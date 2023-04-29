Познакомиться с роскошным убранством и удивительной историей здания на Большой Морской
Осмотрите зал в стиле Людовика XVI, столовую с отделкой из кожи и ореха, библиотеку с резными итальянскими панелями.
И услышите о светском прошлом дома, связанном с южноамериканским революционером, королём Франции Карлом X и вероятной внебрачной дочерью одного из великих князей Дома Романовых.
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Описание
Что вас ожидает
Роскошные интерьеры
В особняке Половцова размещён Санкт-Петербургский Союз архитекторов — благодаря этому сохранилось его уникальное убранство. Вы узнаете об авторах проекта — архитекторах Месмахере, Брюлло и Боссе. Изучите великолепный декор помещений из мрамора, ценных пород древесины и шёлка. Увидите Белый и Бронзовый залы; будуар с эркером; библиотеку, облицованную итальянскими резными панелями 16 века; а также отделанную кордуанской кожей и орехом столовую.
История особняка
Кроме того, вы познакомитесь с богатым и интересным прошлым особняка, который хранит имена не только своих создателей, но и южноамериканского революционера Франциско Миранды, графа д’Артуа (французского короля Карла Х), Екатерины Дашковой. Интересна будет и история хозяйки дома — Надежды Половцовой, вероятной внебрачной дочери великого князя Михаила Павловича и жены статского советника Александра Половцова.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт гид музея
- В программе возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Большой Морской улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.