Вы погрузитесь в волшебный мир романтического балета и услышите историю, которая началась с мечты парижского мальчишки.
Увидите редкие костюмы, первые пуанты, афиши и гравюры, узнаете о балетных звёздах и курьёзах из их жизни.
Эта экскурсия — для тех, кто хочет понять, как рождается волшебство танца и почему оно не теряет силы уже почти два века.
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с фотографиями, афишами, гравюрами и мемориальными предметами из коллекции знаменитого балетмейстера.
- Увидите первые пуанты и разберётесь, для кого они были изготовлены, а также рассмотрите уникальные балетные костюмы.
- Посмеётесь над карикатурами из балетного мира и выясните, кто такие балетоманы.
- Узнаете, когда романтический балет отмечает свой день рождения и какая балетная танцовщица стала законодательницей моды.
- Выясните, кто исполнял первую партию Сильфиды и какова судьба этого балета.
- Услышите, к чему могут привести мечты парижского мальчишки и как сохранить балетные традиции.
- Поймёте, какие упражнения нужно было выполнять в середине 19 века каждый день, чтобы парить на сцене.
- Удивитесь, чьи балетные туфельки офицеры съели на ужин, полив соусом.
Организационные детали
- Выставка проходит в музее театрального и музыкального искусства.
- Дополнительно в кассе музея оплачивается билет на выставку — 300 ₽ за чел.
- Экскурсия будет интересна гостям с 16 лет, увлекающимся миром балета.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 863 туристов
Я всю жизнь живу в моём любимом городе — Петербурге.
