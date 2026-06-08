6 отзывов оставили туристы

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И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа

Услышать и понять легенды Эллады, полюбоваться классической скульптурой и разгадать приемы мастеров
Битвы с чудовищами, интриги, коварство, и, конечно же волшебство — обычная жизнь богов, даже если они совсем еще дети.

Я познакомлю вас с удивительными приключений жителей Олимпа, объясню, кто кому кем приходится и каковы причины их ссор и союзов.

Ребята увидят лучшие творения мастеров, проверят свои знания и откроют для себя мир Античной культуры.
5
23 отзыва
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа

Описание экскурсии

О богах и героях

Эта экскурсия — череда захватывающих историй о рождении древнегреческих богов, их дальнейшей жизни и приключениях. Почему юноша Парис, сын самого царя, пас овец? Чем провинился младенец Гермес, едва выбравшись из колыбели? Зачем отец Зевса заживо глотал своих детей? Как получилось, что у мудрой и мужественной Афины нет матери? Я расскажу о сложных взаимоотношениях в божественных семействах и объясню поступки самых разных мифологических персонажей.

Иллюстрации к рассказам

Двигаясь по Античным залам Эрмитажа, вы не только услышите мифы, но и увидите их застывшими в камне. Мы поговорим о том, какие приемы использовали древнегреческие скульптуры и почему контрапост и сегодня остается одной из самых популярных поз в искусстве. Разглядывая античные статуи, ребята будут выполнять различные задания и отгадывать загадки. И, возможно, им даже удастся открыть секрет гармонии и красоты древнегреческой скульптуры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на детей от 7 лет и их родителей (максимум 4 человека в группе)
  • Обратите внимание: в связи с ограничениями на посещение музея, нужно:
    — Договориться с гидом о дате проведения экскурсии
    — Самостоятельно приобрести билет для участников и гида на определённое время и сразу сообщить об этом. Билет можно приобрести на официальном сайте музея (стоимость — 700 руб. /чел).
    — Внести предоплату за экскурсию на Трипстере.
    Чтобы не было накладок, все шаги необходимо выполнить в течение рабочего дня

Эта экскурсия не подходит для школьных классов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 9676 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да
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так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
Ю
Гуляли с Аделиной по Античным залам Эрмитажа с мужем и сыном, 9 лет. Время прошло незаметно. Понравилось всем. Для меня показательно, что после экскурсии сын смотрел в книжном книгу про
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Трою, а мы все втроем всматривались в символы и угадывали Богов и Героев во всех скульптурах, которые видели в Питере. С учетом того, что для нашей семьи это нетипично, могу сказать, что Аделина не просто заинтересовала темой, но и вдохновила, и открыла новый пласт чтения символов в искусстве. Для меня это показатель мастерства.
С благодарностью к Аделине. И не прощаемся.

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Аделина
Очень-очень понравилась экскурсия, экскурсовод, рассказ, все детали, истории, вопросы, вовлеченность!
Не ожидали, что будет так все доступно, понятно и интересно. Рассказ очень структурирован, постоянные вопросы не дают потерять внимание. На все
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возникающие по ходу рассказа вопросы, мы получили исчерпывающие ответы.
Мы - дочь 11 лет и два взрослых, все были заинтересованы все три и даже чуть больше часа (совместили две темы), и при таком большом количестве информации все запомнилось, в т ч благодаря стихам, простым, но забавным.
Мое детство прошло в постоянном принудительном посещении всех экскурсий и был страх, что отобью желание ходить в музей и у дочери, но благодаря Аделине, моя семья хочет ещё узнавать, ходить и слушать. Общение получилось легким. С удовольствием пойдём ещё на экскурсии в автором!
Спасибо Аделина от Аделины и семьи)

Очень-очень понравилась экскурсия, экскурсовод, рассказ, все детали, истории, вопросы, вовлеченность!
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T
Благодарим Аделину за замечательную экскурсию. Ребенок в восторге! Да и взрослым было очень интересно. Узнали очень много нового, экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательно вернёмся и надеемся на новые встречи!
Благодарим Аделину за замечательную экскурсию. Ребенок в восторге! Да и взрослым было очень интересно. Узнали очень
Благодарим Аделину за замечательную экскурсию. Ребенок в восторге! Да и взрослым было очень интересно. Узнали очень
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марина
Второй раз на экскурсии с Аделиной. И для нашей семьи поход в Эрмитаж ассоциируется только с ней. Как всегда очень интересно и познавательно. Дети с удовольствием слушали и отвечали. Рекомендую
Второй раз на экскурсии с Аделиной. И для нашей семьи поход в Эрмитаж ассоциируется только с
Второй раз на экскурсии с Аделиной. И для нашей семьи поход в Эрмитаж ассоциируется только с
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Н
Экскурсия замечательная! Сама тема очень интересна и для детей, и для взрослых. Рассказ о мифах через произведения искусства. Дочь (12 лет) только что изучала древнегреческую мифологию в школе и была
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счастлива, что она, как говорится,"в теме". Да и мы, взрослые, с удовольствием не только вспомнили историю, но и узнали много нового. Аделина очень интересный и эмоциональный рассказчик! Она не просто излагает историю, но внимательно следит за реакцией слушателей. Поэтому внимание не теряется ни на минуту.
Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию в прекрасном Эрмитаже!

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А
Сам я местный и немалая часть моего детства прошла в Эрмитаже. Я сохранил волшебные воспоминания о великолепных экскурсоводах, которые умели заинтересовать и научить. Соответственно, я хочу того же своим детям.
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И вот мы открыли для себя Аделину. Она рассказывает очень интересно, живо, много и ничего лишнего. Разновозрастным детям было не скучно, полезно и они хотят еще. А поскольку тема неичерпаема, будем обращаться снова!

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