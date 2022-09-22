Осязаемая Древняя Греция в Эрмитаже

Увлекательная экскурсия по античным залам музея для детей и их родителей

Древняя Греция — основа европейской цивилизации.

Где еще познакомиться с ней, как не в самом известном музее мира? Гуляя по античным залам Нового Эрмитажа, вы увидите статуи Геракла и Афины, Юпитера и Венеры Таврической.

Рассмотрите образцы прикладного искусства и оцените на ощупь материалы, из которых греки создавали свои произведения.
Осязаемая Древняя Греция в Эрмитаже
Осязаемая Древняя Греция в Эрмитаже
Осязаемая Древняя Греция в Эрмитаже
Осязаемая Древняя Греция в Эрмитаже
Осязаемая Древняя Греция в Эрмитаже
Осязаемая Древняя Греция в Эрмитаже
Осязаемая Древняя Греция в Эрмитаже
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
28
сен
1
окт
2
окт
5
окт
8
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Античность в Эрмитаже

Вы осмотрите зал Диониса, увидите пелику с ласточкой, псиктер Евфрония «Пирующие гетеры» и другие великие произведения. А также раскроете:

  • В какие передряги иной раз попадали герои древнегреческой мифологии
  • В чем отличие греческой скульптуры от римской, а килика от пиксиды
  • Как римляне оказались «завоеванными» греческой красотой
  • Почему Петр I начал собирать антики и как он их оберегал
  • Как греки шаг за шагом учились расписывать керамические сосуды

Дети постарше также узнают, как античное собрание Эрмитажа обогатила коллекция маркиза Кампаны.

Организационные детали

  • Экскурсия рекомендована для детей 8-12 лет, но может быть адаптирована и для младшего возраста (от 4-х лет)
  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Стоимость — 500 руб. с человека.
    Билет в Эрмитаж вы можете приобрести на Трипстере.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🖼Музеи🎟Эрмитаж🗽Популярные местаШлиссельбург👩‍👧‍👦Для детей

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Эрмитаж: тайны Египетского зала
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Жанна
Жанна
5
21 отзыв
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей
у входа в Египетский зал
Завтра
23 сен
27 сен
4 окт
5 200 за всё до 4 чел.
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Аделина
Аделина
5
15 отзывов
Очень древний Египет на экскурсии в Эрмитаже
Экспедиция по Египетскому залу для детей: уникальные факты, волнующие истории и загадочные артефакты
Эрмитаж
Завтра
28 сен
29 сен
30 сен
4 500 за всё до 4 чел.
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Жанна
Жанна
5
8 отзывов
На страже Эрмитажа: экскурсия по Рыцарскому залу
Знакомство с доблестными рыцарями и легендами Средневековья для детей и родителей
в Рыцарском зале Эрмитажа
Завтра
23 сен
27 сен
4 окт
5 200 за всё до 4 чел.
Входные билеты в Эрмитаж с экскурсией-аудиогидом
2 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
5
4 отзыва
Входные билеты в Эрмитаж с экскурсией-аудиогидом
Самостоятельное посещение музея Эрмитаж и экскурсия с аудиогидом
1 290 за 1 человека
Эрмитаж с нуля
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Жанна
Жанна
4.9
92 отзыва
Очень популярно сейчас
Эрмитаж с нуля
Увлекательная интерактивная экскурсия по одному из главных музеев страны для детей и их родителей
у Иорданской лестницы
Завтра
23 сен
27 сен
4 окт
5 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия с посещением Эрмитажа (с экскурсией в музее)
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
4
1 отзыв
Экскурсия с посещением Эрмитажа (с экскурсией в музее)
Автобусная и пешеходная. Место окончания экскурсии - Эрмитаж
1 950 за 1 человека
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Аделина
Аделина
5
8 отзывов
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
Услышать и понять легенды Эллады, полюбоваться классической скульптурой и разгадать приемы мастеров
у Иорданской лестницы
Завтра
28 сен
29 сен
30 сен
4 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия-забава «Эрмитаж детям»
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Экскурсия-забава «Эрмитаж детям»
Знакомство с искусством, адаптированное для возраста, знаний и темперамента вашего ребенка
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
6 000 за всё до 4 чел.
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
4
1 отзыв
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Приглашаем вас на семейную аудиоэкскурсию-квест по одному
Александровская колонна (Дворцовая площадь)
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 090 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.2
616 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Трёхчасовая обзорная экскурсию по историческому центру Петербурга
Невский проспект, 35
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 2 000 за 1 человека
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
4.3
57 отзывов
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
Знаменитые экспонаты, роскошные интерьеры и история музея
у Гостиного Двора
24 сен
27 сен
2 500 за 1 человека
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
Сегодня перед вами раскроет свои тайны самый мистический и загадочный зал Эрмитажа - Египетский зал
Дворцовая площадь, 2
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 090 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ