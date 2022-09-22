Древняя Греция — основа европейской цивилизации.



Где еще познакомиться с ней, как не в самом известном музее мира? Гуляя по античным залам Нового Эрмитажа, вы увидите статуи Геракла и Афины, Юпитера и Венеры Таврической.



Рассмотрите образцы прикладного искусства и оцените на ощупь материалы, из которых греки создавали свои произведения.