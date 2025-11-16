Приглашаем вас в путешествие по роскошным залам особняка Матильды Кшесинской — легендарной балерины, покорившей сердца императоров и ставшей символом эпохи блистательного Петербурга! Этот особняк — не просто красивое здание, это свидетель истории, помнящий взлеты и падения, любовь и революцию.
Вместе с профессиональным гидом вы отправитесь в небольшое, но увлекательное путешествие по роскошным залам особняка Матильды Кшесинской — легендарной балерины, которая в своё время по истине покоряла сердца многих людей и даже императоров. Этот особняк — не просто красивое здание, это свидетель истории, помнящий взлеты и падения, любовь и революцию. Историческое прошлое здания Особняк в стиле северного модерна находится в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Его построили в начале XX века для балерины Матильды Кшесинской. Танцовщица прожила в нем больше десяти лет. После революции в здании размещался один из большевистских штабов, а с середины 1950-х годов там открылся музей, посвященный событиям 1917 года. На нашей прогулке вы подробнее познакомитесь с этим зданием и услышите много интересных историй.
Экскурсия в определённые даты, следите за расписанием или согласуйте с гидом.
- Услуги гида
- Личные расходы
Кронверкский пр., дом 1
Когда: Экскурсия в определённые даты, следите за расписанием или согласуйте с гидом.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
