Мы прогуляемся по некогда военному району, с которым связано немало в нашей истории 📖 и истории Санкт-Петербурга. Увидим, где находился плац и слобода гвардейского полка, ипподром и то место, где чуть не расстреляли тридцатилетнего Федора Достоевского. Заглянем в окна конструкторского бюро, где проектировали подводную лодку "Курск", зайдем во дворы-колодцы и тот двор, где снимался фильм 🎥 "Брат", увидим современные граффити. И в конце зайдём в легендарный клуб Грибоедов.