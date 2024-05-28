На Смоленском кладбище нашли покой такие известные личности, как Шишкин, Крамской, Куинджи, Блок, Балабанов и многие другие.
Я проведу вас к величественным захоронениям, раскрою, какие памятники можно увидеть только в Петербурге, поделюсь неожиданными фактами: почему на колоколе Смоленского храма надпись на немецком? А также расскажу о перипетиях судеб людей.
Я проведу вас к величественным захоронениям, раскрою, какие памятники можно увидеть только в Петербурге, поделюсь неожиданными фактами: почему на колоколе Смоленского храма надпись на немецком? А также расскажу о перипетиях судеб людей.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Непростая судьба Смоленского кладбища. Оно появилось одновременно с Петербургом. Затем то росло, то почти исчезало, то возрождалось и становилось любимым и особенным для жителей Санкт-Петербурга, а потом опять оказывалось под угрозой уничтожения… Все эти повороты судьбы мы проследим и увидим их отражение в памятниках кладбища.
- Невероятные истории не только людей, но и захоронений. Что невероятного может быть в истории захоронения, спросите вы? Ответ мы найдём у могилы Александра Блока.
- Колокольня Смоленского храма. При желании поднимемся на неё, чтобы насладиться тишиной и видом с высоты.
- Интересные захоронения. Среди старинных семейных склепов, на узеньких дорожках кладбища мы отыщем могилы святых (Ксении Петербургской), юродивых (Анны Лашкиной), поэтов (Александра Блока), режиссёров (Алексея Балабанова), актёров (Анны Самохиной) и других. Помимо внушительных монументов, вы увидите и совсем простые могилы, за которыми скрываются невероятные жизненные истории.
Вы узнаете:
- Какие надгробные памятники можно встретить только в Санкт-Петербурге и почему
- Кто охраняет Смоленское кладбище от крыс
- Кто стоит на посту и днём и ночью
- Почему на главном колоколе Смоленского храма надпись на немецком
- На чьём захоронении на простом кресте величественно написано «НИКА»
Организационные детали
Подъём на колокольню (опционально) — 600 руб. с группы. Эта сумма взимается в качестве пожертвования храму. Последняя лестница колокольни довольно крутая, но обычно все справляются.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Васильевском острове, у кладбища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Кристина, и вот уже 15 лет я гид. Все эти годы я бесконечно влюбляю в наш город, потому что влюблена в него сама! Имею последнюю аттестацию аккредитованногоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
28 мая 2024
Были на замечательной экскурсии у Кристины по Смоленскому кладбищу! Экскурсия прошла на одном дыхании, мы услышали множество историй, которые не оставят равнодушным никого! То пойдут мурашки по коже, то защиплет
Александра
28 мая 2024
Для меня прогулка с Кристиной была первым опытом экскурсии по кладбищу. Осталась довольна! Кристина очень живой, увлеченный гид. С ней легко общаться, можно задать любой вопрос по экскурсии и узнать
Е
Екатерина
25 мая 2024
Экскурсия понравилась. Кристина достаточно интересно преподнесла информацию, легко слушается и Кристина показалась достаточно увлеченным своим делом специалистом. Понравился именно этот тип подачи с исторической точки зрения.
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