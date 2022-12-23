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Описание

На экскурсии прогуляемся по одной из самых старых петербургских улиц, расположенных между 6-й и 7-й линиями Васильевского острова. Познакомимся с первыми в истории России "хрущевками", увидим, как выглядит типичный петербургский двор конца XIX века и заброшенные исторические здания, заглянем внутрь знаменитой Академии художеств и поговорим о том, каким задумывал Петр I Васильевский остров и что из этого вышло