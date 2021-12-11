Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
И вновь вас зову на прогулку – на неизвестный, но интересный Матисов остров. Приглашаю и вижу в глазах неизменный вопрос: «Это где. ». Говорю: «Это Пряжка». И людей отпускает. Сразу понятно.
Омываемый с севера рекой Мойкой, с юга и востока - Пряжкой, с запада – Большой Невой этот остров таит в себе много загадок, историй и тайн.
На экскурсии мы не только обойдем весь остров, но и прикоснемся к его истории и к истории жизни его обитателей.
Зададимся вопросами, поищем ответы.
Был ли в истории мельник, именем которого назван остров? Почему ему установлена мемориальная доска?
Что делал на Острове первый мэр Петербурга?
Как шотландец смог стать миллионером в России?
Где печатались карты Империи?
Что означает "попасть к Чудотворцу"?
Почему поэту необходимо страдать?
Как получить белый билет и не сойти с ума?
Голубь Пикассо как здесь оказался?
В ходе прогулки (а мы обойдем весь остров) откроете для себя совсем нетуристический Петербург с милыми уголками истории и спрятанными тайнами
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (питание, сувениры и др. )
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Декабристов, 57 возле музея А. А. Блока
Завершение: Ул. Декабристов, 57
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Tatiana K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них