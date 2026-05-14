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Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия

Вас ждет уникальное путешествие по Особняку Половцова, где каждая комната хранит свои тайны и истории из прошлого
Присоединяйтесь к групповой экскурсии в Особняк Половцова, где вас ожидают роскошные интерьеры 19 века, сохранившиеся в первозданном виде.

Откройте для себя зал в стиле Людовика XVI, столовую с уникальной отделкой, библиотеку с резными итальянскими панелями и многое другое.

Узнайте истории, связанные с этим местом, включая рассказы о южноамериканском революционере, короле Франции и тайнах Дома Романовых. Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной
4.9
118 отзывов
Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия

Описание экскурсии

Роскошные интерьеры

В особняке Половцова размещён Санкт-Петербургский Союз архитекторов — благодаря этому сохранилось его уникальное убранство. Вы узнаете об авторах проекта — архитекторах Месмахере, Брюлло и Боссе. Изучите великолепный декор помещений из мрамора, ценных пород древесины и шёлка. Увидите Белый и Бронзовый залы; будуар с эркером; библиотеку, облицованную итальянскими резными панелями 16 века; а также отделанную кордуанской кожей и орехом столовую.

История особняка

Кроме того, вы познакомитесь с богатым и интересным прошлым особняка, который хранит имена не только своих создателей, но и южноамериканского революционера Франциско Миранды, графа д’Артуа (французского короля Карла Х), Екатерины Дашковой. Интересна будет и история хозяйки дома — Надежды Половцовой, вероятной внебрачной дочери великого князя Михаила Павловича и жены статского советника Александра Половцова.

Организационные детали

  • В конце экскурсии есть возможность задать вопросы гиду, поэтому продолжительность программы 1-1,5 часа
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт гид музея
  • В программе возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Студенты2800 ₽
Школьники до 16 лет2700 ₽
Стандартный билет2900 ₽
Пенсионеры2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Морской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2401 туриста
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 118 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
107
4
9
3
2
1
1
1
Екатерина
Шикарное место, невозможно просто оторвать взгляд. Экскурсовод Ирина интересно и увлечённо рассказывает, огромное ей спасибо. Экскурсия великолепна!
Шикарное место, невозможно просто оторвать взгляд. Экскурсовод Ирина интересно и увлечённо рассказывает, огромное ей спасибо. Экскурсия великолепна!
Шикарное место, невозможно просто оторвать взгляд. Экскурсовод Ирина интересно и увлечённо рассказывает, огромное ей спасибо. Экскурсия великолепна!
Шикарное место, невозможно просто оторвать взгляд. Экскурсовод Ирина интересно и увлечённо рассказывает, огромное ей спасибо. Экскурсия великолепна!
Шикарное место, невозможно просто оторвать взгляд. Экскурсовод Ирина интересно и увлечённо рассказывает, огромное ей спасибо. Экскурсия великолепна!
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Н
Очень приятно, что в залах можно сидеть, т. к. много пожилых, а у нас ножки болят. Иногда пересекались с другими группами, но это говорит о востребованности экскурсии. Экскурсоводу можно применить микрофон. Я даже в слуховом аппарате слышала половину, другие (видела) дремали. Голос тихий и тембр такой, что при пониженном слухе воспринимается плохо.
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Арина
Невероятное место. Всем советую посетить, работники музея и экскурсоводы очень вежливые люди, плюс ко всему знают все и ответят спокойно на любые вопросы. Я осталась очень довольна.
Невероятное место. Всем советую посетить, работники музея и экскурсоводы очень вежливые люди, плюс ко всему знают
Невероятное место. Всем советую посетить, работники музея и экскурсоводы очень вежливые люди, плюс ко всему знают
Невероятное место. Всем советую посетить, работники музея и экскурсоводы очень вежливые люди, плюс ко всему знают
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Татьяна
Экскурсия потрясающая, красота невероятная ❤️
Экскурсия потрясающая, красота невероятная ❤️
Экскурсия потрясающая, красота невероятная ❤️
Экскурсия потрясающая, красота невероятная ❤️
Экскурсия потрясающая, красота невероятная ❤️
Экскурсия потрясающая, красота невероятная ❤️
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Ю
впечатляющие, прекрасно сохранившиеся интерьеры. запоминающаяся подача информации экскурсоводом.
впечатляющие, прекрасно сохранившиеся интерьеры. запоминающаяся подача информации экскурсоводом.
впечатляющие, прекрасно сохранившиеся интерьеры. запоминающаяся подача информации экскурсоводом.
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Богдан
Очень интересная экскурсия, шикарный особняк, хорошая подача материала экскурсоводом. Жаль, что нету балла выше пятёрки 🔥
Пётр
Пётр
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв и высокую оценку! Нам очень приятно, что вы по достоинству оценили и архитектуру особняка, и работу экскурсовода.
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