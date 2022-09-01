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Описание
Что мы будем делать и смотреть?
Любоваться богато наряженым в свои модные одежды парадным Петербургом. Заглянем в лик печального ангела на доходном доме Пантелеймона Бадаева, исследуем подножие и закоулки дворов колоссального дома-скалы Бассейного товарищества с каменными ассирийскими войнами на её холодной поверхности, расспросим об истории района Прудки у задумчивых атлантов и кариатид, проживающих на доме купчихи Пелагеи Канаваловой в Озерном переулке уже 150 лет, подумаем о национальной идее возле керамической пряничной церкви архитектора Николая Никитича Никонова, разыщем дореволюционные артефакты во дворе дома Алексея Федоровича Бубыря, полюбуемся на витражи и метлахскую плитку в парадной дома кирпичного заводчика Михаила Захарова, не без интереса посетим дом самой знаменитой лесбиянки дореволюционной столицы, узнаем причину запустения венецианского палаццо в самом центре города, откроем спрятанную маленькую Италию, взглянем в слепые брутальные лица брандмауэров, пройдём вереницей проходных дворов-лабиринтов вдоль улицы Восстания.
Кроме того, поговорим об истории городской застройки доходными домами, о парадных и дворах, о жителях города. Ответим на вопросы чем дома похожи на людей? из чего состоит тело города? почему Петербург - это каменная летопись воплощенных желаний его жителей? как в Петербурге существуют одновременно два города? что проемы и декор здания могут нам сказать о его назначении и владельце? какие рисунки рисуют дворы-колодцы на Петербургском небе? с каких ракурсов лучше рассматривать архитектуру?
И многое-многое другое…
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 6
Завершение: улица Восстания, 42А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Экскурсия пешеходная
Пожалуйста
Выбирайте удобную обувь и в путь!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Мария Павлинова
1 сен 2022
Экскурсия потрясающая! Очень понравился экскурсовод Виктор, человек пропитан любовью к городу и рассказывает о нем с таким трепетом и восторгом, это заражает. Я была с младшим братом и Виктор очен терпеливо отвечал на все его вопросы. Вся экскурсия была похожа на прогулку друзей! Рекомендую!!!! Пять баллов
Н
Наталья Черникова
31 авг 2022
В один из последних дней лета отправилась на прогулку с Виктором по парадным. Знакомый с детства город открылся с новой стороны. Увлекательный рассказ и насыщенный маршрут. Успехов Виктору!
М
Мария Акуличева
29 авг 2022
Огромное спасибо Виктору за увлекательную прогулку. Два часа пролетели незаметно, увлек рассказом и своей харизмой, поделился любовью к прекрасному Петербургу, который часто сводят к поп-культурным Эрмитажу и Невскому. Тут я погрузилась в другой город, такой живой, наполненный историями и судьбами обычных людей. Очень понравилось, что нас было буквально три человека, создалось впечатление дружеской прогулки, с возможностью делиться своими мыслями и впечатлениями. Однозначно рекомендую!
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