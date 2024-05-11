Экскурсии к оленям в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «К оленям» в Санкт-Петербурге, цены от 1 950 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Затем вы посетите ранчо, где живут северные олени, и покормите животных любимым лакомством — ягелем»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
9 500 за человека
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
Отдохнуть от городской суеты в живописных малоизвестных местах и пообщаться с животными
«В гости к северным оленям (1 час)»
19 июня в 09:00
23 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«пообщаетесь с хаски и побываете в гостях у северных оленей»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
«На оленьей ферме покормите и погладите северных оленей и лосей, послушаете рассказы смотрителей о своих подопечных»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
    читать дальше

    понравилось! Гид Светлана много знает о Карелии, рассказывает очень интересно, позитивный человек, спасибо ей большое) водитель Али настоящий профессионал, спасибо) в остроге рассказали как работает "гуляй поле", вкусный иван-чай на дикустации, прикупили домой вкусняшек) Долина водопадов- это просто восторг! Там же есть мини зоопарк: лоси, олени, хаски. С хаски можно можно сделать фотосессию, такие умницы))) Кирха Карелла, город ангелов: фигуры из дерева в виде ангелов с пояснениями тоже очень интересно 40 мин. пролетело не заметно. На обед финская уха, спасибо фирме "Акуловка". Всем рекомендую Дивный день в Карелии!)

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина
    читать дальше

    водопадов (очень здорово), и музей Город ангелов и гора Филина (военный музей внутри горы. Посвящённый советско-финским отношениям. Чудесный маршрут. Нас накормили ухой с форелью: всё было накрыто к приезду нашего автобуса, очень веусно, необычная подача блюда Кто хотел - купил домой рыбную продукцию (и я в том числе) отменного качества Такой форели я ни разу в жизни не пробовала! Поэтому рекомендую всем данный однодневный тур: масса удовольствия, дорога до Карелии пролетит незаметно, а впечатления, эмоции останутся надолго А также незабываемые фотографии!

  • Г
    Галина
    12 февраля 2024
    В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
    Понравилось сочетание исторического и природного аспекта. Мария профи. Олени прекрасны. Печенькии чай в чуме вкусные. Природа красивая.
  • И
    Ирина
    28 января 2024
    В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Незабываемые впечатления от поездки в гости к оленям! Эмоции переполняют от этих зверушек. Экскурсию с
    читать дальше

    Марией по данному маршруту рекомендуем 100 процентов! Очень приятная и внимательная девушка. Экскурсию проводила не с заученным сухим текстом, а с очень интересными фактами и помимо данной экскурсии Мария рассказала много интересного о прекрасном городе Санкт-Петербург. Спасибо огромное Вам, Мария!

  • Э
    Элеонора
    21 января 2024
    В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
    Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес, заповедник с оленями, покоряющими
    читать дальше

    сердце, погода - все было похоже на сказку. Парк тоже интересный, но думаю, его посещение интереснее летом, зимой все-таки слишком холодно, озера не видны, и полностью насладиться прогулкой не удалось, но мне это было понятно заранее и совпало с ожиданиями. Мария - очень приятный человек и интересный рассказчик, ее знания по теме экскурсии действительно объемны, это не прогулка с пару фактами, это действительно исторический экскурс. Передвижение осуществляется в очень комфортном автомобиле, подогрев в котором спасал после прогулок. Кафе, в котором происходит остановка с интересным интерьером и вкусной едой, чек средний. Экскурсия всем хороша, могу ее рекомендовать, впечатление от экскурсовода и поездки такие положительные, что не хочется искать минусы, но чтобы быть объективной отмечу: - посещение заповедника оплачивается отдельно и имеет не условную стоимость (1500р со взрослого), а без него - не то, и вместе со стоимостью экскурсии выходит достаточно весомо. Каждый в праве оценивать свое время и труд как ему кажется верным, и никаких сожалений о потраченных средствах я по итогу не имею, но в среднем, по моему опыту, схожие экскурсии стоят процентов на 30-40 дешевле. - ненецкие лайки действительно в заповеднике есть, но я почему-то ожидала что их будет штук 8-10, и можно будет оказаться среди мехового сборища, но к нам вышла одна лайка, а всего взрослых особей там две)

    Это был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лесЭто был чудесный день, который запомнится мне на долгие годы - по-настоящему снежная дорога и лес
  • E
    Ekaterina
    31 декабря 2023
    Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
    Замечательная экскурсия! Прекрасно провели время, отдохнули, расслабились! Анастасия - приятный, увлеченный человек, с которым интересно поговорить! Это особо ценно, спасибо!
  • Т
    Трухачева
    12 ноября 2023
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Всё было великолепно!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2023
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Очень красивые места, знающий экскурсовод и приятный водитель. Неочень понравился сам туроператор: в последний момент поменяли программу экскурсии, толком не объяснив ничего и пришлось всё узнавать уже у экскурсовода. Но это мелочи в сравнении с теми впечатлениями, что мы получили.
  • Т
    Татьяна
    13 марта 2023
    Фототур в Карелию в мини-группе: Рускеала, оленья ферма и ретропоезд
    Все прекрасно!!!
  • К
    Корякин
    12 сентября 2022
    К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
    Я в восторге! Давно у меня не было таких ярких и душевных экскурсий. Ольга живет этим и это чувствуется во всем. Я влюбился в Карелию, а это дорогого стоит. Я вернусь. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «К оленям»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
  2. Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
  3. В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
  4. Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
  5. Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "К оленям" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 950 до 9 800 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «К оленям», 9 ⭐ отзывов, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам