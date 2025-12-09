Зову вас на прогулку по бывшей Чухонской деревне. Когда-то здесь жил финский мельник Матис, который оказывал услуги Петру Великому.
Позже сюда на ремонт заходил крейсер «Аврора», здесь производили чугун, а в лечебнице для душевнобольных были прекрасные люди, например, Даниил Хармс. Прогуляемся по этому необычному месту и поговорим о судьбах его жителей.
Позже сюда на ремонт заходил крейсер «Аврора», здесь производили чугун, а в лечебнице для душевнобольных были прекрасные люди, например, Даниил Хармс. Прогуляемся по этому необычному месту и поговорим о судьбах его жителей.
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с историей основания и развития Матисова острова.
- Постоите на любимом мостике поэта Александра Блока.
- Узнаете, где на острове гулял и отдыхал Великий князь Константин.
- Услышите о знаменитых пациентах клиники для душевнобольных.
- Увидите остатки могущественной чугунной империи Чарльза Берда.
- Выясните, как знаменитый картограф Ильин создавал атласы.
- И многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов.
- Рекомендуемый возраст 7+.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Это счастье — жить в Петербурге! Поработав в офисе, побегав по карьерной лестнице, вырастив детей, ушла в свободное плавание по улицам и площадям Великого города. Учёба, курсы, сертификаты, аккредитация. Теперь
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайные общества Петербурга
Исследуйте загадочные общества Петербурга и их влияние на историю. Увлекательное путешествие по знаковым местам города ждёт вас
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7070 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны и загадки Петропавловской крепости
Петропавловская крепость - начало истории Санкт-Петербурга. Узнайте о Петре I, династиях и секретах старинной тюрьмы
Начало: У входа в Петропавловскую крепость
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
2000 ₽ за человека
-
25%
Групповая
до 15 чел.
Легенды Мистического Петербурга: Тайны и загадки Северной столицы
Начало: Невский проспект 72
1125 ₽
1500 ₽ за человека