6 отзывов оставили туристы

Я познакомлю вас с удивительными приключений жителей Олимпа, объясню, кто кому кем приходится и каковы причины их ссор и союзов.
Ребята увидят лучшие творения мастеров, проверят свои знания и откроют для себя мир Античной культуры.
Описание экскурсии
О богах и героях
Эта экскурсия — череда захватывающих историй о рождении древнегреческих богов, их дальнейшей жизни и приключениях. Почему юноша Парис, сын самого царя, пас овец? Чем провинился младенец Гермес, едва выбравшись из колыбели? Зачем отец Зевса заживо глотал своих детей? Как получилось, что у мудрой и мужественной Афины нет матери? Я расскажу о сложных взаимоотношениях в божественных семействах и объясню поступки самых разных мифологических персонажей.
Иллюстрации к рассказам
Двигаясь по Античным залам Эрмитажа, вы не только услышите мифы, но и увидите их застывшими в камне. Мы поговорим о том, какие приемы использовали древнегреческие скульптуры и почему контрапост и сегодня остается одной из самых популярных поз в искусстве. Разглядывая античные статуи, ребята будут выполнять различные задания и отгадывать загадки. И, возможно, им даже удастся открыть секрет гармонии и красоты древнегреческой скульптуры.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на детей от 7 лет и их родителей (максимум 4 человека в группе)
- Обратите внимание: в связи с ограничениями на посещение музея, нужно:
— Договориться с гидом о дате проведения экскурсии
— Самостоятельно приобрести билет для участников и гида на определённое время и сразу сообщить об этом. Билет можно приобрести на официальном сайте музея (стоимость — 700 руб. /чел).
— Внести предоплату за экскурсию на Трипстере.
Чтобы не было накладок, все шаги необходимо выполнить в течение рабочего дня
Эта экскурсия не подходит для школьных классов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Не ожидали, что будет так все доступно, понятно и интересно. Рассказ очень структурирован, постоянные вопросы не дают потерять внимание. На все