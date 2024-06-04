1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Необычные памятники Петербурга
История города через малоизвестные достопримечательности на автомобильной экскурсии
Начало: В центре по согласованию
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга
Начало: В районе метро Звенигородская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Начало: Особняк Румянцева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
Начало: Невский проспект, 14
9 июня в 13:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: Центр города
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
82007 790₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Пройти маршрутом горожанина того времени и узнать, из чего складывался его день
Начало: У метро «Достоевская»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Узнать, как город хранит память о девочке, ставшей символом блокады
Начало: Возле станции метро «Василеостровская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в четверг в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
13 июня в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
О чем говорят памятники
Взгляд на историю города через необычные достопримечательности в пешеходной экскурсии
Начало: Возле станции «Технологический институт»
Завтра в 13:30
11 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда
Начало: у метро «Василеостровская»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 450₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2 часа
В тренде
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть
Начало: У гостиницы «Астория»
Расписание: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1000950₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
На встречу с Ладогой: путь по Дороге жизни
Откройте для себя историческую значимость Дороги жизни, посетив ключевые места и музейные экспозиции
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89008 010₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Блокада Ленинграда: Прорыв
Узнать историю боев и подвигов, побывать на Невском пятачке и рассмотреть Диораму
Начало: Районе метро улица Дыбенко
9 июня в 08:30
11 июня в 15:30
21 800₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4.5 часа
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Проехать по знаменитой транспортной магистрали через Ладожское озеро и увидеть памятники ВОВ
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петроградка в годы блокады
Через архитектуру, дневники и воспоминания, стихи и фото погрузиться в жизнь района 1941-1944 годов
Начало: У станции метро «Петроградская»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 4 900₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Театральное аудиопутешествие по блокадному Ленинграду
Перенестись в прошлое и открыть нечто новое в страницах истории родной страны и в самом себе
Начало: около Александринского театра
Завтра в 12:00
17 июня в 16:00
1 799₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
В крепость Орешек - на автомобиле
Поездка к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прорыв Блокады Ленинграда: экскурсия с историком
Узнать о ходе операции «Искра» в путешествии по Ленинградской области
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо, очень понравилась экскурсия. Александр очень заинтересованный и знающий тему гид. Рекомендую и взрослым и детям. Спасибо.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Дарья провела для нас очень интересную экскурсию, тема не простая, а с учетом того, что мы были с десятилетним ребенком,
- ООльга3 июня 2024Прекрасная экскурсия на жизненные темы. Комментарии детей: «было круто», «было интересно»! Дарья с большой деликатностью, уважением к группе провела экскурсию, удерживала внимание интересным рассказом. Дарья не пыталась ускорить экскурсию, хотя дети двигались медленнее, чем ожидалось. Рекомендуем с удовольствием!
- ССветлана3 июня 20241 июня наша небольшая группа побывала на интересной и незабываемой пешеходной экскурсии "Дети и детство в Блокадном Ленинграде", которую вела
- ИИрина1 июня 2024Нам очень понравилось…. Хороший маршрут, отличный рассказ
- ААлёна1 июня 2024Замечательная экскурсия. Были с детьми 8 и 12 лет. Очень тяжелая, но важная тема. Рекомендую к посещению.
- ММатвей1 июня 2024Отличная подача материала!
- ЕЕвгения30 мая 2024Большое спасибо Екатерине за проведенную экскурсию! Очень дружелюбная девушка, обладающая интересной и трогательной манерой подачи материала. Видно, что человек подходит к работе с душой! Узнали новые факты о жизни людей в блокаде, два часа прошли незаметно
- ЕЕлена30 мая 2024Много посещений таких мест, которые ты можешь и сам нагуглить, но историю этих мест и почему там поставлена мемориальная табличка узнаёшь только на экскурсии. Гид очень приятна в общении, понравилось, что рассказывая человек ищет зрительный контакт с людьми
- ММария29 мая 2024Благодарю за обширную и познавательную экскурсию, большой, сложный материал подан понятным, живым языком. Несмотря на то, что экскурсия для взрослых,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Блокадный Ленинград»
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