладить их теплые носы. Фотографии с экскурсии и впечатления от общения с этими обаятельными жесткошерстными будут потрясающие! Обещаем! Важная информация: Для школьных групп мы также предоставляем документы для ГАИ.
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Услуги гида
- Аренда транспорта*
- Документы для ГАИ для школьных групп
Что не входит в цену
- Подарок (400р//чел)
Место начала и завершения?
М. Проспект Просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9.00 до 17.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для школьных групп мы также предоставляем документы для ГАИ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
