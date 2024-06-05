Ю Юлия По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!

В Виолетта По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую

Е Елена По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)

А Анастасия Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!

А Альбина Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍

П Полина Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка читать дальше города. Об ее бесконечной любви к городу и с такими трепетными историями влюбились в Санкт- Петербург еще сильнее(обязательно приедем вновь). Нас поразила церковь, парк Фортов и сама теплоходная экскурсия на которую хочется возвращаться вновь и вновь:) Передавайте наши теплые пожелания гиду Юлии, пусть радует и дальше рассказами о городе и вдохновляет всех туристов на дальнейшие путешествия в этот ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД!!! Спасибо огромное😀🌷 Остались очень довольны от экскурсии. Нас встретила замечательный гид Юлия которая на пути в Кронштадт рассказала много всего интересного об истории

И Игорь Очарование старинной Коломны читать дальше дворов, хитро сплетенных между собой. И когда к воспоминаниям добавляешь исторические детали, биографические справки и просто приятную компанию, экскурсия становится такой же уютной и неповторимой, как сама Коломна. Спасибо! Коломна для Дарьи - это район детства, в который можно вернуться, заново погрузившись в атмосферу набережных каналов, уютных улочек, тихих

М Мозговой Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док Экскурсавод пыталась интересно рассказать о великом городе, при очень скучном маршруте. Юля очень старалась за что ей огромное спасибо.

Л Любовь Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов» Подробно рассказано о зарождении и героической судьбе города Кронштадт. Экскурсовод Елена лучшая, интеллигентная, высокопрофессиональная. Желаю дальнейших успехов вашей команде.