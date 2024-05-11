1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Затем вы посетите ранчо, где живут северные олени, и покормите животных любимым лакомством — ягелем»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
9 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
Отдохнуть от городской суеты в живописных малоизвестных местах и пообщаться с животными
«В гости к северным оленям (1 час)»
19 июня в 09:00
23 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«пообщаетесь с хаски и побываете в гостях у северных оленей»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
«На оленьей ферме покормите и погладите северных оленей и лосей, послушаете рассказы смотрителей о своих подопечных»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 мая 2024Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
- ЕЕкатерина10 мая 2024Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина
- ГГалина12 февраля 2024Понравилось сочетание исторического и природного аспекта. Мария профи. Олени прекрасны. Печенькии чай в чуме вкусные. Природа красивая.
- ИИрина28 января 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Незабываемые впечатления от поездки в гости к оленям! Эмоции переполняют от этих зверушек. Экскурсию с
- ЭЭлеонора21 января 2024Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес, заповедник с оленями, покоряющими
- EEkaterina31 декабря 2023Замечательная экскурсия! Прекрасно провели время, отдохнули, расслабились! Анастасия - приятный, увлеченный человек, с которым интересно поговорить! Это особо ценно, спасибо!
- ТТрухачева12 ноября 2023Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скалеВсё было великолепно!
- ТТатьяна29 октября 2023Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скалеОчень красивые места, знающий экскурсовод и приятный водитель. Неочень понравился сам туроператор: в последний момент поменяли программу экскурсии, толком не объяснив ничего и пришлось всё узнавать уже у экскурсовода. Но это мелочи в сравнении с теми впечатлениями, что мы получили.
- ТТатьяна13 марта 2023Фототур в Карелию в мини-группе: Рускеала, оленья ферма и ретропоездВсе прекрасно!!!
- ККорякин12 сентября 2022К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один деньЯ в восторге! Давно у меня не было таких ярких и душевных экскурсий. Ольга живет этим и это чувствуется во всем. Я влюбился в Карелию, а это дорогого стоит. Я вернусь. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «К оленям»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
- Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
- Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
- В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
- Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
- Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "К оленям" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 950 до 9 800 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «К оленям», 9 ⭐ отзывов, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август