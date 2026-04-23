в среду в 18:00, в субботу в 15:00

Прогулка по каналу Грибоедова - это возможность увидеть знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга, такие как Казанский собор и храм Спас на Крови.
Туристы смогут узнать интересные факты о старинных храмах, увидеть уникальное здание без водосточных труб и пройтись по Банковскому мосту, охраняемому грифонами. Путешествие завершится в пышечной, где можно попробовать местные лакомства. Эта прогулка станет настоящим открытием для любителей истории и архитектуры
Туристы смогут узнать интересные факты о старинных храмах, увидеть уникальное здание без водосточных труб и пройтись по Банковскому мосту, охраняемому грифонами. Путешествие завершится в пышечной, где можно попробовать местные лакомства. Эта прогулка станет настоящим открытием для любителей истории и архитектуры
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные виды
- 🏛 Исторические храмы
- 🚶♂️ Прогулка по мостам
- 🦁 Грифоны на Банковском мосту
- 🍩 Вкусные пышки
Лучшее время для посещения
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сен
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Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться видами. В октябре и апреле также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать низкие температуры и возможные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Казанский собор
- Храм Спас на Крови
- Банковский мост
Описание экскурсии
История и легенды старинных храмов
Мы начнем прогулку от Казанского собора — одной из главных достопримечательностей города. Вы узнаете, почему его считают «самым русским храмом в стране» и какие интересные истории с ним связаны. Полюбуетесь с моста панорамой храма Спас на Крови, раскроете секрет его названия и расшифруете его символические пропорции. А также найдете единственное здание на канале без водосточных труб.
Достоевский и пышечная
Я расскажу, что так надежно охраняют грифоны на Банковском мосту и какие киногерои любили по нему ходить. Далее мы попадем в мир Достоевского и отыщем все тупики Раскольникова. В завершение по желанию посетим пышечную.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость.
ежедневно в 12:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 16 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2355 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная пешая экскурсия, много интересных фактов, дополнительные фото для демонстрации по значимым местам. Всё понравилось. Спасибо!
Ирина
Ответ организатора:
Наталья, благодарю Вас за высокую оценку. Буду рада видеть Вас на других своих маршрутах))
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Нам очень понравилась экскурсия. Ирина - прекрасный рассказчик с чувством юмора, хорошо знающая свою тему. На экскурсии мы узнали много интересных небанальных фактов про канал Грибоедова, путешествуя между веками его существования.
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Прогулка вдоль канала Грибоедова и увлекательный рассказ Ирины о зданиях и их известных жителях.
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Отличная экскурсия, масса положительных эмоций и интересной информации. Большое спасибо за прекрасно проведенное время! Мне, как любителю творчества Достоевского, было особенно приятно побывать в местах, где он жил, работал и где "жили" его персонажи. Отдельное спасибо за эту возможность!
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Е
отличная прогулка,Ирина очень увлекательно рассказала про все места на нашем маршруте. отличный рассказчик и время пролетело незаметно.
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Ирина, спасибо за объёмный, увлекательный рассказ о месте, по которому я гуляла 1000 раз, но не знала о нём почти ничего. Канал Грибоедова - топовое, популярное место встреч. И настолько топовое и вроде что тут может быть удивительного?
А это категорически, совершенно не так!
Два часа пролетели незаметно!
А это категорически, совершенно не так!
Два часа пролетели незаметно!
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