Ю Юлия

Отличная экскурсия! Всю жизнь прожила в Петербурге, но никогда не обращала внимание на такие детали, как - какие именно здания есть в городе. А тут на совсем небольшом пяточке в центре другими глазами посмотрела на них - они совсем разные и с разными историями. Было очень необычно!