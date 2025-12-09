Мои заказы

Остров мельника Матиса - в Петербурге

Исследовать загадки, тайны и истории Пряжки
Зову вас на прогулку по бывшей Чухонской деревне. Когда-то здесь жил финский мельник Матис, который оказывал услуги Петру Великому.

Позже сюда на ремонт заходил крейсер «Аврора», здесь производили чугун, а в лечебнице для душевнобольных были прекрасные люди, например, Даниил Хармс. Прогуляемся по этому необычному месту и поговорим о судьбах его жителей.
Остров мельника Матиса - в Петербурге© Татьяна
Остров мельника Матиса - в Петербурге© Татьяна
Остров мельника Матиса - в Петербурге© Татьяна

Описание экскурсии

  • Вы познакомитесь с историей основания и развития Матисова острова.
  • Постоите на любимом мостике поэта Александра Блока.
  • Узнаете, где на острове гулял и отдыхал Великий князь Константин.
  • Услышите о знаменитых пациентах клиники для душевнобольных.
  • Увидите остатки могущественной чугунной империи Чарльза Берда.
  • Выясните, как знаменитый картограф Ильин создавал атласы.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с использованием радиогидов.
  • Рекомендуемый возраст 7+.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Это счастье — жить в Петербурге! Поработав в офисе, побегав по карьерной лестнице, вырастив детей, ушла в свободное плавание по улицам и площадям Великого города. Учёба, курсы, сертификаты, аккредитация. Теперь
читать дальше

гуляю по городу профессионально и с удовольствием, рассказываю историю и показываю, вплетаю в контекст судьбы исторических деятелей, связываю воедино внешние события, настроения и действия. Получаю наслаждение от общения с туристами, влюбляя их в блистательный Санкт-Петербург.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Пешая
2 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайные общества Петербурга
Исследуйте загадочные общества Петербурга и их влияние на историю. Увлекательное путешествие по знаковым местам города ждёт вас
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7070 ₽ за всё до 5 чел.
Тайны и загадки Петропавловской крепости
Пешая
2 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны и загадки Петропавловской крепости
Петропавловская крепость - начало истории Санкт-Петербурга. Узнайте о Петре I, династиях и секретах старинной тюрьмы
Начало: У входа в Петропавловскую крепость
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
2000 ₽ за человека
Легенды Мистического Петербурга: Тайны и загадки Северной столицы
Пешая
2 часа
-
25%
16 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Легенды Мистического Петербурга: Тайны и загадки Северной столицы
Начало: Невский проспект 72
1125 ₽1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге