7 отзывов оставили туристы

Экспедиция по Египетскому залу для детей: уникальные факты, волнующие истории и загадочные артефакты
Если ваш ребенок мечтает открыть секрет фараона и увидеть древние саркофаги, расшифровать иероглифы на стенах гробниц и научиться читать Книгу мертвых, если он не боится встречи со страшным чудовищем Амат и львицей Сохмет — то приглашаю вас на экскурсию по Египетскому залу Эрмитажа, чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы.
Главный вопрос, который волнует маленьких исследователей — зачем? Зачем мумифицировали фараонов, зачем строили пирамиды, зачем создавали огромные каменные саркофаги? Я помогу во всем этом разобраться. Ребята поймут, почему мумия — самый старый экспонат Эрмитажа — не похожа на завернутые в белые бинты фигуры из кино и мультфильмов. Увидят скульптурные изображения Аменемхета III и Арсинои II и поразмышляют над тем, почему они так не похожи на античные скульптуры.
Главная загадка — египетская письменность
Мы рассмотрим египетские иероглифы, поговорим о том, когда их нужно читать справа-налево, а когда наоборот. Ребята угадают значения некоторых из них, увидят, как выглядело растение папирус, и узнают, что еще из него делали древние египтяне. И если вы представляете Книгу мертвых как толстенный том в кожаном переплете, то вас ждет еще немало открытий. А я расскажу детям о самой интересной части Книги — о путешествиях человеческой души после смерти.
Боги и кошки
Мы поговорим и о кошках: я объясню, почему если этот домашний питомец умирал, хозяин сбривал брови, и расскажу, как в 525 году до н. э. кошки повлияли на исход военного сражения. А еще услышат удивительные египетские легенды: о создании мира могущественным Ра, о грозной и яростной богине зноя и пустыни Сохмет, о том, почему все египетские фараоны изображаются со змеем на лбу, и многие другие.
Организационные детали
Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на детей от 7 лет и их родителей (максимум 4 человека в группе)
Обратите внимание: в связи с ограничениями на посещение музея, нужно: — Договориться с гидом о дате проведения экскурсии — Самостоятельно приобрести билет для участников и гида на определённое время и сразу сообщить об этом. Билет можно приобрести на официальном сайте музея (700 руб. взрослый). — Внести предоплату за экскурсию на Трипстере. Чтобы не было накладок, все шаги необходимо выполнить в течение рабочего дня.
Эта экскурсия не подходит для школьных классов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 9652 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да читать дальшеуменьшить
так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Очень понравилась экскурсия! И взрослым,и детям! Позновательно и нескучно! Спасибо,за прекрасные впечатления!! Дочка,приехав домой,сразу запечатлела саркофаги))
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И
Ирина
Дата посещения: 6 сен 2025
Замечательная экскурсия! Полтора часа удерживать внимание семилетки не у каждого получится :). Большое спасибо, Аделине. Очень содержательно, динамично и интересно. Сын постоянно вспоминает детали и собирается на очередную экскурсию.
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А
Анил
Чудесная экскурсия, детям очень интересная была. Узнали, изучали тайны историю деревний Египет. Всем советую экскурсию особенно с перекрасный, волшебный гидом, Аделиной.
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Е
Елена
Нашей семье очень понравилась экскурсия с Аделиной. Она подобрала темы и маршрут индивидуально под наш запрос, учла возраст детей и даже принесла с собой дополнительные наглядные материалы. Интересно было и читать дальшеуменьшить
6-летке, и подростку, и взрослым! 1,5 часа пролетели на одном дыхании. Заметно, что она имеет большой опыт проведения экскурсий, потому что всё продумано до мелочей. Благодарим Аделину за творческий подход, глубокие знания и вовлечённость!
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Татьяна
В прошлом году мы приезжали в Санкт-Петербург и посетили Эрмитаж с Аделиной(парадные залы), сыну очень понравилось. Поэтому в этот раз снова с Аделиной - Египетский зал. Аделина рассказывает очень интересно, и для взрослых и для детей. Ребенок в восторге от экскурсии! Рекомендую.
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Э
Элеонора
Прекрасная экскурсия, очень понравилась! Изначально уверенности, что внук семи лет осилит полтора часа в одном зале (древний Египет занимает один зал Эрмитажа) не было, но Аделина провела экскурсию так увлекательно, что читать дальшеуменьшить
время пролетело очень быстро. Повествование построено на ярких событийных фактах из жизни и быта древних египтян. Доступно для ребенка. Познавательно, в том числе для взрослого. Материал впечатляет, и потому хорошо запоминается. Очень рады знакомству с прекрасным экскурсоводом Аделиной. Большое ей спасибо за экскурсию.
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