56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Проходные дворы – это портал в другой, нетуристический Питер. Прогулка по ним позволит вам почувствовать дух города, а я расскажу о том, как жили петербуржцы в 19-20 веках и об их современном быте. Вы узнаете, как устроена городская застройка и откуда взялись проходные дворы, почувствуете уютную тесноту внутреннего пространства и погрузитесь в повседневную жизнь горожан.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Непарадный Петербург

Гуляя по проходным дворам, вы увидите Северную столицу такой, какой её видят местные жители, ведь Петербург — это не только величественный город с имперской архитектурой, но и серо-желтые подворотни с их запустением и особым шармом. Я стану вашим проводником в мир неправильного, неизвестного Петербурга «для своих»: вы узнаете, как устроена система проходных дворов и как они связаны с особенностями застройки города. Мы поговорим о необычной истории дворов, домов и людей, живших здесь, и я помогу вам по-настоящему освоить внутреннее пространство Петербурга.

Маленькие неизвестные достопримечательности

В маршрут входит много мест, информацию о которых невозможно найти в путеводителях. Мы начнём нашу прогулку в самом сердце города, недалеко от Летнего сада, а закончим на набережной реки Фонтанки у особняка министра внутренних дел. Вы увидите:

одну из самых старых церквей города

2-3 атмосферные парадные

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старинную метеостанцию

двор, где снимался фильм Собачье сердце

фасад, которым вдохновлялась Анна Ахматова

двор-утюг

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Вы узнаете:

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Организационные детали

На экскурсии мы выдаем участникам приемники радио-гиды с наушниками. Приемники работают на расстоянии до 50 метров. Это позволяет очень комфортно передвигаться по маршруту, соблюдать социальную дистанцию, фотографироваться и, даже немного отставая от группы, слышать каждое слово гида.