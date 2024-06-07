По Фонтанке – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 84 экскурсии в категории «По Фонтанке» в Санкт-Петербурге, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
282 отзыва
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
«Вас ждут дом Елисеевых и парадная «Ромашка», черная лестница богатейшего доходного дома, через которую мы выйдем к Фонтанке, чтобы сделать еще несколько красивых кадров»
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120 за всё до 4 чел.
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
«Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Невка — Фонтанка»
1 600 за человека
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
338 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
«Чаще всего гости выбирают акваторию Невы, Фонтанку, Мойку, Крюков канал или канал Грибоедова»
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
74076 667 за всё до 8 чел.
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей
«Загадаете желание у памятника птичке на Фонтанке и услышите истории Михайловского замка про привидений и подземные ходы»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
8 500 за всё до 4 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Прогуляемся также мимо Фонтанки и Мойки и по площади Искусств, гениальному творению зодчего Росси»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
91 отзыв
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
«Река Фонтанка позволит смотреть вдаль и любоваться перспективой набережных, а Мойка будет петлять, открывая всё новые виды»
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 11 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«Набережная Фонтанки — прогуляемся от старинных построек до модного квартала конца 19 века и разберемся, каким был быт горожан в то время»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
Тайны и легенды знаменитой реки - для любителей велопрогулок
Начало: В районе метро Сенная пл
«Река Фонтанка — это граница исторического центра Петербурга, а ее мосты являются воротами к сердцу Северной Столицы»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
«🎬 По следам Данилы Багрова и Шерлока ХолмсаФасады улицы Моховой, набережная Фонтанки, улица Рубинштейна, Шереметевский дворец, Толстовский дом — эти и другие места притяжения Петербурга откроются для вас с новой, кинематографической стороны»
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
По Петербургу - на круизном катере
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1 час
19 отзывов
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
«Маршрут выберем в зависимости от ваших пожеланий: Акватория Невы, Фонтанка, Залив или даже Кронштадт (длительность маршрута зависит от удаленности объекта)»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 000 за всё до 10 чел.
Примечательные дворы Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
148 отзывов
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
Начало: В районе Аничкова моста
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
«Невский проспект, по мостам пересечем несколько рек и каналов (Мойка, Фонтанка, Канал Грибоедова)»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800 за всё до 12 чел.
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 15 минут
3877 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
«Увлекательная теплоходная экскурсия, во время которой вы увидите тихие и уютные уголки города, пройдете под удивительными мостами, переброшенными через воды рек Фонтанки и Мойки и Крюкова канала»
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700 за человека
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
164 отзыва
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
Проехать и погулять по местам в сердце города, где загадывают желания
Начало: Рядом с Дворцовой площадью
«Мы проедем и пройдем по Петроградской стороне, Васильевскому острову, району Коломна, набережным Мойки и Фонтанки»
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
82007 380 за всё до 4 чел.
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Начало: Набержная реки Фонтанки 21
Расписание: по договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от 10 000 за всё до 11 чел.
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Итак, мы переедем Фонтанку и «выскочим» из центра Петербурга 19 века, а затем план такой:»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека
«По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
69 отзывов
Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Следы истории и слонов
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, открывая его скрытые уголки и удивительные истории
Начало: В районе площади Восстания
«У берегов Фонтанки обсудим историю петербургских Слоновьих дворов и разберёмся, куда и зачем «по улице слона водили» (да-да, Крылов это не выдумал»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60004 800 за всё до 8 чел.
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
58 отзывов
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей
Начало: На Петроградской набережной д. 6 (около крейсера А...
«Летний сад — Фонтанка, Крюков канал, Мойка — Новая Голландия — Храповицкий мост — Зимняя канавка — Большая Нева — Стрелка Васильевского острова — Ждановская набережная»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15 000 за всё до 11 чел.
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
70 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
«Мы посмотрим такие реки как Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова и Крюкова, остров Новая Голландия (с воды можно осмотреть его более тщательно)»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
9 июня в 12:30
от 6 500 за всё до 6 чел.
О чем говорят памятники
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
30 отзывов
О чем говорят памятники
Взгляд на историю города через необычные достопримечательности в пешеходной экскурсии
Начало: Возле станции «Технологический институт»
«Также мы пройдем небольшой участок по набережной реки Фонтанки»
Завтра в 13:30
11 июня в 12:00
4 500 за всё до 4 чел.
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 25
«Поэтому скажем лишь, что маршрут проходит через памятник Сергею Довлатову, улицу Рубинштейна, набережную Фонтанки, Ломоносовский сквер и культовую Ротонду»
9 июня в 15:00
12 июня в 14:00
1 000 за человека
Открыть для себя Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Открыть для себя Достоевского
Авторская экскурсия о жизни и творчестве писателя от гида, который изучает эту тему более 30 лет
Начало: В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площ...
«Экскурсия начинается на Невском проспекте, охватывает площадь Искусств, Михайловский замок и набережную Фонтанки, а заканчивается у Дома-музея Достоевского в Кузнечном переулке»
1 июля в 10:30
2 июля в 10:30
4 000 за всё до 4 чел.
Секреты Соляного городка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Секреты Соляного городка
Исследовать живописный квартал на берегу Фонтанки в компании профессионального гида
Начало: У входа в Летний сад
Завтра в 18:45
15 июня в 18:30
900 за человека
На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
346 отзывов
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Прогулка на катере пройдет по самому «петербургскому маршруту»: река Фонтанка — канал Грибоедова (полностью через Коломну) — река Мойка — река Фонтанка»
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
43 отзыва
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
«Вы прокатитесь по Мойке, Фонтанке и Неве, увидите с воды старинные дворцы, замки и мосты»
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
22501 688 за человека
Фантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: В центре города в вашем месте
«Историю мест, охраняемых головой Медузы Горгоны на Фонтанке — с мифическим оттенком»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Фонтанка — Канал Грибоедова — Крюков канал — Мойка — Фонтанка — Центральная акватория Невы (до Медного всадника) — Фонтанка»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2 300 за человека
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
🚗 На машине
Квест
3 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
Начало: в центре города в вашем месте
«Пройдете по улице Зодчего Росси и по набережной реки Фонтанка с доходными домами, полюбуетесь Зимним дворцом и Стрелкой Васильевского острова»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Детская экскурсия вокруг Михайловского замка
Прогулка для всей семьи с легендами о чудо-богатырях, Чижике-Пыжике и призраке Павла I
Начало: На площади Суворова
«Мы повстречаем знаменитую пташку на реке Фонтанке, отыщем «Сахару» и откроем секреты призрака, который бродит по коридорам дворца»
10 июня в 10:30
11 июня в 13:30
79005 530 за всё до 6 чел.
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Фонтанка — Нева — Малая Нева — Ждановка — Малая Невка — Карповка — Большая Невка — Нева — Фонтанка»
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530 за человека
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
6 отзывов
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Начало и окончание прогулки на набережной реки Фонтанка (метро Садовая или Сенная площадь)»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Фонтанка — Нева — Большая Невка (Крейсер Аврора) — Центральная акватория — Невы — Фонтанка»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
16 отзывов
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: Возле Кронверкского моста
«Вы прокатитесь по Мойке, Фонтанке и Неве, увидите с воды старинные дворцы, замки и мосты»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
22501 688 за человека
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Прокатиться по рекам и каналам Северной Венеции в компании опытного капитана
Начало: На набережной Фонтанки
«Чаще всего гости просят покатать их по Неве, Мойке, Фонтанке или Крюкову каналу»
9 июня в 13:30
10 июня в 10:30
6 500 за всё до 6 чел.
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
475 отзывов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
«Фонтанка — Большая Нева (Крейсер Аврора) – Центральная акватория Невы (путешествие к Медному Всаднику, разворот к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка»
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700 за человека
Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
122 отзыва
Групповая экскурсия на катере по разводным мостам Петербурга
Прогулка на катере по ночному Санкт-Петербургу с просмотром развода мостов. Насладитесь видами исторических достопримечательностей и романтической атмосферой
Начало: На набережной р. Фонтанки
«Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Центральная акватория Невы (к Медному Всаднику и разворачиваемся к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка»
Завтра в 23:50
10 июня в 23:50
2 000 за человека
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
3 отзыва
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
«Мы пройдём по Неве, Мойке, Фонтанке и Крюкову каналу»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990 за всё до 5 чел.
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Аудиогид
1 час
330 отзывов
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
«Стандартный маршрут экскурсии проходит по «большому кругу» рек и каналов Петербурга: Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, Зимней канавке и Неве»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840 за человека
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
3 отзыва
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Полюбоваться самым центром Петербурга с воды под рассказы авторского аудиогида
Начало: У Петропавловской крепости
«Это обзорная прогулка по Мойке, Зимней Канавке, Неве, Кронверкскому проливу и Фонтанке»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400 за человека
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Аудиогид
1.5 часа
50 отзывов
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной Фонтанки, д. 71
«Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Большая Нева — акватория в районе Стрелки ВО — Фонтанка»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13001 040 за человека
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«Вы увидите: Спаса на Крови, Марсово поле, Михайловский замок (Чижик-Пыжик), реку Фонтанку, реку Нева, Петропавловскую крепость, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Медного всадника, крейсер Аврора»
Расписание: 11.30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Экскурсия в мини-группе «Страсти по Фонтанке»
Атмосферная прогулка для искушённых путешественников и тех, кто только открывает для себя Петербург
Начало: Рядом со станцией метро «Гостиный двор»
«Что же скрывается за поворотом Фонтанки»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
12 июня в 11:00
15001 200 за человека
От центра до Финского залива: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
От центра до Финского залива: прогулка на катере
Отправиться в путешествие по рекам Петербурга и раскрыть тайны известных достопримечательностей
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Были на экскурсии 4 июня, с ребенком и бабушкой. Все очень понравилось! Гид Алена, спасибо большое, очень содержательно, познавательно, увлекательно,
    читать дальше

    мы очень довольны. Все было в нашем темпе и с учетом наших пожеланий, интересно было всем участникам от 12 до 67 лет. Еще раз огрлмное спасибо!

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Примечательные дворы Петербурга
    Добрый день. Интересная экскурсия, но подходит для маленького количества экскурсантов и в будний день, так как маршрут проходит по центру, где очень много народу.
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
    Нам все очень понравилось. Павел рассказал и показал нам много интересного. Было интересно и взрослым и ребенку. Советуем всем данного гида.
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
  • М
    Михаил
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Атмосферная прогулка на хорошем теплоходе. Организация на уровне. Нам с супругой очень понравилось
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приехала в ваш прекрасный город впервые, эмоций от прогулки через край! Прогулка на теплоходе по ночному Питеру стала отличным решением для того, чтобы увидеть город во всей красе. Первый раз в жизни увидела разводные мосты, очень зрелищно!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    На частном катере по рекам и каналам Петербурга
    Нам все очень понравилось! Весело и безопасно! Аккуратный водитель, можно было включить свою музыку!
  • В
    Василий
    5 июня 2024
    Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
    Приятно удивлен состоянию теплохода. Он новый и чистый. На судне работает приятный персонал, помогли скоординировать с посадкой, а также по
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    завершению экскурсии без суеты организовали выход на причал. Сама экскурсия очень понравилась, было интересно послушать аудиогида, для себя подчеркнул много нового и интересного. Обязательно буду рекомендовать друзьям посетить данную экскурсию, чтобы увидеть наш прекрасный город с воды. Выражаю благодарность организаторам и обязательно вернусь!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
  • В
    Виолетта
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По Фонтанке»

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