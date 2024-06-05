Никольский морской собор – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 24 экскурсии в категории «Никольский морской собор» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600 за человека
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
879 отзывов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
Расписание: Ежедневно в 12:15
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
586 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200 за человека
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека
Очарование старинной Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Экскурсия по Коломне: погружение в историю Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны Коломны в компании опытного гида. Исторические рассказы и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: На улице Садовой, 62,у входа в Хард-рок кафе
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины 2
Расписание: Пятница 10.00, суббота 6 июля
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 000 за человека
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
54 отзыва
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Начало: От Гостиного Двора
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
3 300 за человека
Дворами между церквãми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дворами между церквãми
Начало: Никольский сквер у Ново-Никольского моста
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 18:30
10 июня в 19:00
3 000 за всё до 6 чел.
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
6 часов
25 отзывов
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
Начало: в районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
21001 785 за человека
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
1 отзыв
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Увидеть признанный шедевр архитектуры и искусства
Начало: возле станции метро «Сенная площадь»
Завтра в 12:15
9 июня в 12:30
1 070 за человека
Кронштадт: город маяков и моряков
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
14 июня в 14:00
3 900 за человека
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
5 отзывов
«Золотой треугольник» на катере: канал Грибоедова, р. Мойка и р. Фонтанка
В уютной мини-группе проплыть по центру Петербурга под рассказы аудиогида
Начало: На причале «Никольские ряды»
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 000 за человека
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: на Казанской площади
2 000 за человека
Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом
Проплыть по каналу Грибоедова, Фонтанке и Неве и перенестись на страницы «Преступления и наказания»
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1750015 750 за всё до 11 чел.
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить легендарную цитадель и Никольский собор
Начало: В районе станции метро Адмиралтейская
Завтра в 10:45
15 июня в 10:45
3 400 за человека
Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне
Увидеть ещё одну грань многоликого города: непарадную и уютную
Начало: На Исаакиевской площади
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Посетить знаменитый «храм моряков» и расшифровать его святыни с профессиональным гидом
Начало: на Садовой улице
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 2 990 за всё до 10 чел.
Путь к храму: Петербург Достоевского и Николо-Богоявленский морской собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Путь к храму: Петербург Достоевского и Николо-Богоявленский морской собор
Представить себя на месте великого писателя и героев его произведения
Начало: На Сенной площади
16 июня в 11:00
17 июня в 10:00
4 550 за всё до 7 чел.
Ночной Петербург (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Ночной Петербург (в группе)
Увидеть известные локации в мистической ауре, узнать о привидениях и предсказаниях городу
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
12 июня в 22:00
2 350 за человека
Индивидуальная экскурсия в Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Кронштадт
Начало: В любом удобном месте в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 2 чел.
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по Коломне + 6 винтажных магазинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Коломне + 6 винтажных магазинов
Исследовать аутентичный район от Сенной площади до Мариинки и купить что-нибудь особенное на память
Начало: у метро Сенная площадь
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
  • В
    Виолетта
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
  • А
    Альбина
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Остались очень довольны от экскурсии. Нас встретила замечательный гид Юлия которая на пути в Кронштадт рассказала много всего интересного об истории
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    города. Об ее бесконечной любви к городу и с такими трепетными историями влюбились в Санкт- Петербург еще сильнее(обязательно приедем вновь). Нас поразила церковь, парк Фортов и сама теплоходная экскурсия на которую хочется возвращаться вновь и вновь:) Передавайте наши теплые пожелания гиду Юлии, пусть радует и дальше рассказами о городе и вдохновляет всех туристов на дальнейшие путешествия в этот ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД!!! Спасибо огромное😀🌷

    Остались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсии
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Очарование старинной Коломны
    Коломна для Дарьи - это район детства, в который можно вернуться, заново погрузившись в атмосферу набережных каналов, уютных улочек, тихих
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    дворов, хитро сплетенных между собой. И когда к воспоминаниям добавляешь исторические детали, биографические справки и просто приятную компанию, экскурсия становится такой же уютной и неповторимой, как сама Коломна. Спасибо!

  • М
    Мозговой
    29 мая 2024
    Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
    Экскурсавод пыталась интересно рассказать о великом городе, при очень скучном маршруте. Юля очень старалась за что ей огромное спасибо.
  • Л
    Любовь
    25 мая 2024
    Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
    Подробно рассказано о зарождении и героической судьбе города Кронштадт. Экскурсовод Елена лучшая, интеллигентная, высокопрофессиональная. Желаю дальнейших успехов вашей команде.
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Большой тур в Кронштадт: город, форт «Риф», водная между фортов
    Очень познавательная и интересная экскурсия, экскурсовод очень хорошо рассказывала!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Никольский морской собор»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
  2. По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
  3. Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
  4. Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
  5. Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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