Неизвестный остров Матиса

Пешеходная прогулка по Матисову острову

5
18 отзывов
Индивидуально
для 5 чел.
Пешеходная прогулка по Матисову острову
Неизвестный остров Матиса
Неизвестный остров Матиса
Неизвестный остров Матиса
Неизвестный остров Матиса
Неизвестный остров Матиса
Неизвестный остров Матиса
Неизвестный остров Матиса

Что вы увидите 🤩

  • Матисов остров:
  • Картографическая фабрика А. А. Ильина
  • Завод Ч. Берда
  • Психиатрическая больница на Пряжке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
И вновь вас зову на прогулку – на неизвестный, но интересный Матисов остров. Приглашаю и вижу в глазах неизменный вопрос: «Это где. ». Говорю: «Это Пряжка». И людей отпускает. Сразу понятно.
Омываемый с севера рекой Мойкой, с юга и востока - Пряжкой, с запада – Большой Невой этот остров таит в себе много загадок, историй и тайн.
На экскурсии мы не только обойдем весь остров, но и прикоснемся к его истории и к истории жизни его обитателей.

Зададимся вопросами, поищем ответы.

  • Был ли в истории мельник, именем которого назван остров? Почему ему установлена мемориальная доска?
  • Что делал на Острове первый мэр Петербурга?
  • Как шотландец смог стать миллионером в России?
  • Где печатались карты Империи?
  • Что означает "попасть к Чудотворцу"?
  • Почему поэту необходимо страдать?
  • Как получить белый билет и не сойти с ума?
  • Голубь Пикассо как здесь оказался?
В ходе прогулки (а мы обойдем весь остров) откроете для себя совсем нетуристический Петербург с милыми уголками истории и спрятанными тайнами

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, сувениры и др. )
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Декабристов, 57 возле музея А. А. Блока
Завершение: Ул. Декабристов, 57
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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