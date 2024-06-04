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мой сын-подросток также нашел для себя в ней интересный участок, он интересуется оружием, и Александр все подробно, без спешки ему объяснил. Для меня показателем качественно проделанной работы, в данном случае, проведения экскурсии, является желание самой больше узнать по теме, в этот раз случилось так же. Особняк очень интересен не только большой экспозицией, посвященной блокаде Ленинграда, но и музеем коммунальной квартиры. Очень рекомендую и экскурсовода, и сам особняк к посещению.