Погулять по одному из самых живописных уголков города, наслаждаясь старинными фасадами и мостами

5
4 отзыва
Приглашаю исследовать таинственный, романтический и потрясающе красивый канал Грибоедова.

Вы увидите Казанский собор и храм Спас на Крови, Банковский мост и охраняющих его грифонов.

Попробуете пышки, подниметесь на крышу с потрясающим видом и отыщете места, где гулял Раскольников.
Загадки канала Грибоедова
Загадки канала Грибоедова
Загадки канала Грибоедова
Загадки канала Грибоедова
Загадки канала Грибоедова
Загадки канала Грибоедова
Загадки канала Грибоедова
Загадки канала Грибоедова
Загадки канала Грибоедова

Что вас ожидает

История и легенды старинных храмов

Мы начнем прогулку от Казанского собора — одной из главных достопримечательностей города. Вы узнаете, почему его считают «самым русским храмом в стране» и какие интересные истории с ним связаны. Полюбуетесь с моста панорамой храма Спас на Крови, раскроете секрет его названия и расшифруете его символические пропорции. А также найдете единственное здание на канале без водосточных труб.

Достоевский, пышечная и крыша с видом

Я расскажу, что так надежно охраняют грифоны на Банковском мосту и какие киногерои любили по нему ходить. Далее мы попадем в мир Достоевского и отыщем все тупики Раскольникова. Поднимемся на безопасную крышу Бертгольд-центра и насладимся прекрасным видом на Никольский и Исаакиевский соборы. В завершение по желанию посетим пышечную.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:00, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду в 18:00, в субботу в 15:00

Ирина
Ирина
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На своих экскурсиях я особый акцент делаю на близкой мне теме — Царской семье Романовых. Экскурсии получаются не скучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 настоящих отзыва от туристов

Ольга
17 сен 2021
Замечательная экскурсия, всё понравилось, правда немного устала.
Л
6 сен 2021
Отличная экскурсия во время первого, и не только, знакомства с городом. Ирина заряжает позитивом на всю поездку! Желаю Вам отличных туристов! В конце пришли к главной пышечной).
Ю
8 авг 2021
Добрый день! У меня была сложная задача: пройтись по улицам Петербурга, заинтересовав детей 5 и 8 лет! Совершенно случайно на сайте нашла экскурсию Ирины. Внимание моих удалось ей держать на всём протяжении маршрута, они активно участвовали в обсуждении достопримечательностей, хотя маршрут был совсем не детским. Ирина прекрасно провела прогулку, мы не заметили как пробежало время. Мне остаётся только искренне её поблагодарить за проведённое время с нами. Спасибо.
И
5 авг 2021
Экскурсия понравилась. Спокойный ритм, хотелось бы побыстрее, но, учитывая, что это групповая экскурсия, мы отнеслись к этому, как к спокойной прогулке. Выбрали данную экскурсию, так как жили в гостинице в этом районе, не пожалели. Было бы неплохо начинать экскурсию от Спаса на Крови, чтобы не стоять долго около Казанского собора. Поднялись на крышу, безопасно и необычно.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые👣ПешкомВодные🧒Для детей🏛История и архитектура#Достоевский#Исаакиевский собор🗽Достопримечательности#Казанский собор#Авторские

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Разводные мосты Петербурга — вид с крыши!
4.1
15
1400
1 260
за 1 чел.
Разводные мосты Петербурга — вид с крыши!
Понаблюдать с высоты за самым романтичным событием ночного города
ежедневно в 01:00
О чем расскажут старинные особняки?
4.7
3
750
за 1 чел.
О чем расскажут старинные особняки?
Улица Чайковского в старинной Литейной части Санкт-Петербурга - одна из старейших в нашем городе
По договоренности
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Индивидуальный квест
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
На этой экскурсии Вы погуляете по одному из самых прекрасных парков пригородов Санкт-Петербурга,...
Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка в самом сердце города
Индивидуальная фото-прогулка
5
1
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка в самом сердце города
На этой самостоятельной экскурсии, вы узнаете, как Адмиралтейская верфь оказалась сердцем города вопреки...
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
В поисках самого яркого двора Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5
146
1ч 30м
3 500
за 1-4 чел.
В поисках самого яркого двора Петербурга
Что скрывается за фасадами города
Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
Индивидуальный квест
4.7
23
3ч 30м
15500
13 950
за 1-20 чел.
Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
Автомобильная квест-экскурсия по самым красивым непарадным символам города
Первозданная Карелия: водопады и город викингов
1д 12ч
5 990
за 1 чел.
Первозданная Карелия: водопады и город викингов
За два дня мы посетим самые известные достопримечательности Карелии
По средам, пятницам, субботам в 08:00
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
4.4
19
1д 12ч
5 700
за 1 чел.
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Если вы устали от ритма большого города - переместитесь в старинный русский город
По субботам в 08:00
Выборг - средневековый город и крепость
Индивидуальная экскурсия
5
1
18 900
за 1-18 чел.
Выборг - средневековый город и крепость
Выборг - единственный европейский средневековый город в стране с настоящим рыцарским замком и...
Петроградка — от крепости до революции
Индивидуальная экскурсия
4.9
72
2ч 30м
4 800
за 1-10 чел.
Петроградка — от крепости до революции
Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города
Мотопрогулка по Городу на берегах Невы
Индивидуальная фото-прогулка
4.9
96
30м
1 250
за 1 чел.
Мотопрогулка по Городу на берегах Невы
Петербург - один из красивейших городов
14.00-23.00, по договорённости.
Петроградка 3 в 1 : обзорная, неформальная и модерновая
Индивидуальная экскурсия
5
4
4 900
за 1-12 чел.
Петроградка 3 в 1 : обзорная, неформальная и модерновая
Главная цель экскурсии - дать вам исчерпывающее знание об одном из самых интересных районов города и...
Пятница 15:00, суббота и воскресенье 10:00 и 15:00

Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Сладкий маршрут по Невскому проспекту
5
6
850
723
за 1 чел.
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
в пятницу в 17:00, в воскресенье в 15:00
Романтика Фонтанки
800
за 1 чел.
Романтика Фонтанки
Погулять по набережной реки и услышать пикантные истории из жизни царской семьи
во вторник в 18:00, в субботу в 12:00
Сверкающий мир Фаберже
Индивидуальная экскурсия
5
1
3900
3 510
за 1-5 чел.
Сверкающий мир Фаберже
Познакомиться с ювелирными шедеврами музея и пройти по залам Шуваловского дворца
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺