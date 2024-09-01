В центре Петербурга расположился малоизвестный среди туристов особняк, который скрывает внутри настоящую роскошь: мрамор, золото, итальянские панели — и все это находится здесь с 16 века! Появился он благодаря талантливым архитекторам и до сих пор хранит в своих стенах невероятные истории об уникальных людях. Вас ждет прогулка по его великолепным залам и увлекательный рассказ экскурсовода.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Архитектурный шедевр с увлекательной историей Добро пожаловать в роскошный особняк мецената Половцова, интерьеры которого создавал архитектор музея Штиглица. Вы увидите натуральный мрамор, золото и итальянские резные панели 16 века! А ещё особняк хранит удивительные секреты: он связан с латиноамериканским революционером, французским королём и Екатериной Дашковой. Особняк сохранил свои первоначальные интерьеры, созданные архитекторами М. Е. Месмахером, Н. Ф. Брюлло и Г. А. Боссе во второй половине 19 века. На экскурсии узнаем больше об архитектурных стилях и жизни владельцев особняка. Важная информация: В составе экскурсионного маршрута возможны изменения, так как некоторые интерьеры могут быть недоступны по решению руководства объекта.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|от 2 000 ₽
|Пенсионеры/студенты
|от 1 950 ₽
|Школьники до 16 лет
|от 1 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белый зал (выполненный в стиле Людовика XVI)
- Бронзовый зал, украшенный натуральным и искусственным мрамором
- Будуар с эркером
- Библиотека, облицованная итальянскими резными панелями XVI века
- Столовая, отделанная кордуанской кожей и орехом
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Билеты в музей по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Большая Морская ул., 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 сен 2024
Очень интересная экскурсия. Красивые интерьеры. Особая благодарность экскурсоводу! Интересно, динамично и познавательно. Время пролетело незаметно.
А
Александр
1 сен 2024
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Большое спасибо, что есть такие позновательные экскурсии и прекрасные экскурсоводы. Хотелось бы, чтобы были восстановлены картины. Понимаю, что дорого, но хотя бы репродукции. Это же Дом архитекторов.
Л
Ларисы
19 авг 2024
Прекрасное место, дом. Замечательный рассказ экскурсовода, влюбленного в свое дело
П
Полина
19 авг 2024
Как я понимаю, сам особняк сборные экскурсии не проводит, сотрудничает только с организованными группами, поэтому гидом будет гид особняка. Организовано всё было хорошо: встретили вовремя, передали гиду. В особняке гид прекрасная. Степень сохранности особняка очень высокая.
Н
Наталия
29 июл 2024
Г
Галина
13 июл 2024
Прекрасная экскурсия по интерьерам особняка с историей. Огромное спасибо Светлане за интереснейший рассказ. Всё очень понравилось. Обязательно попытаемся попасть на концерт при свечах. Всего Вам наилучшего!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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