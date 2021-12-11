И вновь вас зову на прогулку – на неизвестный, но интересный Матисов остров. Приглашаю и вижу в глазах неизменный вопрос: «Это где. ». Говорю: «Это Пряжка». И людей отпускает. Сразу понятно.

Омываемый с севера рекой Мойкой, с юга и востока - Пряжкой, с запада – Большой Невой этот остров таит в себе много загадок, историй и тайн.

На экскурсии мы не только обойдем весь остров, но и прикоснемся к его истории и к истории жизни его обитателей.

Зададимся вопросами, поищем ответы.

Был ли в истории мельник, именем которого назван остров? Почему ему установлена мемориальная доска?

Что делал на Острове первый мэр Петербурга?

Как шотландец смог стать миллионером в России?

Где печатались карты Империи?

Что означает "попасть к Чудотворцу"?

Почему поэту необходимо страдать?

Как получить белый билет и не сойти с ума?

Голубь Пикассо как здесь оказался?

В ходе прогулки (а мы обойдем весь остров) откроете для себя совсем нетуристический Петербург с милыми уголками истории и спрятанными тайнами