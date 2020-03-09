7 отзывов оставили туристы

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Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже

Экспедиция по Египетскому залу для детей: уникальные факты, волнующие истории и загадочные артефакты

5
7 отзывов
Аделина
Аделина – Гид из Санкт-Петербурга
Если ваш ребенок мечтает открыть секрет фараона и увидеть древние саркофаги, расшифровать иероглифы на стенах гробниц и научиться читать Книгу мертвых, если он не боится встречи со страшным чудовищем Амат и львицей Сохмет — то приглашаю вас на экскурсию ⛳ по Египетскому залу Эрмитажа, чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы.
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🗽Самое популярное
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже

Что вас ожидает

Сто тысяч «почему»
Главный вопрос, который волнует маленьких исследователей — зачем? Зачем мумифицировали фараонов, зачем строили пирамиды, зачем создавали огромные каменные саркофаги? Я помогу во всем этом разобраться. Ребята поймут, почему мумия — самый старый экспонат Эрмитажа — не похожа на завернутые в белые бинты фигуры из кино 🎥 и мультфильмов. Увидят скульптурные изображения Аменемхета III и Арсинои II и поразмышляют над тем, почему они так не похожи на античные скульптуры.

Главная загадка — египетская письменность
Мы рассмотрим египетские иероглифы, поговорим о том, когда их нужно читать справа-налево, а когда наоборот. Ребята угадают значения некоторых из них, увидят, как выглядело растение папирус, и узнают, что еще из него делали древние египтяне. И если вы представляете Книгу мертвых как толстенный том в кожаном переплете, то вас ждет еще немало открытий. А я расскажу детям о самой интересной части Книги — о путешествиях человеческой души после смерти.

Боги и кошки
Мы поговорим и о кошках: я объясню, почему если этот домашний питомец умирал, хозяин сбривал брови, и расскажу, как в 525 году до н. э. кошки повлияли на исход военного сражения. А еще услышат удивительные египетские легенды: о создании мира могущественным Ра, о грозной и яростной богине зноя и пустыни Сохмет, о том, почему все египетские фараоны изображаются со змеем на лбу, и многие другие.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на детей от 6 лет и их родителей
  • Отдельно оплачиваются входные билеты 🎫 в музей: 400 руб — взрослые посетители (граждане РФ, с собой необходимо иметь документ, подтверждающий гражданство), дети и студенты — бесплатно
Начало и место завершения
🚩 Эрмитаж
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Аделина
Аделина
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком.... Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование :) ). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло... У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях :)
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7 отзывов оставили туристы

9 марта 2020
Очень понравилось. Полное погружение в тему, замечательный контакт с ребенком, познавательно и интересно. Время пролетело незаметно, хотелось ещё! Спасибо огромное.
21 октября 2019
Я не присутствовала на Экскурсии, но дети остались очень довольны. Когда в следущий раз поедем в С-П, обратимся ещё раз к Аделине)))
5 августа 2019
Очень занятная экскурсия для детей. Лучше, чтобы детки были старше 10 лет так как младшим детям тяжело концентрироваться долго... Аделина увлекательно рассказывала про древние времена так, чтобы детям можно было всё это представить.
1 августа 2019
31 июля были на экскурсии 4 взрослых и ребёнок 9 лет. Нам экскурсия очень понравилась. Ребёнок в восторге. Спасибо большое за прекрасно проверенное время. Обязательно запишемся к Вам в следующий раз как будем в Санкт-Петербурге.
25 июля 2019
Прекрасная экскурсия для детей и взрослых. Аделина рассказывает увлекательно и с азартом. Большое спасибо.
20 июля 2019
Огромное спасибо Аделина!Это было очень интересно и ребенку и взрослому. Экскурсия построена так что ребенок вовлечён полностью, отвечает на вопросы, размышляет.
15 июня 2019
Прекрасная и очень познавательная для детей и взрослых экскурсия! Содержание очень полное, грамотное, нескучное. Мумии, саркофаги, фараоны, легенды, столько всего скрыто в экспонатах Египетского зала Эрмитажа и без гида это бы никогда не стало настолько живым и увлекательным! Спасибо большое!

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