охраняемый государством. Во дворе огромного серого бетонного здания найдем старинную постройку голубого цвета
посмотрим как выглядит первый вытрезвитель в стране и что сейчас находится в бывшей 40-комнатной квартире купца на улице Марата.
Мы прогуляемся по некогда военному району, с которым связано немало в нашей истории 📖 и истории Санкт-Петербурга. Увидим, где находился плац и слобода гвардейского полка, ипподром и то место, где чуть не расстреляли тридцатилетнего Федора Достоевского. Заглянем в окна конструкторского бюро, где проектировали подводную лодку "Курск", зайдем во дворы-колодцы и тот двор, где снимался фильм 🎥 "Брат", увидим современные граффити. И в конце зайдём в легендарный клуб Грибоедов.
Что входит
услуги гида
дождевики
Начало
🚩 У выхода метро Звенигородская
Место завершения
🏁 Клуб Грибоедов, Воронежская, 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.