От древнейшей иконы Петербурга до венца архитектуры барокко

Присоединяйтесь к нам для знакомства с Троицким собором и его древнейшей иконой Святой Живоначальной Троицы.

Мы также посетим Николо-Богоявленский морской собор, где вас ждет великолепие елизаветинского барокко и возможность увидеть икону Святителя Николая Чудотворца.

Завершим экскурсию в Семимостье, откуда открывается вид на семь мостов — популярное место для загадывания желаний.
Время начала: 11:00, 12:00, 15:00

Описание экскурсии

Троицкий собор Присоединяйтесь к нам для знакомства с Троицким собором и его древнейшей иконой Святой Живоначальной Троицы, написанной в 1406 году. Мы прогуляемся вокруг собора, узнаем об его истории, архитектуре и близлежащих достопримечательностях, включая часовню, колонну Славы и памятник архитектору В. Стасову. Николо-Богоявленский морской собор Затем посетим Николо-Богоявленский морской собор, где вас ждет великолепие елизаветинского барокко и возможность попасть в секретный Верхний храм только с лицензированным гидом. В Нижнем Храме вы сможете увидеть икону Святителя Николая Чудотворца с частицей его мощей. Также нас ждет Семимостье — загадочное место, откуда открывается вид на семь мостов, что делает его популярным для загадывания желаний. Вы узнаете:
  • Историю Измайловского полка и его участие в важнейших событиях.
  • Легенды о синих куполах и золотых звездах.
  • Присутствие августейших особ на закладке Собора.
  • Почему Николо-Богоявленский Собор никогда не закрывался.

• Место, где отпевали Анну Ахматову, и многое другое. Важная информация:

  • Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
  • Возможен индивидуальный формат экскурсии, в том числе на личном автомобиле гида. Уточняйте детали в сообщениях.

По понедельникам, средам, четвергам, в субботу и воскресенье в 11 и 15 часов

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Собор Святой Живоначальной Троицы
  • Часовня
  • Колонна Славы
  • Памятник архитектору В. Стасову
  • Троицкий рынок
  • Николо-Богоявленский морской Собор (Верхний и Нижний храмы)
Что включено
  • Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит в цену
  • Пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе - 250 ₽ за чел. или 1000 ₽ за группу, если она небольшая
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Троице-Измайловский Собор, около колонны Славы
Завершение: Около Никольского Богоявленского собора
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам, четвергам, в субботу и воскресенье в 11 и 15 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
  • Возможен индивидуальный формат экскурсии, в том числе на личном автомобиле гида. Уточняйте детали в сообщениях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

