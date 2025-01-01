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прошлого. Узнал много интересных фактов о крепости, её архитектуре и вообще об истории России.



Татьяна не только делилась информацией, но и старалась вести диалог, задавала вопросы и поощряла высказывание своего мнения. Это сделало экскурсию не только познавательной, но и живой. Виды с набережной просто завораживающие. Я рекомендую всем, кто интересуется историей, обязательно посетить эту экскурсию с Татьяной.