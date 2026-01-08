Приглашаю вас на прогулку по обратной стороне Петербурга.
Наш маршрут пойдет по Центральному району по улочкам и переулкам с доходными домами, роскошными парадными и дворами-колодцами. Вы их не увидите на классических экскурсиях. Я познакомлю вас с жителями этих домов и местными легендами. Экскурсия проводится в мини-группе.
Наш маршрут пойдет по Центральному району по улочкам и переулкам с доходными домами, роскошными парадными и дворами-колодцами. Вы их не увидите на классических экскурсиях. Я познакомлю вас с жителями этих домов и местными легендами. Экскурсия проводится в мини-группе.
Описание экскурсииСкрытый Петербург Петербург — это настоящий архитектурный шедевр, микс стилей и столетий. Со мной вы прогуляетесь по обратной стороне Петербурга. Вы увидите, что скрывается за роскошными фасадами и познакомитесь с местными легендами. По петербургским переулкам Романтика Петербурга — это узкие переулки, дворы-колодцы и роскошные парадные. Все это можно увидеть буквально в 2 шагах от Невского проспекта. Главное знать нужные места!:
- как декор здания может рассказать о его владельце?
- какие рисунки создают дворцы колодцы?
- как в Петербурге существуют два совершенно разных города? На эти и другие вопросы вы найдете ответы на моей экскурсии. А также вы увидите ангела на доходном доме Пантелеймона Бадаева, раскроете секреты дома купчихи Пелагеи Коноваловой и насладитесь красотой витражей в парадной дом кирпичного заводчика Михаила Захарова. Важная информация: Экскурсия пешеходная, пожалуйста, выбирайте удобную обувь и в путь!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Персональный приёмник и наушник включены в стоимость
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 6
Завершение: Улица Маяковского, 36-38
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Пожалуйста
- Выбирайте удобную обувь и в путь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Невероятно интересно и познавательно! Рекомендую. Виктор — прекрасный рассказчик, который чувствует город и умеет это передать. Остались самые теплые впечатления
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Ю
Отличная экскурсия! Всю жизнь прожила в Петербурге, но никогда не обращала внимание на такие детали, как - какие именно здания есть в городе. А тут на совсем небольшом пяточке в центре другими глазами посмотрела на них - они совсем разные и с разными историями. Было очень необычно!
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М
Отличная экскурсия! Виктор – прекрасный рассказчик, увлеченный профессионал и очень приятный в общении человек. Формат небольшой группы располагает к диалогу. В рамках экскурсии вы попадете в парадные, в которые самостоятельно
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Н
Прекрасная экскурсия.
Приехала в Питер из Москвы на 2 дня, и решила взять экскурсию, чтобы почувствовать город изнутри, узнать что-то новое о нем. В этом плане, экскурсия оправдала мои ожидания многократно.
Приехала в Питер из Москвы на 2 дня, и решила взять экскурсию, чтобы почувствовать город изнутри, узнать что-то новое о нем. В этом плане, экскурсия оправдала мои ожидания многократно.
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М
Очень классно провели время, Виктор легкий, очень приятный в общении. Чувствуется, как человек любит город и готов делиться и показывать детали и нюансы, на которые мы в обычной жизни не обращаем внимание.
Очень рекомендую гида для приятной прогулки со смыслом по любимому городу.
Очень рекомендую гида для приятной прогулки со смыслом по любимому городу.
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И
Прогулка с Виктором была одна из лучших пеших экскурсий, а в СПБ точно. Виктор знает и любит то что он делает. . Информации много, но подаётся Виктором так, что она
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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