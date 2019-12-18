56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Непарадный Петербург

Гуляя по проходным дворам, вы увидите Северную столицу такой, какой её видят местные жители, ведь Петербург — это не только величественный город с имперской архитектурой, но и серо-желтые подворотни с их запустением и особым шармом. Я стану вашим проводником в мир неправильного, неизвестного Петербурга «для своих»: вы узнаете, как устроена система проходных дворов и как они связаны с особенностями застройки города. Мы поговорим о необычной истории дворов, домов и людей, живших здесь, и я помогу вам по-настоящему освоить внутреннее пространство Петербурга.

Маленькие неизвестные достопримечательности

В маршрут входит много мест, информацию о которых невозможно найти в путеводителях. Я помогу вам разглядеть важные детали в архитектуре и застройке города: «наскальную» живопись на стенах домов, одноместные лифты и двор в форме утюга. А еще поговорим о непарадных сторонах жизни Петербурга и о том, как менялся быт города на протяжении веков. Вы узнаете, почему в питерских дворах так тесно и так легко заблудиться, как отличить парадную от подъезда, увидите, как выглядят чердаки и черные ходы в петербургских домах. Кроме того, мы побываем в гостях у настоящего антиквара и выпьем горячий кофе в лофте на Фонтанке.