Привить интерес к городу может лишь тот, кто сам искренне в него влюблён. Для юных гостей я создала волшебную папку с открытками ручной работы. Каждая — моё признание в любви к родному Петербургу. Как правило, дети сами рвутся отгадывать задания, скрытые в открытках. И вместе с яркими впечатлениями получают знания и укрепляют дружескую связь с городом на Неве.
Описание квеста
- Иоанновский мост, который мы попробуем развести в точности как при Петре I
- Петровские ворота — откроем тайны, которые они хранят
- Петропавловский собор, где живет ангел-хранитель нашего города
- Комендантская пристань, где мы вернёмся на 300 лет назад
Во время квеста ребёнок:
- Узнает, как из песка и болота создавался Петербург и жил ли здесь кто-то раньше
- Поймёт, от кого защищала жителей главная крепость Северной столицы
- Научится читать карту и ориентироваться по ней
- Увидит, как выглядел город в 18 веке
- Прочувствует эмоции Петра I в момент зарождения столицы будущей империи
В конце квеста каждый ребёнок получит тематический подарок: раскраску с видами Петербурга.
Кому подойдёт квест
Возраст, на который рассчитан квест — 5–12 лет. Подойдёт и тем, кто уже знаком с историей Петербурга, и тем, кто впервые в нашем городе.
Организационные детали
При желании в программу можно включить посещение Петропавловского собора и музея тюрьмы Трубецкого бастиона. Покупка билетов на месте.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Искусствовед и гид, специализирующийся на Петровской эпохе. Жду вас, чтобы вместе погрузиться в атмосферу раннего Петербурга.
