Экскурсия по индустриальному Петербургу, где руины заводов, красный кирпич и тишина заброшенных корпусов создают атмосферу пост-апокалипсиса.
Мы пройдемся по территории легендарного «Красного треугольника», поговорим о рабочем движении, промышленной революции и судьбах людей, изменивших город. Это прогулка во времени, где вы успеете окунуться в историю и даже насладится вкуснейшим кофе.
Описание экскурсииМы с вами погрузимся в атмосферу пост-апокалипсиса на территории завода «Красный треугольник», споткнемся о копченый красный кирпич с клеймом завода «Укке и Ко», вспомним бурную молодость, глядя на вендинговые автоматы из 90-х с кофе с привкусом сажи резинового завода, увидим, что будет с нами после ядерной войны в отражении черных окон заброшенных корпусов завода. Узнаем историю рабочего движения. Как из уютной деревенской утробы выкинуло в Обводный канал социального новорожденного — рабочего. Что ему пить, как одеваться, с кем дружить, а с кем драться, все это пытались ему объяснить все — от церкви до социалистического агитатора, от фабричного старосты до рекламного агента. Но он всё равно выбрал свой путь. Изучим принципы функционирования дореволюционной промышленности в Петербурге. Почему нам оказался ближе американский каучук, английский чугун и уголь, южноамериканский сахар и хлопок, африканский кофе и английское пиво, чем отечественные товары? Попробуем специалитеты Обводного канала — вкуснейший кофе из «Sibaristica» внутри средневекового водочного завода, карельские калитки в трапезной подворья Валаамского монастыря и лечебный портер от AF Brew в стенах Калинкинского пивоваренного завода. Попытаемся переосмыслить дореволюционную промышленную архитектуру, разберемся в ее эстетике, поэтике и риторике. Восхитимся временем, когда промышленность не существовала без искусства. Обсудим ревитализацию промышленной архитектуры на примере водочного завода на Обводном канале и пивного завода Степана Разина. Наконец увидим пресловутое окно в Европу, приблизимся к месту, где Петр Великий встречал корабли, входящие в город.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казенный очистной винный склад №4 Министерства финансов
- Завод «Красный треугольник»
- Дача А.С. Строганова
- Дома работников Товарищества Российско-Американской мануфактуры
- Подворье Староладожского женского монастыря
- Фабрика «Веретено»
- Исток Обводного канала
- Бумагопрядильная фабрика «Советская звезда»
- Церковь Богоявления Господня (Гутуевская)
- Гутуевский казенный спиртоочистительный завод
- Калинкинский пивоваренный завод
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Напитки в заведениях: кофе, пиво или монастырский чай
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Обводного канала, 199-201К
Завершение: Курляндская улица, 48
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
