Размышляете, чем занять детей в выходные? Хотите показать им Петербург с необычной стороны? Тогда мы с пушистыми мурлыками точно знаем, что вам нужно.
Предлагаем пройти семейный квест по следам легендарных хвостатых, узнать интересные факты о петербургских котах и не только, разгадать загадки и просто получить удовольствие и массу приятных эмоций.
Предлагаем пройти семейный квест по следам легендарных хвостатых, узнать интересные факты о петербургских котах и не только, разгадать загадки и просто получить удовольствие и массу приятных эмоций.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание квеста
- По старинной карте мы отправимся в путешествие, чтобы раскрыть тайну петербургских котов.
- Наш путь пройдёт по трём главным площадям города — Исаакиевской, Сенатской и Дворцовой.
- Знакомиться с секретами города нам будет помогать сам император Пётр I.
- Ребята не только узнают интересные факты о Петербурге, но и побывают на балу у императрицы Елизаветы Петровны.
- А ещё поиграют с маленьким питомцем архитектора Монферрана, выяснят, сколько монет хранится в золотом шаре Адмиралтейства и даже посетят настоящее праздничное гулянье на Дворцовой площади.
Организационные детали
- Квест предназначен для детей от 4 до 9 лет и их родителей.
- Для участия нужны смартфон и возможность подключиться к telegram-каналу.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Адмиралтейства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 66 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга — я профессиональный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу. Я приглашаю вас стать участниками моего уникального проекта — экскурсии-расследования. Моя цель — не просто рассказать о событиях, городе иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
15%
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1055897₽ за человека
1 час
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия: Эрмитаж и коты
Погрузитесь в мир эрмитажных котов! Узнайте, почему кошки стали священными в Древнем Египте, и как они связаны с Дворцовой лестницей и Рыцарским залом
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 11:30
7 ноя в 13:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эрмитаж - дом семьи Романовых
Понять, что цари тоже люди, на экскурсии по парадным залам и жилым покоям Зимнего дворца
Начало: Внутри Эрмитажа
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.