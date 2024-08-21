Утренняя прогулка в Петербурге - кофе, двери, дома и атмосфера

Пройти по историческому центру и поймать настроение на авторской экскурсии с местным жителем
Первоприездцы, искушённые путешественники и местные — приходите в гости! Мы живём тут всю жизнь, каждый день видим памятники архитектуры, а кусочек метлахской плитки носим с собой (помогает отпугивать духов).

В формате тёплой дружеской прогулки поговорим о плюсах и минусах центра, поделимся опытом и секретиками. И конечно, попьём утренний кофе.
5
6 отзывов
Утренняя прогулка в Петербурге - кофе, двери, дома и атмосфера
Утренняя прогулка в Петербурге - кофе, двери, дома и атмосфера
Утренняя прогулка в Петербурге - кофе, двери, дома и атмосфера
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Какой Петербург вы увидите с нами

Доходные дома, парадные и кофейни — это всё понятно, мы же вдобавок передадим другое ощущение — взгляд на город глазами жителя. Считаем, что у каждого города есть душа, но вот почувствовать её та ещё задачка. Попробуем вместе!

Что вас ожидает

Прогулка без спешки

Начнём с дома Бассейного товарищества. Место уникальное — это единственный в Петербурге дореволюционный жилой комплекс. С использованием ассирийских мотивов в декоре, между прочим. Сочетание несочетаемого бьёт в сердечко своей красотой.

Эстетика петербургских дверей

Тема нашего маршрута неразрывно связана со старинными дверьми. Часто это единственная родная деталь в доме. Рассматривая их, мы пройдём по улицам и переулкам двух исторических районов Петербурга — Песков и Литейной части. Но обойдёмся без длинных переходов, утро про созерцание, а не про беготню.

Раскрыть дома, как произведения искусства

Мы покажем вам парадные лестницы, витражи и плитку, роскошные фасады и обшарпанные (тут это модно) брандмауэры. Угостим кофе: конечно — фильтр, конечно — Кения. Зайдём в булочную: булки там стоят как крыло от самолёта, а посадка всегда полная! Ну а если вы, уподобившись петербургской интеллигенции, захотите начать день с вина, мы и это предусмотрели, заскочим в одно местечко.

Интересный факт

  • Район, по которому мы будем гулять, не затапливался наводнениями, поэтому для защиты от дождя хватит и зонтика, а он у нас есть:)

Организационные детали

  • Кофе мы вас угостим, но если захочется булочек и вина — покупать их придётся за свои денежки. Предупреждаем!
  • Дождь нам не страшен, ибо тут это обычное явление, да и зонтик у нас большой
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Некрасовском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Николай
21 авг 2024
Замечательно погуляли, Елизавета - просто бомба!
С
14 авг 2024
Приятная интересная прогулка с чашечкой вкусного кофе) Спасибо Елизавете)
Г
8 авг 2024
Это было невероятно круто! Гид Елизавета - мастер своего дела, умеет создать атмосферу.
Очень колоритные места, многие детали, которых раньше не замечал, теперь вызывают восхищение.
Ушли вдохновленными, в потрясающем настроении!
(да, кофе огонь😁)
С
3 авг 2024
Нашел совершенно случайно эту экскурсию/прогулку по Питеру.
Очень воодушевляющая экскурсия, показывающая потаённые уголки и красоты города на Неве, особенно раскрывающиеся под утренними лучами солнца…
Если есть желание отдохнуть от всех этих музеев/выставок крайне рекомендую к посещению.
Нашел совершенно случайно эту экскурсию/прогулку по Питеру.Нашел совершенно случайно эту экскурсию/прогулку по Питеру.
Е
1 авг 2024
Отлично погуляли с Елизаветой, кофе из Смены - супер! Очень по Петербургски. Лего, познавательно и атмосферно. Рекомендую и сама приду ещё. Спасибо!
Отлично погуляли с Елизаветой, кофе из Смены - супер! Очень по Петербургски. Лего, познавательно и атмосферно. Рекомендую и сама приду ещё. Спасибо!
н
1 авг 2024
Гулял с Елизаветой 1 августа утром - и это было лучшее событие дня!
Во-первых, ребята организовали экскурсию для меня одного, очень приятно когда все внимание только на тебя😍😎 во-вторых, сам формат
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такого рода прогулки очень лёгкий, не требует тяжелых вниканий в жизнь «троюродной прабабушки родной сестры Дмитрия Ивановича Менделеева» а скорее про атмосферу города. А атмосфера точно стоит её исследования😀

P. S спасибо за кофе!

Гулял с Елизаветой 1 августа утром - и это было лучшее событие дня!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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