Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора)

Экскурсия в особняк Половцова
В центре Петербурга расположился малоизвестный среди туристов особняк, который скрывает внутри настоящую роскошь: мрамор, золото, итальянские панели — и все это находится здесь с 16 века! Появился он благодаря талантливым архитекторам и до сих пор хранит в своих стенах невероятные истории об уникальных людях. Вас ждет прогулка по его великолепным залам и увлекательный рассказ экскурсовода.
5
6 отзывов
Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора)
Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора)
Экскурсия в особняк Половцова (Дом Архитектора)
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Архитектурный шедевр с увлекательной историей Добро пожаловать в роскошный особняк мецената Половцова, интерьеры которого создавал архитектор музея Штиглица. Вы увидите натуральный мрамор, золото и итальянские резные панели 16 века! А ещё особняк хранит удивительные секреты: он связан с латиноамериканским революционером, французским королём и Екатериной Дашковой. Особняк сохранил свои первоначальные интерьеры, созданные архитекторами М. Е. Месмахером, Н. Ф. Брюлло и Г. А. Боссе во второй половине 19 века. На экскурсии узнаем больше об архитектурных стилях и жизни владельцев особняка. Важная информация: В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослыйот 2 000 ₽
Пенсионеры/студентыот 1 950 ₽
Школьники до 16 летот 1 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белый зал (выполненный в стиле Людовика XVI)
  • Бронзовый зал, украшенный натуральным и искусственным мрамором
  • Будуар с эркером
  • Библиотека, облицованная итальянскими резными панелями XVI века
  • Столовая, отделанная кордуанской кожей и орехом
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Билеты в музей по программе
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Большая Морская ул., 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
М
1 сен 2024
Очень интересная экскурсия. Красивые интерьеры. Особая благодарность экскурсоводу! Интересно, динамично и познавательно. Время пролетело незаметно.
А
1 сен 2024
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Большое спасибо, что есть такие позновательные экскурсии и прекрасные экскурсоводы. Хотелось бы, чтобы были восстановлены картины. Понимаю, что дорого, но хотя бы репродукции. Это же Дом архитекторов.
Л
19 авг 2024
Прекрасное место, дом. Замечательный рассказ экскурсовода, влюбленного в свое дело
П
19 авг 2024
Как я понимаю, сам особняк сборные экскурсии не проводит, сотрудничает только с организованными группами, поэтому гидом будет гид особняка. Организовано всё было хорошо: встретили вовремя, передали гиду. В особняке гид прекрасная. Степень сохранности особняка очень высокая.
Н
29 июл 2024
Г
13 июл 2024
Прекрасная экскурсия по интерьерам особняка с историей. Огромное спасибо Светлане за интереснейший рассказ. Всё очень понравилось. Обязательно попытаемся попасть на концерт при свечах. Всего Вам наилучшего!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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