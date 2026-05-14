Присоединяйтесь к групповой экскурсии в Особняк Половцова, где вас ожидают роскошные интерьеры 19 века, сохранившиеся в первозданном виде. Откройте для себя зал в стиле Людовика XVI, столовую с уникальной отделкой, библиотеку с резными итальянскими панелями и многое другое. Узнайте истории, связанные с этим местом, включая рассказы о южноамериканском революционере, короле Франции и тайнах Дома Романовых. Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Роскошные интерьеры

В особняке Половцова размещён Санкт-Петербургский Союз архитекторов — благодаря этому сохранилось его уникальное убранство. Вы узнаете об авторах проекта — архитекторах Месмахере, Брюлло и Боссе. Изучите великолепный декор помещений из мрамора, ценных пород древесины и шёлка. Увидите Белый и Бронзовый залы; будуар с эркером; библиотеку, облицованную итальянскими резными панелями 16 века; а также отделанную кордуанской кожей и орехом столовую.

История особняка

Кроме того, вы познакомитесь с богатым и интересным прошлым особняка, который хранит имена не только своих создателей, но и южноамериканского революционера Франциско Миранды, графа д’Артуа (французского короля Карла Х), Екатерины Дашковой. Интересна будет и история хозяйки дома — Надежды Половцовой, вероятной внебрачной дочери великого князя Михаила Павловича и жены статского советника Александра Половцова.

Организационные детали