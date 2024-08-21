Утренняя прогулка в Петербурге - кофе, двери, дома и атмосфера
Пройти по историческому центру и поймать настроение на авторской экскурсии с местным жителем
Первоприездцы, искушённые путешественники и местные — приходите в гости! Мы живём тут всю жизнь, каждый день видим памятники архитектуры, а кусочек метлахской плитки носим с собой (помогает отпугивать духов).
В формате тёплой дружеской прогулки поговорим о плюсах и минусах центра, поделимся опытом и секретиками. И конечно, попьём утренний кофе.
Доходные дома, парадные и кофейни — это всё понятно, мы же вдобавок передадим другое ощущение — взгляд на город глазами жителя. Считаем, что у каждого города есть душа, но вот почувствовать её та ещё задачка. Попробуем вместе!
Что вас ожидает
Прогулка без спешки
Начнём с дома Бассейного товарищества. Место уникальное — это единственный в Петербурге дореволюционный жилой комплекс. С использованием ассирийских мотивов в декоре, между прочим. Сочетание несочетаемого бьёт в сердечко своей красотой.
Эстетика петербургских дверей
Тема нашего маршрута неразрывно связана со старинными дверьми. Часто это единственная родная деталь в доме. Рассматривая их, мы пройдём по улицам и переулкам двух исторических районов Петербурга — Песков и Литейной части. Но обойдёмся без длинных переходов, утро про созерцание, а не про беготню.
Раскрыть дома, как произведения искусства
Мы покажем вам парадные лестницы, витражи и плитку, роскошные фасады и обшарпанные (тут это модно) брандмауэры. Угостим кофе: конечно — фильтр, конечно — Кения. Зайдём в булочную: булки там стоят как крыло от самолёта, а посадка всегда полная! Ну а если вы, уподобившись петербургской интеллигенции, захотите начать день с вина, мы и это предусмотрели, заскочим в одно местечко.
Интересный факт
Район, по которому мы будем гулять, не затапливался наводнениями, поэтому для защиты от дождя хватит и зонтика, а он у нас есть:)
Организационные детали
Кофе мы вас угостим, но если захочется булочек и вина — покупать их придётся за свои денежки. Предупреждаем!
Дождь нам не страшен, ибо тут это обычное явление, да и зонтик у нас большой
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вася — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 932 туристов
Сверху мир выглядит шире, дышится там вольготнее и солнышка побольше. Я — Вася. На крышах с 2018-го, в Петербурге всю жизнь. Люблю дарить людям эмоции и делиться красотой окружающего мира. читать дальше
Никогда не перерезаю цепи на чердак болторезом, не ломаю замки разводным ключом, не срезаю двери болгаркой. Всё официально и по правилам. Недавно мы с друзьями решили объединить усилия и открыть собственное агентство. Поэтому на крышу поведу вас либо я, либо один из моих симпатичных коллег. Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Николай
21 авг 2024
Замечательно погуляли, Елизавета - просто бомба!
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Светлана
14 авг 2024
Приятная интересная прогулка с чашечкой вкусного кофе) Спасибо Елизавете)
Г
Григорий
8 авг 2024
Это было невероятно круто! Гид Елизавета - мастер своего дела, умеет создать атмосферу. Очень колоритные места, многие детали, которых раньше не замечал, теперь вызывают восхищение. Ушли вдохновленными, в потрясающем настроении! (да, кофе огонь😁)
С
Стефан
3 авг 2024
Нашел совершенно случайно эту экскурсию/прогулку по Питеру. Очень воодушевляющая экскурсия, показывающая потаённые уголки и красоты города на Неве, особенно раскрывающиеся под утренними лучами солнца… Если есть желание отдохнуть от всех этих музеев/выставок крайне рекомендую к посещению.
Е
Елена
1 авг 2024
Отлично погуляли с Елизаветой, кофе из Смены - супер! Очень по Петербургски. Лего, познавательно и атмосферно. Рекомендую и сама приду ещё. Спасибо!
н
никита
1 авг 2024
Гулял с Елизаветой 1 августа утром - и это было лучшее событие дня! Во-первых, ребята организовали экскурсию для меня одного, очень приятно когда все внимание только на тебя😍😎 во-вторых, сам формат читать дальше
такого рода прогулки очень лёгкий, не требует тяжелых вниканий в жизнь «троюродной прабабушки родной сестры Дмитрия Ивановича Менделеева» а скорее про атмосферу города. А атмосфера точно стоит её исследования😀