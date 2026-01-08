Мои заказы

От классики до модернизма: по закулисью питерских дворов в мини-группе

Лесбиянка дореволюционной столицы: экскурсия в дом самой знаменитой жительницы
Приглашаю вас на прогулку по обратной стороне Петербурга.

Наш маршрут пойдет по Центральному району по улочкам и переулкам с доходными домами, роскошными парадными и дворами-колодцами. Вы их не увидите на классических экскурсиях. Я познакомлю вас с жителями этих домов и местными легендами. Экскурсия проводится в мини-группе.
5
71 отзыв
От классики до модернизма: по закулисью питерских дворов в мини-группе
От классики до модернизма: по закулисью питерских дворов в мини-группе
От классики до модернизма: по закулисью питерских дворов в мини-группе

Описание экскурсии

Скрытый Петербург Петербург — это настоящий архитектурный шедевр, микс стилей и столетий. Со мной вы прогуляетесь по обратной стороне Петербурга. Вы увидите, что скрывается за роскошными фасадами и познакомитесь с местными легендами. По петербургским переулкам Романтика Петербурга — это узкие переулки, дворы-колодцы и роскошные парадные. Все это можно увидеть буквально в 2 шагах от Невского проспекта. Главное знать нужные места!:
  • как декор здания может рассказать о его владельце?
  • какие рисунки создают дворцы колодцы?
  • как в Петербурге существуют два совершенно разных города? На эти и другие вопросы вы найдете ответы на моей экскурсии. А также вы увидите ангела на доходном доме Пантелеймона Бадаева, раскроете секреты дома купчихи Пелагеи Коноваловой и насладитесь красотой витражей в парадной дом кирпичного заводчика Михаила Захарова. Важная информация: Экскурсия пешеходная, пожалуйста, выбирайте удобную обувь и в путь!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Персональный приёмник и наушник включены в стоимость
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 6
Завершение: Улица Маяковского, 36-38
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Пожалуйста
  • Выбирайте удобную обувь и в путь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
3
2
1
А
Невероятно интересно и познавательно! Рекомендую. Виктор — прекрасный рассказчик, который чувствует город и умеет это передать. Остались самые теплые впечатления
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Отличная экскурсия! Всю жизнь прожила в Петербурге, но никогда не обращала внимание на такие детали, как - какие именно здания есть в городе. А тут на совсем небольшом пяточке в центре другими глазами посмотрела на них - они совсем разные и с разными историями. Было очень необычно!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная экскурсия! Виктор – прекрасный рассказчик, увлеченный профессионал и очень приятный в общении человек. Формат небольшой группы располагает к диалогу. В рамках экскурсии вы попадете в парадные, в которые самостоятельно
читать дальшеуменьшить

попасть затруднительно, узнаете интересные факты об архитектуре, о традициях и об особенностях жизненных укладов, научитесь подмечать то, на что скрыто от обычного восприятия города. После экскурсии начинаешь по-другому смотреть на окружающие здания, проникаешься любовью к городу в любом его проявлении – даже и без современного ремонта здания могут быть прекрасны! С удовольствием вернемся, чтобы пройти с Виктором по новым маршрутам.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Прекрасная экскурсия.
Приехала в Питер из Москвы на 2 дня, и решила взять экскурсию, чтобы почувствовать город изнутри, узнать что-то новое о нем. В этом плане, экскурсия оправдала мои ожидания многократно.
читать дальшеуменьшить

Гид, Виктор Голубев, показал много интересных зданий, рассказал об их архитектуре, истории строительства, стилистических особенностях. Также, показывал фотографии похожих домов в других городах той же эпохи и рисунки видов Петербурга до строительного бума конца 19-го века. Такой подход помог понять как развивался город и его архитектура в конце 19-го начале 20-го веков.
Также, зашли в несколько парадных, где Виктор обратил внимание на оригинальную напольную плитку, виражи, и прочие элементы интерьера, рассказал об их истории.
Экскурсию очень рекомендую.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень классно провели время, Виктор легкий, очень приятный в общении. Чувствуется, как человек любит город и готов делиться и показывать детали и нюансы, на которые мы в обычной жизни не обращаем внимание.
Очень рекомендую гида для приятной прогулки со смыслом по любимому городу.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Прогулка с Виктором была одна из лучших пеших экскурсий, а в СПБ точно. Виктор знает и любит то что он делает. . Информации много, но подаётся Виктором так, что она
читать дальшеуменьшить

спокойно воспринимается и нет ощущения избытка. После прогулки не осталось никакой усталости, хотя она длилась более 2 с половиной часов. Единственный минус - это был наш последний день в городе и мы не смогли попасть на другие прогулки с Виктором, но обязательно исправим это в следующий раз)

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «От классики до модернизма: по закулисью питерских дворов в мини-группе»

Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и панорамная крыша
Пешая
2 часа
-
60%
314 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и панорамная крыша
Доходные дома изнутри, чёрные лестницы, проходные дворы-колодцы и вид с крыши на доминанты города
Начало: У метро Невский проспект
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽2500 ₽ за человека
Контрасты Питера: закрытые парадные, дворы-колодцы + крыша около соборов
Пешая
2.5 часа
84 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Контрасты Питера: закрытые парадные, дворы-колодцы + крыша около соборов
Смешать эстетику Петербурга: дворы-колодцы, красивые парадные и виды на город с эксклюзивной крыши
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:45 и 15:45
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
1155 ₽ за человека
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Пешая
2 часа
142 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: в среду в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
16 авг в 11:00
1350 ₽ за человека
Секреты дворов Петроградки
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты дворов Петроградки
Увидеть «изнанку» города на прогулке по легендарным дворам-колодцам и улицам знаменитого района
Завтра в 11:00
13 авг в 14:30
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
-10%
2000 ₽
1800 ₽ за человека