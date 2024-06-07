Отправиться на водную прогулку по каналам и Неве и узнать город через истории его жителей

Начало: На Петроградской набережной д. 6 (около крейсера А...

«Летний сад — Фонтанка, Крюков канал, Мойка — Новая Голландия — Храповицкий мост — Зимняя канавка — Большая Нева — Стрелка Васильевского острова — Ждановская набережная»