Смешать эстетику Петербурга: дворы-колодцы, красивые парадные и виды на город с эксклюзивной крыши
Петербург — это город контрастов, и мы покажем его во всей многогранности! Пройдём через старинные парадные, заглянем в дворы-колодцы, обсудим историю доходных домов и коммуналок. Завершим маршрут на смотровой площадке, откуда открывается панорама соборов и крыш. Будет живо, атмосферно и без сухих дат — с шутками, легендами и небольшими викторинами.
Парадные, дворы-колодцы, доходные дома
Заглянем в скрытые от посторонних глаз дворы-колодцы и пройдём через старинные парадные красивых доходных домов Петербурга. Вас ждут истории домов Крючкова, Елисеевых, Иоффе, Тишининой, Никонова, Дехтеринского, Вельяшева, а также особняка Каншина.
В этих местах сохранился особый дух Петербурга! Мы поможем вам сделать атмосферные снимки, а заодно поговорим о том, как дореволюционные дома превратились в коммуналки.
Смотровая на эксклюзивной крыше с видом на главные соборы Петербурга
Поднимемся на безопасную смотровую площадку, выход на которую разрешён администрацией города. Попасть сюда самостоятельно нельзя — только в рамках нашей экскурсии. Крыша резервируется под нашу группу, посторонних не будет.
С высоты вы рассмотрите: Казанский, Исаакиевский, Петропавловский, Измайловский и Смольный соборы, Спас на Крови, «Лахта Центр», Михайловский замок и дом Зингера.
О каждой из этих достопримечательностей вы услышите самое важное. Мы расскажем:
почему Смольный собор носит такое название
как удалось построить Исаакиевский собор
что не так с Казанским собором
какие секреты хранят Александрийская колонна и ангел Петропавловской крепости
почему после революции купола Владимирского собора стали чёрными
почему Спас на Крови «выдвинут» в канал Грибоедова на 7 метров
Экскурсия пешеходная. Позаботьтесь о подходящей одежде и обуви: желательно надеть кроссовки. Возьмите зонтик или дождевик, если возможен дождь, кофту или куртку, если на улице прохладно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании от 5 до 20 человек). Стоимость — 3000 ₽ с человека
На экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Билет за ребенка при этом оплачивается по полной стоимости. Если ваш ребенок младше, пожалуйста, уточните о возможности попасть с ним на экскурсию в переписке
ежедневно в 11:30 и 15:00
Стандартный билет
1995 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
У метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13913 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!
Светлана
23 сен 2025
Спасибо за экскурсию по истории города и прекрасной смотровой ❤️
Элла
18 сен 2025
Виктория - маленькая фея Петербурга! Эта крошка держит группу в нужном темпе и ошеломляет неожиданными видами и фактами) Материала ровно столько сколько вмещает голова отдыхающего, громкий голос, внимательность к деталям. читать дальше
Маршрут не напрягает, виды неожиданные и ложатся на фото) Благодарность гиду за терпение и наводку на адреса, куда стоит заглянуть! В конце прогулке, недолгое перемещение и мы на видовой крыше! Фото невероятные,а гид еще и мини экскурсию предложила на и на крыше! Помогла и с удачными фото! Огромная благодарность за программу и ее организацию! Однозначно рекомендую!
Галина
18 сен 2025
Экскурсию проводила Виктория. В хорошем темпе, с интересными деталями, фактами. Все прекрасно понимают, что Петербург - это не только прекрасные дворцы, сады и проспекты. Увидеть другой Петербург - весьма интересно и познавательно.
Е
Елена
15 сен 2025
Экскурсия не оправдала ожидания. Большую часть времени занимает перемещение между локациями, при этом гид ничего не рассказывает в перерывах. Казалось, что ходим по одним и тем же местам, сначала в одну потом в другую сторону. В экскурсии было написано, что группа до 20 человек, нас же было не менее 26.
Михаил
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Очень жаль, что Ваши ожидания не оправдались!
Пешеходная экскурсия предполагает перемещение между локациями и рассказ о достопримечательностях только на остановках. читать дальше
Перемещения между ними занимают от 1 минуты до 3 минут максимум. Маршрут построен таким образом, чтобы не было больших перерывов без рассказа. Слушать рассказ в этих переходах между локациями некомфортно.
Я благодарен Вам за отзыв! Такие отзывы позволяют нам совершенствовать свои экскурсии! Однако, я не могу оставить без комментария некоторые утверждения, которые кажутся несправедливыми. Вы говорите, что на экскурсии было не менее 26 человек, но это не соответствует действительности. На самом деле было 20 человек. Понимаю, что Вам могло показаться больше, ведь группа была как раз полная. Это была суббота, отличная погода, последние теплые деньки, поэтому группа была действительно большой, но не 26 человек)
Также не могу не заметить слова про то, что якобы экскурсия ходила по одним и тем же местам. Это также не соответствует действительности. Маршрут не имеет петель и пересечений. Конечно же, все локации на экскурсии были разные.
Понимаю, что у каждого формируется свое впечатление и видение, но мне важно отметить эти моменты, чтобы другие будущие наши гости не были введены в заблуждение.
Д
Денисова
14 сен 2025
Замечательная экскурсия! Гид Наталья рассказывала о любимом городе содержательно и эмоционально. Было интересно и мне - 60-летнему человеку, и моей 17-летней дочери. Обязательно порекомендую эту экскурсию знакомым, планирующим поездку в Петербург. Успехов в работе всем экскурсоводам!
А
Алексей
13 сен 2025
Мы первый раз в Питере, выбрали эту необычную экскурсию, и как оказалось не зря. Экскурсовод Виктория очень интересно рассказывала об истории города, мы прошли по особенным, старинным дворам-колодцам, парадным, коммунальным читать дальше
квартирам, характерным для Санкт-Петербурга, послушали истории доходных домов. Виктория давала нам возможность пофотографировать интересные объекты, помогала с фотографией, предсказывала удачный ракурс для памятных фотографий. Не подгоняла нас, что часто бывает на других экскурсиях, слышно было её отлично даже на шумной улице. Кульминацией была vip-крыша с видом на купола старинных исторических соборов, там тоже было сделано много удачных фотографий. Я очень рекомендую гида Викторию для экскурсионной прогулке по городу.
С
Сергей
8 сен 2025
Интересная экскурсия по парадным, хорошая подача, компактно и с юмором. Кириллу спасибо!
А
Анастасия
8 сен 2025
аНам понравилось, По парадным было очень интересно ходить! Первую часть экскурсии проводила Ксения — поразила нас своей эрудированностью, утонченностью, невероятной красотой и скромностью. Для приезжих: если хотите увидеть самую настоящую петербурженку, смело идите на экскурсию к Ксении!
Я
Яков
8 сен 2025
Интересно и познавательно. Погружает в эпоху. Рекомендую
Ю
Юлия
6 сен 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании, гид Кирилл очень интересно рассказывает. Советую!
Г
Галина
1 сен 2025
Гуляла с Викторией 1 сентября. Отличная экскурсия! Экскурсовод выше всяких похвал! Боялась, что буду не успевать ходить, но Виктория очень умело организовывает группу, держит темп удобный для всех! Много нового услышала и узнала! Крыша чудесная! Спасибо Виктории!
Марина
24 авг 2025
Экскурсовод Феликс нам провел экскурсию. Сам маршрут нам понравился: никогда не думали, что за фасадами этих помпезных домов скрыта такая жизнь. Единственное, что меня отрицательно впечатлило - посещение коммунальной квартиры. Хотелось поскорее её покинуть. Выход на крышу и фото понорам - сгладил этот момент.
Оьга
21 авг 2025
Интересная прогулка по скрытым уголкам города. Очень познавательно уйти с красивых маршрутов, ощутить город за парадным фасадом. Гиду Наталье отдельное спасибо за доступное и интересное повествование
Ю
Юлия
21 авг 2025
Супер экскурсия, рекомендую. Очень интересно.
Н
Наталья
19 авг 2025
Были вчера на экскурсии с Викторией, молодым активным гидом. Она провела нас по маршруту, обращая внимание на безопасность и успевая сообщать много интересной информации по теме. Экскурсия динамичная, увидели несколько читать дальше
красивых парадных, дворцы-колодцы и в конце поднялись на крышу отеля. Мы остались очень довольны, время быстро пролетело, на прощанье нам оставили бонусом за ответы на вопросы несколько красивых локаций для самостоятельного ознакомления. Гид любезно предложила сделать фото на память нам с подругами вместе. Однозначно рекомендую и гида, и данную экскурсию, много нетривиальной информации.