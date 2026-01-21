Описание Фото Ответы на вопросы Экскурсия по индустриальному Петербургу, где руины заводов, красный кирпич и тишина заброшенных корпусов создают атмосферу пост-апокалипсиса.



Мы пройдемся по территории легендарного «Красного треугольника», поговорим о рабочем движении, промышленной революции и судьбах людей, изменивших город. Это прогулка во времени, где вы успеете окунуться в историю и даже насладится вкуснейшим кофе.

Описание экскурсии Мы с вами погрузимся в атмосферу пост-апокалипсиса на территории завода «Красный треугольник», споткнемся о копченый красный кирпич с клеймом завода «Укке и Ко», вспомним бурную молодость, глядя на вендинговые автоматы из 90-х с кофе с привкусом сажи резинового завода, увидим, что будет с нами после ядерной войны в отражении черных окон заброшенных корпусов завода. Узнаем историю рабочего движения. Как из уютной деревенской утробы выкинуло в Обводный канал социального новорожденного — рабочего. Что ему пить, как одеваться, с кем дружить, а с кем драться, все это пытались ему объяснить все — от церкви до социалистического агитатора, от фабричного старосты до рекламного агента. Но он всё равно выбрал свой путь. Изучим принципы функционирования дореволюционной промышленности в Петербурге. Почему нам оказался ближе американский каучук, английский чугун и уголь, южноамериканский сахар и хлопок, африканский кофе и английское пиво, чем отечественные товары? Попробуем специалитеты Обводного канала — вкуснейший кофе из «Sibaristica» внутри средневекового водочного завода, карельские калитки в трапезной подворья Валаамского монастыря и лечебный портер от AF Brew в стенах Калинкинского пивоваренного завода. Попытаемся переосмыслить дореволюционную промышленную архитектуру, разберемся в ее эстетике, поэтике и риторике. Восхитимся временем, когда промышленность не существовала без искусства. Обсудим ревитализацию промышленной архитектуры на примере водочного завода на Обводном канале и пивного завода Степана Разина. Наконец увидим пресловутое окно в Европу, приблизимся к месту, где Петр Великий встречал корабли, входящие в город.

