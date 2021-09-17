в среду в 18:00, в субботу в 15:00

Что вас ожидает

История и легенды старинных храмов

Мы начнем прогулку от Казанского собора — одной из главных достопримечательностей города. Вы узнаете, почему его считают «самым русским храмом в стране» и какие интересные истории с ним связаны. Полюбуетесь с моста панорамой храма Спас на Крови, раскроете секрет его названия и расшифруете его символические пропорции. А также найдете единственное здание на канале без водосточных труб.

Достоевский, пышечная и крыша с видом

Я расскажу, что так надежно охраняют грифоны на Банковском мосту и какие киногерои любили по нему ходить. Далее мы попадем в мир Достоевского и отыщем все тупики Раскольникова. Поднимемся на безопасную крышу Бертгольд-центра и насладимся прекрасным видом на Никольский и Исаакиевский соборы. В завершение по желанию посетим пышечную.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.