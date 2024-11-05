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Размышляете, чем занять детей в выходные? Хотите показать им Петербург с необычной стороны? Тогда мы с пушистыми мурлыками точно знаем, что вам нужно.



Предлагаем пройти семейный квест по следам легендарных хвостатых, узнать интересные факты о петербургских котах и не только, разгадать загадки и просто получить удовольствие и массу приятных эмоций.