Кристина — ваш гид в Санкт-Петербурге

читать дальше экскурсовода. Я люблю много гулять, пить кофе и фотографировать серое небо. Наш город можно исследовать бесконечно, даже если это ваша 10-я поездка. А ещё я люблю ездить в наши пригороды — по ним я тоже провожу экскурсии. Путешествия со мной не про сухую историю, а про жизнь!

Привет! Меня зовут Кристина, и вот уже 15 лет я гид. Все эти годы я бесконечно влюбляю в наш город, потому что влюблена в него сама! Имею последнюю аттестацию аккредитованного