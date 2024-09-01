В центре Петербурга расположился малоизвестный среди туристов особняк, который скрывает внутри настоящую роскошь: мрамор, золото, итальянские панели — и все это находится здесь с 16 века! Появился он благодаря талантливым архитекторам и до сих пор хранит в своих стенах невероятные истории об уникальных людях. Вас ждет прогулка по его великолепным залам и увлекательный рассказ экскурсовода.

Описание экскурсии

Архитектурный шедевр с увлекательной историей Добро пожаловать в роскошный особняк мецената Половцова, интерьеры которого создавал архитектор музея Штиглица. Вы увидите натуральный мрамор, золото и итальянские резные панели 16 века! А ещё особняк хранит удивительные секреты: он связан с латиноамериканским революционером, французским королём и Екатериной Дашковой. Особняк сохранил свои первоначальные интерьеры, созданные архитекторами М. Е. Месмахером, Н. Ф. Брюлло и Г. А. Боссе во второй половине 19 века. На экскурсии узнаем больше об архитектурных стилях и жизни владельцев особняка. Важная информация: В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта.