Описание экскурсии
Петербург: Город для Жизни и Путешествий
Петербург — это не просто город, который стоит посетить, это место, где можно наслаждаться жизнью каждый день. В его красивых исторических домах живут обычные люди, но каждый из них по-своему уникален. Как иначе можно объяснить, что вокруг нас столько красоты?
Утро Петербуржца
Представьте себе утро типичного жителя центра Петербурга. Оно начинается с прогулки в любимую кофейню, где аромат свежезаваренного кофе наполняет воздух. На пути к этой уютной точке есть множество интересных мест, которые стоит увидеть.
Что Вас Ждет на Прогулке?
Мы предлагаем вам насладиться не только кофе, но и атмосферой города. Важная деталь: кофе входит в стоимость прогулки — мы рады угощать вас, ведь вы наши дорогие гости!
Комфорт и Удобство
Экскурсия проходит в спокойном темпе, что позволяет вам наслаждаться каждым моментом. Не важно, в чем вы одеты — будь то босоножки или кроссовки, вам будет комфортно. А если вдруг пойдет дождь, мы предоставим вам огромный зонт для защиты!
Заключение
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Петербург с новой стороны. Этот город полон жизни, и мы уверены, что вы получите массу положительных эмоций!
Время начала каждый день с 8 утра до 13:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс домов Бассейного товарищества квартирохозяев один из первых настоящих Элитных ЖК в Дореволюционном Петербурге, прекрасный образец Северного Модерна (Национального Романтизма)
- Мальцевский рынок - настоящий Дореволюционный ТЦ
- Доходный дом Егорова - У нас все дома красивые, но этот - еще лучше Не только снаружи, но и изнутри
- Творения архитекторов А. Бубыря, П. Сюзора, А. Хренова и многих других в необычных даже для Исторического центра стилях
- Кофейня Смена (главный центр притяжения местной «интеллигенции»)
- Улицу Некрасова, ныне считающуюся одной из самых барных в городе
- Ну и другие места, придающие Пескам и Литейной части (это районы города, по которым мы будем гулять) такой неповторимый колорит:)
Что включено
- Чашка ароматного кофе
- Хорошее настроение на весь день
Что не входит в цену
- Личные расходы во время прогулки
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Прогулка пешеходная, будьте готовы: Но торопиться никуда не будем, наша задача - скорее почувствовать дух города, нежели объять необъятное
- И готовьтесь, будет много мест для красивых фотографий, берите всю подходящую технику
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всё очень понравилось, было интересно и увлекательно. Семëн отлично провёл экскурсию, показал много красивых парадных и интересных локаций. Остались очень довольны☺🔥🔥🔥