6 отзывов оставили туристы

Битвы с чудовищами, интриги, коварство, и, конечно же волшебство — обычная жизнь богов, даже если они совсем еще дети. Я познакомлю вас с удивительными приключений жителей Олимпа, объясню, кто кому кем приходится и каковы причины их ссор и союзов. Ребята увидят лучшие творения мастеров, проверят свои знания и откроют для себя мир Античной культуры.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

О богах и героях

Эта экскурсия — череда захватывающих историй о рождении древнегреческих богов, их дальнейшей жизни и приключениях. Почему юноша Парис, сын самого царя, пас овец? Чем провинился младенец Гермес, едва выбравшись из колыбели? Зачем отец Зевса заживо глотал своих детей? Как получилось, что у мудрой и мужественной Афины нет матери? Я расскажу о сложных взаимоотношениях в божественных семействах и объясню поступки самых разных мифологических персонажей.

Иллюстрации к рассказам

Двигаясь по Античным залам Эрмитажа, вы не только услышите мифы, но и увидите их застывшими в камне. Мы поговорим о том, какие приемы использовали древнегреческие скульптуры и почему контрапост и сегодня остается одной из самых популярных поз в искусстве. Разглядывая античные статуи, ребята будут выполнять различные задания и отгадывать загадки. И, возможно, им даже удастся открыть секрет гармонии и красоты древнегреческой скульптуры.

Организационные детали

Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на детей от 7 лет и их родителей (максимум 4 человека в группе)

Обратите внимание: в связи с ограничениями на посещение музея, нужно:

— Договориться с гидом о дате проведения экскурсии

— Самостоятельно приобрести билет для участников и гида на определённое время и сразу сообщить об этом. Билет можно приобрести на официальном сайте музея (стоимость — 700 руб. /чел).

— Внести предоплату за экскурсию на Трипстере.

Чтобы не было накладок, все шаги необходимо выполнить в течение рабочего дня

Эта экскурсия не подходит для школьных классов