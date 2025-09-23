Петербург — это город контрастов, и мы покажем его во всей многогранности! Пройдём через старинные парадные, заглянем в дворы-колодцы, обсудим историю доходных домов и коммуналок. Завершим маршрут на смотровой площадке, откуда открывается панорама соборов и крыш. Будет живо, атмосферно и без сухих дат — с шутками, легендами и небольшими викторинами.

Описание экскурсии

Парадные, дворы-колодцы, доходные дома

Заглянем в скрытые от посторонних глаз дворы-колодцы и пройдём через старинные парадные красивых доходных домов Петербурга. Вас ждут истории домов Крючкова, Елисеевых, Иоффе, Тишининой, Никонова, Дехтеринского, Вельяшева, а также особняка Каншина.

В этих местах сохранился особый дух Петербурга! Мы поможем вам сделать атмосферные снимки, а заодно поговорим о том, как дореволюционные дома превратились в коммуналки.

Смотровая на эксклюзивной крыше с видом на главные соборы Петербурга

Поднимемся на безопасную смотровую площадку, выход на которую разрешён администрацией города. Попасть сюда самостоятельно нельзя — только в рамках нашей экскурсии. Крыша резервируется под нашу группу, посторонних не будет.

С высоты вы рассмотрите: Казанский, Исаакиевский, Петропавловский, Измайловский и Смольный соборы, Спас на Крови, «Лахта Центр», Михайловский замок и дом Зингера.

О каждой из этих достопримечательностей вы услышите самое важное. Мы расскажем:

почему Смольный собор носит такое название

как удалось построить Исаакиевский собор

что не так с Казанским собором

какие секреты хранят Александрийская колонна и ангел Петропавловской крепости

почему после революции купола Владимирского собора стали чёрными

почему Спас на Крови «выдвинут» в канал Грибоедова на 7 метров

Организационные детали