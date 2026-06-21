56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гуляя по проходным дворам, вы увидите Северную столицу такой, какой её видят местные жители, ведь Петербург — это не только величественный город с имперской архитектурой, но и серо-желтые подворотни с их запустением и особым шармом. Я стану вашим проводником в мир неправильного, неизвестного Петербурга «для своих»: вы узнаете, как устроена система проходных дворов и как они связаны с особенностями застройки города. Мы поговорим о необычной истории дворов, домов и людей, живших здесь, и я помогу вам по-настоящему освоить внутреннее пространство Петербурга.
Маленькие неизвестные достопримечательности
В маршрут входит много мест, информацию о которых невозможно найти в путеводителях. Мы начнём нашу прогулку в самом сердце города, недалеко от Летнего сада, а закончим на набережной реки Фонтанки у особняка министра внутренних дел. Вы увидите:
одну из самых старых церквей города
2-3 атмосферные парадные
настоящие дворы-колодцы и проходные дворы
старинную метеостанцию
двор, где снимался фильм Собачье сердце
фасад, которым вдохновлялась Анна Ахматова
двор-утюг
самое не толерантное изображение в Петербурге
Вы узнаете:
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чем парадная отличается от подъезда и чёрной лестницы
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Организационные детали
На экскурсии мы выдаем участникам приемники радио-гиды с наушниками. Приемники работают на расстоянии до 50 метров. Это позволяет очень комфортно передвигаться по маршруту, соблюдать социальную дистанцию, фотографироваться и, даже немного отставая от группы, слышать каждое слово гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Моховой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9759 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Илья. Я всю жизнь живу в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Я профессиональный гид и уже много лет знакомлю своих друзей и гостей с этим удивительным городом. Я тот самый «местный», который сможет показать вам город с разных сторон. Буду рад стать вашим проводником по Питеру.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 172 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
167
4
5
3
–
2
–
1
–
Софья
Огромное спасибо Илье за отличную экскурсию! Было интересно, легко, весело и интеллигентно!
+1
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Дмитрий
Очень понравилось, всем рекомендуем
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия для тех, кто уже достаточно познакомился с парадной стороной Северной столицы и хочет глубже узнать о другой, оборотной стороне города на Неве! Спасибо огромное Илье! Интеллектуал, лёгкий в читать дальшеуменьшить
общении. Открытый и живой, с юмором, рассказ о непарадной жизни Петербурга! Никаких скучных зазубренных фраз и дат, только живая, богатая, насыщенная яркими событиями история жизни города! Спасибо! Обязательно постараемся ещё раз побывать на других экскурсиях Ильи!
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И
Ирина
Экскурсия с Ильей расширила кругозор, помогла сформировать новый взгляд на историю и современную жизнь Санкт-Петербурга. Илья отличный рассказчик. Время пролетело незаметно и очень насыщенно. Спасибо.
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Т
Татьяна
Гуляли семьей из 4-х человек с Ильей. Маршрут интересный. Посещали ранее много экскурсий по парадным, дворам, но по этому маршруту гуляли впервые. Илья подмечал много интересных деталей. Прогулка/экскурсия очень понравилась. Спасибо!
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Юлия
Очень понравилась👍Мы были с мужем и дочкой 10 лет, экскурсия прошла интересно и легко! Илья отлично ловит темп и настроение группы, узнали Питер со стороны дворов в комфортной подаче информации! Спасибо большое!
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