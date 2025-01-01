Петропавловская крепость — сердце Северной столицы. Здесь началась история города и скрыто множество его тайн.
Вы услышите удивительные факты о Петре I, династических браках, дворцовых переворотах и страшной дореволюционной тюрьме. А также раскроете, почему Петербург решили строить на гнилом болоте, почти не пригодном для жизни.
Вы услышите удивительные факты о Петре I, династических браках, дворцовых переворотах и страшной дореволюционной тюрьме. А также раскроете, почему Петербург решили строить на гнилом болоте, почти не пригодном для жизни.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Иоанновский мост.
- Петровские и Невские ворота.
- Памятник Петру I.
- Соборную площадь.
- Петропавловский собор.
- Тюрьму Трубецкого бастиона.
Вы узнаете:
- Почему город был заложен именно здесь.
- Почему Петропавловская крепость никогда не участвовала в сражениях.
- Как с ней связаны Максим Горький и Лев Троцкий.
- Где находится могила самой красивой и весёлой российской императрицы.
- Что известно о попытках побегов из местной тюрьмы.
- Что такое «тюремная азбука».
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Петропавловский собор — 700 ₽ взрослые, 450 ₽ дети, Трубецкой бастион — 300 ₽ взрослые, 200 ₽ дети, комплексный билет (собор + бастион) — 1000 ₽ взрослые и 550 ₽ учащиеся.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу и воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Петропавловскую крепость
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 7343 туристов
Приветствую вас от лица нашей команды! Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидовЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
1 янв 2025
Хорошая, качественная экскурсия. Грамотный профессилнальный гид, с хорошим русским языком, что - к сожалению - теперь нечасто встречается. Интесеный подробный и нетривиальный рассказ. Однозначно могу рекомендрвать.
Вячеслав
16 дек 2024
Все супер!
На экскурсии мы были одни, так что это была индивидуальная экскурсия по цене групповой. Спасибо организаторам, что не отменили. Татьяне отдельное спасибо за подробные ответы на вопросы и за энтузиазм.
Рекомендую всем, кому интересна история нашей страны.
На экскурсии мы были одни, так что это была индивидуальная экскурсия по цене групповой. Спасибо организаторам, что не отменили. Татьяне отдельное спасибо за подробные ответы на вопросы и за энтузиазм.
Рекомендую всем, кому интересна история нашей страны.
С
Сергей
10 дек 2024
Гид – Татьяна. Очень понравилась манера проведения экскурсии и подачи материала. Экскурсия интересная. Узнал много нового для себя. Мне зашло. Всем рекомендую.
Оксана
2 дек 2024
Все отлично прошло! Приятно провела время и с пользой, столько узнала! На некоторые события прошлого посмотрела с новой стороны… Гид увлекательно рассказывала. Спасибо ей!
Иван
25 ноя 2024
В воскресенье посетил экскурсию в Петропавловскую крепость, и остался под впечатлением! Гид Татьяна сделала этот опыт по-настоящему незабываемым. Ее глубокие знания истории и увлекательный стиль подачи информации погрузили в атмосферу
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