Первоприездцы, искушённые путешественники и местные — приходите в гости! Мы живём тут всю жизнь, каждый день видим памятники архитектуры, а кусочек метлахской плитки носим с собой (помогает отпугивать духов). В формате тёплой дружеской прогулки поговорим о плюсах и минусах центра, поделимся опытом и секретиками. И конечно, попьём утренний кофе.

Описание экскурсии

Какой Петербург вы увидите с нами

Доходные дома, парадные и кофейни — это всё понятно, мы же вдобавок передадим другое ощущение — взгляд на город глазами жителя. Считаем, что у каждого города есть душа, но вот почувствовать её та ещё задачка. Попробуем вместе!

Что вас ожидает

Прогулка без спешки

Начнём с дома Бассейного товарищества. Место уникальное — это единственный в Петербурге дореволюционный жилой комплекс. С использованием ассирийских мотивов в декоре, между прочим. Сочетание несочетаемого бьёт в сердечко своей красотой.

Эстетика петербургских дверей

Тема нашего маршрута неразрывно связана со старинными дверьми. Часто это единственная родная деталь в доме. Рассматривая их, мы пройдём по улицам и переулкам двух исторических районов Петербурга — Песков и Литейной части. Но обойдёмся без длинных переходов, утро про созерцание, а не про беготню.

Раскрыть дома, как произведения искусства

Мы покажем вам парадные лестницы, витражи и плитку, роскошные фасады и обшарпанные (тут это модно) брандмауэры. Угостим кофе: конечно — фильтр, конечно — Кения. Зайдём в булочную: булки там стоят как крыло от самолёта, а посадка всегда полная! Ну а если вы, уподобившись петербургской интеллигенции, захотите начать день с вина, мы и это предусмотрели, заскочим в одно местечко.

Интересный факт

Район, по которому мы будем гулять, не затапливался наводнениями, поэтому для защиты от дождя хватит и зонтика, а он у нас есть:)

Организационные детали