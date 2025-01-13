Вы перенесётесь в начало 20 века и окунётесь в атмосферу царской России.
В роскошном особняке Кшесинской, фаворитки великого князя Андрея, полюбуетесь богато украшенной мебелью, элегантным декором и уникальными художественными произведениями. Узнаете о жизни и любви несравненной Матильды.
В роскошном особняке Кшесинской, фаворитки великого князя Андрея, полюбуетесь богато украшенной мебелью, элегантным декором и уникальными художественными произведениями. Узнаете о жизни и любви несравненной Матильды.
Описание экскурсии
Вы пройдётесь по роскошным залам особняка, восхищаясь изысканными интерьерами, убранными в стиле ар-нуво.
Заглянете в личные покои балерины и рассмотрите принадлежавшие ей вещи.
Услышите легенды о секретных ходах, потайных комнатах и мистических событиях, которые происходили в этих стенах.
Разберётесь в подробностях частной жизни Матильды Кшесинской и её влиятельных гостей.
Узнаете, на кого изначально был оформлен особняк и какие события заставили приму оставить Петербург.
Организационные детали
- 25% стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальное организатору не позднее чем за день до экскурсии онлайн-переводом или по ссылке. Это правило связано с особенностями бронирования экскурсий по особняку
- При отмене экскурсии с вашей стороны не менее, чем за 48 часов до начала, мы вернём вам полную стоимость. При отмене за более короткий срок оплата не возвращается
- Входные билеты включены в стоимость
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1850 ₽
|Дети до 16 лет
|1700 ₽
|Пенсионеры
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Куйбышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 429 туристов
Привет! Меня зовут Екатерина. Уже несколько лет я вместе со своей командой провожу интересные экскурсии по Петербургу. Мы влюблены в родной город и не перестаём изучать его с разных сторон, создавая новые увлекательные маршруты для наших путешественников. Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам только положительные эмоции и яркие воспоминания!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
13 янв 2025
Очень понравилась экскурсия, познавательная! Рекомендую!
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