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От Грибоедова до Грибоедова

Сергей Е.
Сергей Е. – Гид из Санкт-Петербурга
От Грибоедова до Грибоедова
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 ₽ за человека

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От Грибоедова до Грибоедова
От Грибоедова до Грибоедова

Что вы увидите

  • От современного парка с ТЮЗом мы свернем в проезд
  • где некогда казнили народовольцев
  • которые убили царя
  • пройдем вдоль железной дороги
  • чтобы увидеть необычный памятник модерна
  • охраняемый государством. Во дворе огромного серого бетонного здания найдем старинную постройку голубого цвета
  • посмотрим как выглядит первый вытрезвитель в стране и что сейчас находится в бывшей 40-комнатной квартире купца на улице Марата.
Мы прогуляемся по некогда военному району, с которым связано немало в нашей истории 📖 и истории Санкт-Петербурга. Увидим, где находился плац и слобода гвардейского полка, ипподром и то место, где чуть не расстреляли тридцатилетнего Федора Достоевского. Заглянем в окна конструкторского бюро, где проектировали подводную лодку "Курск", зайдем во дворы-колодцы и тот двор, где снимался фильм 🎥 "Брат", увидим современные граффити. И в конце зайдём в легендарный клуб Грибоедов.
Что входит
  • услуги гида
  • дождевики
Начало
🚩 У выхода метро Звенигородская
Место завершения
🏁 Клуб Грибоедов, Воронежская, 2
От Грибоедова до Грибоедова
От Грибоедова до Грибоедова
От Грибоедова до Грибоедова
От Грибоедова до Грибоедова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей Е.
Сергей Е.
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