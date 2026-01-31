7 отзывов оставили туристы

Если ваш ребенок мечтает открыть секрет фараона и увидеть древние саркофаги, расшифровать иероглифы на стенах гробниц и научиться читать Книгу мертвых, если он не боится встречи со страшным чудовищем Амат и львицей Сохмет — то приглашаю вас на экскурсию по Египетскому залу Эрмитажа, чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы.

Описание экскурсии

Сто тысяч «почему»

Главный вопрос, который волнует маленьких исследователей — зачем? Зачем мумифицировали фараонов, зачем строили пирамиды, зачем создавали огромные каменные саркофаги? Я помогу во всем этом разобраться. Ребята поймут, почему мумия — самый старый экспонат Эрмитажа — не похожа на завернутые в белые бинты фигуры из кино и мультфильмов. Увидят скульптурные изображения Аменемхета III и Арсинои II и поразмышляют над тем, почему они так не похожи на античные скульптуры.

Главная загадка — египетская письменность

Мы рассмотрим египетские иероглифы, поговорим о том, когда их нужно читать справа-налево, а когда наоборот. Ребята угадают значения некоторых из них, увидят, как выглядело растение папирус, и узнают, что еще из него делали древние египтяне. И если вы представляете Книгу мертвых как толстенный том в кожаном переплете, то вас ждет еще немало открытий. А я расскажу детям о самой интересной части Книги — о путешествиях человеческой души после смерти.

Боги и кошки

Мы поговорим и о кошках: я объясню, почему если этот домашний питомец умирал, хозяин сбривал брови, и расскажу, как в 525 году до н. э. кошки повлияли на исход военного сражения. А еще услышат удивительные египетские легенды: о создании мира могущественным Ра, о грозной и яростной богине зноя и пустыни Сохмет, о том, почему все египетские фараоны изображаются со змеем на лбу, и многие другие.

Организационные детали

Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на детей от 7 лет и их родителей (максимум 4 человека в группе)

Обратите внимание: в связи с ограничениями на посещение музея, нужно:

— Договориться с гидом о дате проведения экскурсии

— Самостоятельно приобрести билет для участников и гида на определённое время и сразу сообщить об этом. Билет можно приобрести на официальном сайте музея (700 руб. взрослый).

— Внести предоплату за экскурсию на Трипстере.

Чтобы не было накладок, все шаги необходимо выполнить в течение рабочего дня.

Эта экскурсия не подходит для школьных классов