в среду в 18:00, в субботу в 15:00

Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться видами. В октябре и апреле также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать низкие температуры и возможные ограничения.

Прогулка по каналу Грибоедова - это возможность увидеть знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга, такие как Казанский собор и храм Спас на Крови. Туристы смогут узнать интересные факты о старинных храмах, увидеть уникальное здание без водосточных труб и пройтись по Банковскому мосту, охраняемому грифонами. Путешествие завершится в пышечной, где можно попробовать местные лакомства. Эта прогулка станет настоящим открытием для любителей истории и архитектуры

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Описание экскурсии

История и легенды старинных храмов

Мы начнем прогулку от Казанского собора — одной из главных достопримечательностей города. Вы узнаете, почему его считают «самым русским храмом в стране» и какие интересные истории с ним связаны. Полюбуетесь с моста панорамой храма Спас на Крови, раскроете секрет его названия и расшифруете его символические пропорции. А также найдете единственное здание на канале без водосточных труб.

Достоевский и пышечная

Я расскажу, что так надежно охраняют грифоны на Банковском мосту и какие киногерои любили по нему ходить. Далее мы попадем в мир Достоевского и отыщем все тупики Раскольникова. В завершение по желанию посетим пышечную.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.