6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

О богах и героях

Эта экскурсия ⛳ — череда захватывающих историй о рождении древнегреческих богов, их дальнейшей жизни и приключениях. Почему юноша Парис, сын самого царя, пас овец? Чем провинился младенец Гермес, едва выбравшись из колыбели? Зачем отец Зевса заживо глотал своих детей? Как получилось, что у мудрой и мужественной Афины нет матери? Я расскажу о сложных взаимоотношениях в божественных семействах и объясню поступки самых разных мифологических персонажей.

Иллюстрации к рассказам

Двигаясь по Античным залам Эрмитажа, вы не только услышите мифы, но и увидите их застывшими в камне. Мы поговорим о том, какие приемы использовали древнегреческие скульптуры и почему контрапост и сегодня остается одной из самых популярных поз в искусстве. Разглядывая античные статуи, ребята будут выполнять различные задания и отгадывать загадки. И, возможно, им даже удастся открыть секрет гармонии и красоты древнегреческой скульптуры.

Организационные детали