Приглашаем вас в путешествие по роскошным залам особняка Матильды Кшесинской — легендарной балерины, покорившей сердца императоров и ставшей символом эпохи блистательного Петербурга! Этот особняк — не просто красивое здание, это свидетель истории, помнящий взлеты и падения, любовь и революцию.

Описание экскурсии Особняк легендарной балерины Вместе с профессиональным гидом вы отправитесь в небольшое, но увлекательное путешествие по роскошным залам особняка Матильды Кшесинской — легендарной балерины, которая в своё время по истине покоряла сердца многих людей и даже императоров. Этот особняк — не просто красивое здание, это свидетель истории, помнящий взлеты и падения, любовь и революцию. Историческое прошлое здания Особняк в стиле северного модерна находится в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Его построили в начале XX века для балерины Матильды Кшесинской. Танцовщица прожила в нем больше десяти лет. После революции в здании размещался один из большевистских штабов, а с середины 1950-х годов там открылся музей, посвященный событиям 1917 года. На нашей прогулке вы подробнее познакомитесь с этим зданием и услышите много интересных историй.

