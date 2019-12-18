56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройтись потайным маршрутом с проводником и увидеть Петербург без декора

Илья
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Илья – ваш гид
Проходные дворы – это портал в другой, нетуристический Питер.

Прогулка по ним позволит вам почувствовать дух города, а я расскажу о том, как жили петербуржцы в XIX-XX веках и об их современном быте.

Вы узнаете, как устроена городская застройка и откуда взялись проходные дворы, почувствуете уютную тесноту внутреннего пространства и погрузитесь в повседневную жизнь горожан.
790 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на ул. Белинского
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У этой экскурсии56 отзывов
4.95
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Непарадный Петербург
Гуляя по проходным дворам, вы увидите Северную столицу такой, какой её видят местные жители, ведь Петербург — это не только величественный город с имперской архитектурой, но и серо-желтые подворотни с их запустением и особым шармом. Я стану вашим проводником в мир неправильного, неизвестного Петербурга «для своих»: вы узнаете, как устроена система проходных дворов и как они связаны с особенностями застройки города. Мы поговорим о необычной истории дворов, домов и людей, живших здесь, и я помогу вам по-настоящему освоить внутреннее пространство Петербурга.

Маленькие неизвестные достопримечательности
В маршрут входит много мест, информацию о которых невозможно найти в путеводителях. Я помогу вам разглядеть важные детали в архитектуре и застройке города: «наскальную» живопись на стенах домов, одноместные лифты и двор в форме утюга. А еще поговорим о непарадных сторонах жизни Петербурга и о том, как менялся быт города на протяжении веков. Вы узнаете, почему в питерских дворах так тесно и так легко заблудиться, как отличить парадную от подъезда, увидите, как выглядят чердаки и черные ходы в петербургских домах. Кроме того, мы побываем в гостях у настоящего антиквара и выпьем горячий кофе в лофте на Фонтанке.

Организационные детали

В конце прогулки мы остановимся в кофейне. Кофе не входит в стоимость экскурсии.

Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ул. Белинского.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Илья
Илья
Давайте знакомиться! Меня зовут Илья. Я всю жизнь живу в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Я не профессиональный гид, но уже более 15 лет знакомлю своих друзей и гостей с этим удивительным городом. Я тот самый «местный», который сможет показать вам город с разных сторон. Буду рад стать вашим проводником по Питеру.
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56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 декабря 2019
Хочу поделиться очень приятными впечатлениями от экскурсии. Несмотря на пасмурную погоду всё прошло замечательно. Гид Илья очень ответственный, внимательный, с хорошим чувством юмора и грамотной, «живой» подачей материала. Прогулка насыщенная, интересная, атмосферная. Однозначно рекомендую!
P.s. Приобрёл в лице Ильи хорошего знакомого в Петербурге)
21 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, узнали много нового. Гид Илья очень интересный рассказчик и приятный человек.
20 октября 2019
Экскурсия помогает погрузиться в какую-то другую атмосферу питерской жизни - спрятанной от интернациональных туристов на Невском. При этом достаточно ёмкая по содержательности и в то же время лёгкая для восприятия. Тем не менее осталось двоякое чувство от соседства изысканности и нищеты, праздности/парадности и убогости в одном месте! Илья - прекрасный рассказчик, свободно, уверенно и с искрометным юмором излагающий материал.
7 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Было интересно и довольно познавательно. Только вместо заявленных 3 часов длилась 2 часа, почему нам не объяснили. Это подпортило общее впечатление.
5 октября 2019
Картина восприятия Петербурга не будет полной, если не посмотреть на него изнутри. Когда идешь по центральным улицам, возникают вопросы об архитектуре, структуре города, где и чем живут горожане. Все ответы (и даже много больше) нашлись именно на этой экскурсии. Не стандартный гибкий маршрут. Никаких толп туристов!
3 октября 2019
24 сентября был на экскурсии с Ильёй по дворам. Очень понравилось. К сожалению не запомнил адреса симпатичных мест. Неплохо бы после экскурсии иметь такую информацию на бумаге или ссылку в интернете.
1 октября 2019
Экскурсия была просто потрясающей! Узнала много нового! Экскурсовод рассказывал и показывал очень доступно и суперинтересно! 3 часа пролетели как один миг! Спасибо огромное!!!
1 октября 2019
Я считаю, что это очень атмосферная экскурсия. Спокойствие и неторопливость Ильи здесь только плюс. Не удивлюсь, если москвичам тяжело ) Но медленное, спокойное погружение в мир дворов Питера - это настоящее волшебство. За 3 дня у меня было 6 экскурсий. Да простят меня другие гиды, которые тоже молодцы, но Илья - лучший ) и его экскурсия была лучшей )
21 сентября 2019
Большое спасибо Илье за душевную интересную экскурсию! Маршрут необычен и интересен. побывали во многих интереснейших дворах и подьездах, почувствовали дух Питера и обсудили артефакты, легенды и архитектуру волшебного Питера! С гидом Ильей планирую еше экскурсии по секретным местам!
16 сентября 2019
Очень понравилось, у Ильи интересная и своя особенная подача информации, огромное спасибо, хочется с этим гидом посетить и другие экскурсии
Ещё 46 отзывов

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