Привить интерес к городу может лишь тот, кто сам искренне в него влюблён. Для юных гостей я создала волшебную папку с открытками ручной работы. Каждая — моё признание в любви к родному Петербургу. Как правило, дети сами рвутся отгадывать задания, скрытые в открытках. И вместе с яркими впечатлениями получают знания и укрепляют дружескую связь с городом на Неве.

Описание квеста

Иоанновский мост, который мы попробуем развести в точности как при Петре I

Петровские ворота — откроем тайны, которые они хранят

Петропавловский собор, где живет ангел-хранитель нашего города

Комендантская пристань, где мы вернёмся на 300 лет назад

Во время квеста ребёнок:

Узнает, как из песка и болота создавался Петербург и жил ли здесь кто-то раньше

Поймёт, от кого защищала жителей главная крепость Северной столицы

Научится читать карту и ориентироваться по ней

Увидит, как выглядел город в 18 веке

Прочувствует эмоции Петра I в момент зарождения столицы будущей империи

В конце квеста каждый ребёнок получит тематический подарок: раскраску с видами Петербурга.

Кому подойдёт квест

Возраст, на который рассчитан квест — 5–12 лет. Подойдёт и тем, кто уже знаком с историей Петербурга, и тем, кто впервые в нашем городе.

Организационные детали

При желании в программу можно включить посещение Петропавловского собора и музея тюрьмы Трубецкого бастиона. Покупка билетов на месте.