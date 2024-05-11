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сердце, погода - все было похоже на сказку. Парк тоже интересный, но думаю, его посещение интереснее летом, зимой все-таки слишком холодно, озера не видны, и полностью насладиться прогулкой не удалось, но мне это было понятно заранее и совпало с ожиданиями. Мария - очень приятный человек и интересный рассказчик, ее знания по теме экскурсии действительно объемны, это не прогулка с пару фактами, это действительно исторический экскурс. Передвижение осуществляется в очень комфортном автомобиле, подогрев в котором спасал после прогулок. Кафе, в котором происходит остановка с интересным интерьером и вкусной едой, чек средний. Экскурсия всем хороша, могу ее рекомендовать, впечатление от экскурсовода и поездки такие положительные, что не хочется искать минусы, но чтобы быть объективной отмечу: - посещение заповедника оплачивается отдельно и имеет не условную стоимость (1500р со взрослого), а без него - не то, и вместе со стоимостью экскурсии выходит достаточно весомо. Каждый в праве оценивать свое время и труд как ему кажется верным, и никаких сожалений о потраченных средствах я по итогу не имею, но в среднем, по моему опыту, схожие экскурсии стоят процентов на 30-40 дешевле. - ненецкие лайки действительно в заповеднике есть, но я почему-то ожидала что их будет штук 8-10, и можно будет оказаться среди мехового сборища, но к нам вышла одна лайка, а всего взрослых особей там две)