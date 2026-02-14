Экскурсия в легендарный особняк мастера роялей Карла Шрёдера — дом, где звучала музыка великих и рождалось вдохновение.
Вас ждут истории о знаменитой семье, уникальные интерьеры, наполненные искусством, и редкая возможность прикоснуться к творческой жизни петербургской элиты XIX–XX веков. После экскурсии, в подарок будет предложен концерт!
Описание экскурсииПогрузитесь в мир искусства и истории Экскурсия в необычное место это отличный способ провести время. Прогуливаясь по месту с богатой историей можно окунуться в его тайны и насладиться атмосферой. Старинные дома часто наполнены своей историей и могут многое поведать о людях, которые в них жили. Одним из таких памятников истории является особняк Шредера. Сейчас, дом этого талантливого человека стоит возле набережной, будоража умы жителей города. Этот старинный особняк полон тайн и волшебства. Под его крышей проводится множество спектаклей, творческих вечеров и презентаций. Экскурсия в этот знаменитый дом погрузит каждого гостя в атмосферу искусства и оставит массу приятных впечатлений. На экскурсии Вы:
- Узнаете историю этой знаменитой семьи. Карл Шредер прошел через многие обстоятельства, о которых непременно стоит узнать.
- Насладитесь эстетикой дома. Интерьер и убранства особняка заслуживают особого внимания. Важная информация: Экскурсия длится 1,5 часа. Концерт — 2 часа.
06 декабря в 17.00, 21 декабря в 13.00, 28 декабря в 13.00, 31 декабря в 15.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в особняк
- Услуги гида
- Билеты на концерт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Петроградская набережная, 32
Когда и сколько длится?
Когда: 06 декабря в 17.00, 21 декабря в 13.00, 28 декабря в 13.00, 31 декабря в 15.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
