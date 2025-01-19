Утренняя прогулка по Питеру: кофе, двери, зонтик, дождь

Утренняя прогулка по Питеру
Вы когда-нибудь задумывались — каково это, жить в Петербурге? Что чувствуют люди, рано (или не слишком) утром, выходя из парадной бывшего доходного дома, на улицу, где историей пропитано буквально всё: от фундамента до чердака? В городе, где самый популярный напиток — кофе, а у каждого жителя есть своя любимая кофейня.
5
4 отзыва
Утренняя прогулка по Питеру: кофе, двери, зонтик, дождь
Утренняя прогулка по Питеру: кофе, двери, зонтик, дождь
Утренняя прогулка по Питеру: кофе, двери, зонтик, дождь
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
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фев19
фев20
фев
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Петербург: Город для Жизни и Путешествий

Петербург — это не просто город, который стоит посетить, это место, где можно наслаждаться жизнью каждый день. В его красивых исторических домах живут обычные люди, но каждый из них по-своему уникален. Как иначе можно объяснить, что вокруг нас столько красоты?

Утро Петербуржца

Представьте себе утро типичного жителя центра Петербурга. Оно начинается с прогулки в любимую кофейню, где аромат свежезаваренного кофе наполняет воздух. На пути к этой уютной точке есть множество интересных мест, которые стоит увидеть.

Что Вас Ждет на Прогулке?

Мы предлагаем вам насладиться не только кофе, но и атмосферой города. Важная деталь: кофе входит в стоимость прогулки — мы рады угощать вас, ведь вы наши дорогие гости!

Комфорт и Удобство

Экскурсия проходит в спокойном темпе, что позволяет вам наслаждаться каждым моментом. Не важно, в чем вы одеты — будь то босоножки или кроссовки, вам будет комфортно. А если вдруг пойдет дождь, мы предоставим вам огромный зонт для защиты!

Заключение

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Петербург с новой стороны. Этот город полон жизни, и мы уверены, что вы получите массу положительных эмоций!

Время начала каждый день с 8 утра до 13:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Комплекс домов Бассейного товарищества квартирохозяев один из первых настоящих Элитных ЖК в Дореволюционном Петербурге, прекрасный образец Северного Модерна (Национального Романтизма)
  • Мальцевский рынок - настоящий Дореволюционный ТЦ
  • Доходный дом Егорова - У нас все дома красивые, но этот - еще лучше Не только снаружи, но и изнутри
  • Творения архитекторов А. Бубыря, П. Сюзора, А. Хренова и многих других в необычных даже для Исторического центра стилях
  • Кофейня Смена (главный центр притяжения местной «интеллигенции»)
  • Улицу Некрасова, ныне считающуюся одной из самых барных в городе
  • Ну и другие места, придающие Пескам и Литейной части (это районы города, по которым мы будем гулять) такой неповторимый колорит:)
Что включено
  • Чашка ароматного кофе
  • Хорошее настроение на весь день
Что не входит в цену
  • Личные расходы во время прогулки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Некрасовский сад, возле памятника Н.А. Некрасову
Завершение: Улица Радищева, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала каждый день с 8 утра до 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Прогулка пешеходная, будьте готовы: Но торопиться никуда не будем, наша задача - скорее почувствовать дух города, нежели объять необъятное
  • И готовьтесь, будет много мест для красивых фотографий, берите всю подходящую технику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
19 янв 2025
Все отлично. Познавательно и интересно. Главное: в 8 утра!:)
Л
4 янв 2025
Интересная экскурсия, потрясающие локации. Экскурсовод Семён- отличный рассказчик, очень увлеченный и любящий свой город. Отдельное спасибо за то, что провели экскурсию для меня одной 1 января в 10 утра)
E
2 дек 2024
Спасибо Вам большое☺
Всё очень понравилось, было интересно и увлекательно. Семëн отлично провёл экскурсию, показал много красивых парадных и интересных локаций. Остались очень довольны☺🔥🔥🔥
И
12 ноя 2024
Прогулка оправдала мои ожидания, я увидела и услышала намного больше, чем предполагала. Семён прекрасный рассказчик, было ощущение, что мы знакомы очень давно. Мы посетили прекрасные парадные и таинственные внутренние дворы. Посидели в необычной кофейне, насладитесь вкусным кофе. Наша беседа была настолько увлекательна, что экскурсия продлилась не один час, а 2,5 часа) Однозначно рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Семёна.

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