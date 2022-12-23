Типичные петербургские дворы и дворовую советскую скульптуру
Задуманный Петром первый и главный храм Петербурга с посещением интерьеров
Самую загадочную петербургскую аптеку
Памятник главному строителю Петербурга (и это не Петр!)
Знаменитую Академию художеств внутри и снаружи
Самую узкую улицу Петербурга
Научитесь отличать петровское барокко от других архитектурных стилей
Познакомитесь с мифами, которые так любили петербуржцы начала XX века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На экскурсии прогуляемся по одной из самых старых петербургских улиц, расположенных между 6-й и 7-й линиями Васильевского острова. Познакомимся с первыми в истории России "хрущевками", увидим, как выглядит типичный петербургский двор конца XIX века и заброшенные исторические здания, заглянем внутрь знаменитой Академии художеств и поговорим о том, каким задумывал Петр I Васильевский остров и что из этого вышло
вторник, среда, четверг в 14:30
Ответы на вопросы
Что входит
Неизвестные адреса известных людей
Знакомство с самой необычной улицей острова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Средний пр. Васильевского острова, д. 32. У конки
Завершение: ул. Репина, 10
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, среда, четверг в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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