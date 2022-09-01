Что мы будем делать и смотреть?

Любоваться богато наряженым в свои модные одежды парадным Петербургом. Заглянем в лик печального ангела на доходном доме Пантелеймона Бадаева, исследуем подножие и закоулки дворов колоссального дома-скалы Бассейного товарищества с каменными ассирийскими войнами на её холодной поверхности, расспросим об истории района Прудки у задумчивых атлантов и кариатид, проживающих на доме купчихи Пелагеи Канаваловой в Озерном переулке уже 150 лет, подумаем о национальной идее возле керамической пряничной церкви архитектора Николая Никитича Никонова, разыщем дореволюционные артефакты во дворе дома Алексея Федоровича Бубыря, полюбуемся на витражи и метлахскую плитку в парадной дома кирпичного заводчика Михаила Захарова, не без интереса посетим дом самой знаменитой лесбиянки дореволюционной столицы, узнаем причину запустения венецианского палаццо в самом центре города, откроем спрятанную маленькую Италию, взглянем в слепые брутальные лица брандмауэров, пройдём вереницей проходных дворов-лабиринтов вдоль улицы Восстания.

Кроме того, поговорим об истории городской застройки доходными домами, о парадных и дворах, о жителях города. Ответим на вопросы чем дома похожи на людей? из чего состоит тело города? почему Петербург - это каменная летопись воплощенных желаний его жителей? как в Петербурге существуют одновременно два города? что проемы и декор здания могут нам сказать о его назначении и владельце? какие рисунки рисуют дворы-колодцы на Петербургском небе? с каких ракурсов лучше рассматривать архитектуру?

И многое-многое другое…