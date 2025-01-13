Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 429 туристов

Привет! Меня зовут Екатерина. Уже несколько лет я вместе со своей командой провожу интересные экскурсии по Петербургу. Мы влюблены в родной город и не перестаём изучать его с разных сторон, создавая новые увлекательные маршруты для наших путешественников. Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам только положительные эмоции и яркие воспоминания!