Смоленское кладбище: светский взгляд

Место, в котором будет чем полюбоваться и о чём задуматься
На Смоленском кладбище нашли покой такие известные личности, как Шишкин, Крамской, Куинджи, Блок, Балабанов и многие другие.

Я проведу вас к величественным захоронениям, раскрою, какие памятники можно увидеть только в Петербурге, поделюсь неожиданными фактами: почему на колоколе Смоленского храма надпись на немецком? А также расскажу о перипетиях судеб людей.
5
3 отзыва
Смоленское кладбище: светский взгляд
Смоленское кладбище: светский взгляд
Смоленское кладбище: светский взгляд
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Непростая судьба Смоленского кладбища. Оно появилось одновременно с Петербургом. Затем то росло, то почти исчезало, то возрождалось и становилось любимым и особенным для жителей Санкт-Петербурга, а потом опять оказывалось под угрозой уничтожения… Все эти повороты судьбы мы проследим и увидим их отражение в памятниках кладбища.
  • Невероятные истории не только людей, но и захоронений. Что невероятного может быть в истории захоронения, спросите вы? Ответ мы найдём у могилы Александра Блока.
  • Колокольня Смоленского храма. При желании поднимемся на неё, чтобы насладиться тишиной и видом с высоты.
  • Интересные захоронения. Среди старинных семейных склепов, на узеньких дорожках кладбища мы отыщем могилы святых (Ксении Петербургской), юродивых (Анны Лашкиной), поэтов (Александра Блока), режиссёров (Алексея Балабанова), актёров (Анны Самохиной) и других. Помимо внушительных монументов, вы увидите и совсем простые могилы, за которыми скрываются невероятные жизненные истории.

Вы узнаете:

  • Какие надгробные памятники можно встретить только в Санкт-Петербурге и почему
  • Кто охраняет Смоленское кладбище от крыс
  • Кто стоит на посту и днём и ночью
  • Почему на главном колоколе Смоленского храма надпись на немецком
  • На чьём захоронении на простом кресте величественно написано «НИКА»

Организационные детали

Подъём на колокольню (опционально) — 600 руб. с группы. Эта сумма взимается в качестве пожертвования храму. Последняя лестница колокольни довольно крутая, но обычно все справляются.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Васильевском острове, у кладбища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Юлия
28 мая 2024
Были на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышали множество историй, которые не оставят равнодушным никого! То пойдут мурашки по коже, то защиплет
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глаза. Кристина - невероятная рассказчица и располагает к себе с первых секунд.
С самого начала история этого кладбища связана с большими трагедиями (как в царской России, так и при Совестском союзе), но в них же можно найти надежду и большую силу духа отдельных людей.
Огромное спасибо за экскурсию!

Были на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышалиБыли на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышали
Александра
28 мая 2024
Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой, увлеченный гид. С ней легко общаться, можно задать любой вопрос по экскурсии и узнать
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много интересного. Понравился рассказ через судьбы людей и то, как они вплетались в историю, какие смыслы закладывались в символы. Рекомендую всем, кому нравится история, архитектура, люди, и кто просто хочет отлично провести время в месте, где не так уж часто бывает.

Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой,Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой,Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой,Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой,Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой,Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой,Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой,Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой,
Е
25 мая 2024
Экскурсия понравилась. Кристина достаточно интересно преподнесла информацию, легко слушается и Кристина показалась достаточно увлеченным своим делом специалистом. Понравился именно этот тип подачи с исторической точки зрения.

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