От классики до модернизма по закулисью питерских дворов

5
3 отзыва
От классики до модернизма по закулисью питерских дворов
От классики до модернизма по закулисью питерских дворов
От классики до модернизма по закулисью питерских дворов
От классики до модернизма по закулисью питерских дворов
От классики до модернизма по закулисью питерских дворов
От классики до модернизма по закулисью питерских дворов
Ближайшие даты:
25
сен
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Описание

Что мы будем делать и смотреть?
Любоваться богато наряженым в свои модные одежды парадным Петербургом. Заглянем в лик печального ангела на доходном доме Пантелеймона Бадаева, исследуем подножие и закоулки дворов колоссального дома-скалы Бассейного товарищества с каменными ассирийскими войнами на её холодной поверхности, расспросим об истории района Прудки у задумчивых атлантов и кариатид, проживающих на доме купчихи Пелагеи Канаваловой в Озерном переулке уже 150 лет, подумаем о национальной идее возле керамической пряничной церкви архитектора Николая Никитича Никонова, разыщем дореволюционные артефакты во дворе дома Алексея Федоровича Бубыря, полюбуемся на витражи и метлахскую плитку в парадной дома кирпичного заводчика Михаила Захарова, не без интереса посетим дом самой знаменитой лесбиянки дореволюционной столицы, узнаем причину запустения венецианского палаццо в самом центре города, откроем спрятанную маленькую Италию, взглянем в слепые брутальные лица брандмауэров, пройдём вереницей проходных дворов-лабиринтов вдоль улицы Восстания.
Кроме того, поговорим об истории городской застройки доходными домами, о парадных и дворах, о жителях города. Ответим на вопросы чем дома похожи на людей? из чего состоит тело города? почему Петербург - это каменная летопись воплощенных желаний его жителей? как в Петербурге существуют одновременно два города? что проемы и декор здания могут нам сказать о его назначении и владельце? какие рисунки рисуют дворы-колодцы на Петербургском небе? с каких ракурсов лучше рассматривать архитектуру?

И многое-многое другое…

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 6
Завершение: улица Восстания, 42А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Пожалуйста
  • Выбирайте удобную обувь и в путь!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
1 сен 2022
Экскурсия потрясающая!
Очень понравился экскурсовод Виктор, человек пропитан любовью к городу и рассказывает о нем с таким трепетом и восторгом, это заражает. Я была с младшим братом и Виктор очен терпеливо отвечал на все его вопросы. Вся экскурсия была похожа на прогулку друзей! Рекомендую!!!! Пять баллов
Н
31 авг 2022
В один из последних дней лета отправилась на прогулку с Виктором по парадным. Знакомый с детства город открылся с новой стороны. Увлекательный рассказ и насыщенный маршрут. Успехов Виктору!
М
29 авг 2022
Огромное спасибо Виктору за увлекательную прогулку. Два часа пролетели незаметно, увлек рассказом и своей харизмой, поделился любовью к прекрасному Петербургу, который часто сводят к поп-культурным Эрмитажу и Невскому. Тут я погрузилась в другой город, такой живой, наполненный историями и судьбами обычных людей. Очень понравилось, что нас было буквально три человека, создалось впечатление дружеской прогулки, с возможностью делиться своими мыслями и впечатлениями. Однозначно рекомендую!

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