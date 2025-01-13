Экскурсия по особняку Матильды Кшесинской

Побывать в доме легендарной балерины и узнать, что вынудило её покинуть Петербург
Вы перенесётесь в начало 20 века и окунётесь в атмосферу царской России.

В роскошном особняке Кшесинской, фаворитки великого князя Андрея, полюбуетесь богато украшенной мебелью, элегантным декором и уникальными художественными произведениями. Узнаете о жизни и любви несравненной Матильды.
5
1 отзыв
Экскурсия по особняку Матильды Кшесинской
Экскурсия по особняку Матильды Кшесинской
Экскурсия по особняку Матильды Кшесинской
Ближайшие даты:
23
мар30
мар
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Вы пройдётесь по роскошным залам особняка, восхищаясь изысканными интерьерами, убранными в стиле ар-нуво.

Заглянете в личные покои балерины и рассмотрите принадлежавшие ей вещи.

Услышите легенды о секретных ходах, потайных комнатах и мистических событиях, которые происходили в этих стенах.

Разберётесь в подробностях частной жизни Матильды Кшесинской и её влиятельных гостей.

Узнаете, на кого изначально был оформлен особняк и какие события заставили приму оставить Петербург.

Организационные детали

  • 25% стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальное организатору не позднее чем за день до экскурсии онлайн-переводом или по ссылке. Это правило связано с особенностями бронирования экскурсий по особняку
  • При отмене экскурсии с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала, мы вернём вам полную стоимость. При отмене за более короткий срок оплата не возвращается
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1850 ₽
Дети до 16 лет1700 ₽
Пенсионеры1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Куйбышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
13 янв 2025
Очень понравилась экскурсия, познавательная! Рекомендую!
Очень понравилась экскурсия, познавательная! Рекомендую!Очень понравилась экскурсия, познавательная! Рекомендую!Очень понравилась экскурсия, познавательная! Рекомендую!Очень понравилась экскурсия, познавательная! Рекомендую!Очень понравилась экскурсия, познавательная! Рекомендую!Очень понравилась экскурсия, познавательная! Рекомендую!Очень понравилась экскурсия, познавательная! Рекомендую!Очень понравилась экскурсия, познавательная! Рекомендую!

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Пешая
2 часа
-
20%
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по дворам и парадным Санкт-Петербурга
Групповая экскурсия по старому Петербургу. Посетите квартиру в доме Бака, изучите дворы-колодцы и парадные, насладитесь историей города
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
19 мар в 12:00
2080 ₽2600 ₽ за человека
«Элита Петербурга»: особняки Брусницыных и Елисеевых, дворец Трубецких
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Групповая
до 17 чел.
«Элита Петербурга»: особняки Брусницыных и Елисеевых, дворец Трубецких
Начало: Невский проспект, 15
Расписание: В указанные даты на сайте:)
19 мар в 12:00
20 мар в 19:30
от 2700 ₽ за человека
Два дома в одном: экскурсия по особнякам Матильды Кшесинской и Василия Бранта
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два дома в одном: экскурсия по особнякам
Откройте тайны двух особняков в Санкт-Петербурге, где история революции переплетается с личной жизнью Матильды Кшесинской и Василия Бранта
Начало: У музея
20 мар в 10:30
21 мар в 10:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.