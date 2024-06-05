1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
Мини-группа
1 час
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
Расписание: Ежедневно в 12:15
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Коломне: погружение в историю Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны Коломны в компании опытного гида. Исторические рассказы и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: На улице Садовой, 62,у входа в Хард-рок кафе
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Начало: От Гостиного Двора
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
3 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Дворами между церквãми
Начало: Никольский сквер у Ново-Никольского моста
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 18:30
10 июня в 19:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
6 часов
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
Начало: в районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
21001 785₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Увидеть признанный шедевр архитектуры и искусства
Начало: возле станции метро «Сенная площадь»
Завтра в 12:15
9 июня в 12:30
1 070₽ за человека
Групповая
5 часов
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
14 июня в 14:00
3 900₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
В уютной мини-группе проплыть по центру Петербурга под рассказы аудиогида
Начало: На причале «Никольские ряды»
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: на Казанской площади
2 000₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом
Проплыть по каналу Грибоедова, Фонтанке и Неве и перенестись на страницы «Преступления и наказания»
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1750015 750₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить легендарную цитадель и Никольский собор
Начало: В районе станции метро Адмиралтейская
Завтра в 10:45
15 июня в 10:45
3 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне
Увидеть ещё одну грань многоликого города: непарадную и уютную
Начало: На Исаакиевской площади
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Посетить знаменитый «храм моряков» и расшифровать его святыни с профессиональным гидом
Начало: на Садовой улице
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 2 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путь к храму: Петербург Достоевского и Николо-Богоявленский морской собор
Представить себя на месте великого писателя и героев его произведения
Начало: На Сенной площади
16 июня в 11:00
17 июня в 10:00
4 550₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Ночной Петербург (в группе)
Увидеть известные локации в мистической ауре, узнать о привидениях и предсказаниях городу
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
12 июня в 22:00
2 350₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Кронштадт
Начало: В любом удобном месте в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Коломне + 6 винтажных магазинов
Исследовать аутентичный район от Сенной площади до Мариинки и купить что-нибудь особенное на память
Начало: у метро Сенная площадь
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
- ВВиолетта5 июня 2024Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
- ААнастасия4 июня 2024Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
- ААльбина4 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
- ППолина2 июня 2024Остались очень довольны от экскурсии. Нас встретила замечательный гид Юлия которая на пути в Кронштадт рассказала много всего интересного об истории
- ИИгорь31 мая 2024Коломна для Дарьи - это район детства, в который можно вернуться, заново погрузившись в атмосферу набережных каналов, уютных улочек, тихих
- ММозговой29 мая 2024Экскурсавод пыталась интересно рассказать о великом городе, при очень скучном маршруте. Юля очень старалась за что ей огромное спасибо.
- ЛЛюбовь25 мая 2024Подробно рассказано о зарождении и героической судьбе города Кронштадт. Экскурсовод Елена лучшая, интеллигентная, высокопрофессиональная. Желаю дальнейших успехов вашей команде.
- ННаталья23 мая 2024Очень познавательная и интересная экскурсия, экскурсовод очень хорошо рассказывала!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Никольский морской собор»
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- Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
- По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
- Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
- Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
- Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
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