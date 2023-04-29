В группе до 20 человек вы посетите особняк, где сохранились интерьеры 19 века в первозданном виде. Осмотрите зал в стиле Людовика XVI, столовую с отделкой из кожи и ореха, библиотеку с резными итальянскими панелями. И услышите о светском прошлом дома, связанном с южноамериканским революционером, королём Франции Карлом X и вероятной внебрачной дочерью одного из великих князей Дома Романовых.

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Описание

Что вас ожидает

Роскошные интерьеры

В особняке Половцова размещён Санкт-Петербургский Союз архитекторов — благодаря этому сохранилось его уникальное убранство. Вы узнаете об авторах проекта — архитекторах Месмахере, Брюлло и Боссе. Изучите великолепный декор помещений из мрамора, ценных пород древесины и шёлка. Увидите Белый и Бронзовый залы; будуар с эркером; библиотеку, облицованную итальянскими резными панелями 16 века; а также отделанную кордуанской кожей и орехом столовую.

История особняка

Кроме того, вы познакомитесь с богатым и интересным прошлым особняка, который хранит имена не только своих создателей, но и южноамериканского революционера Франциско Миранды, графа д’Артуа (французского короля Карла Х), Екатерины Дашковой. Интересна будет и история хозяйки дома — Надежды Половцовой, вероятной внебрачной дочери великого князя Михаила Павловича и жены статского советника Александра Половцова.

Организационные детали