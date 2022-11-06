Проходные дворы Петербурга
Кто как не местный житель может раскрыть секреты Петербурга! Я родился на Васильевском острове и всю жизнь прожил здесь. И с уверенностью могу сказать, что я знаю многое об этой частичке северной столицы.
Почему центр так и не сложился на острове? Почему у местных жителей странное отношение к Васильевскому острову? Со мной вы поймете причину обособленности этой уютной части Петербурга.
Почему центр так и не сложился на острове? Почему у местных жителей странное отношение к Васильевскому острову? Со мной вы поймете причину обособленности этой уютной части Петербурга.
Ближайшие даты:
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
28
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаю вас на прогулку по Васильевскому острову. Вернее сказать по совсем небольшой его части.
Наш маршрут проложен от станции метро Василеостровская до Первой линии (Линиями на острове называют улицы) и обратно.
Я родился на Васильевском и живу здесь безвылазно всю жизнь. Меня можно смело назвать островитянином и я хочу показать вам остров своими глазами - глазами островитянина. Я думаю, что мне есть что вам показать и рассказать.
Васильевский замечательное место - он стоит как бы особняком от всех остальных городских районов. Сами жители города к нему относятся неоднозначно, вроде центр, а вроде как то на отшибе, слишком помпезно имперский и одновременно заброшенный.
А здесь очень,очень много Петербурга, я бы сказал это его квинтэссенция. Здесь можно найти Петербург на любой вкус.
Посудите сами снаружи фасад Европейской столицы, Нева и парадные гранитные набережные,сфинксы у академии художеств, меншиковский дворец, здание 12 коллегий, мосты и символ города стрелка Васильевского острова с ее потрясающими маяками росстрами.
Чуть углубившись внутрь погружаешься в Петербург доходных домов и особняков с их запутанными серо-желтыми лабиринтами проходных дворов, а дальше рабочие окраины настоящая достоевщина, а дальше места где собирался умереть Бродский, а дальше взморье и город 21 века….
Что тут говорить Город в городе.
Исторически это не сложившийся центр столицы Российской Империи, можно сказать, что это место с которого все начиналось.
Концентрация известных и не очень персонажей живших здесь во все времена огромна. У каждого дома своя многослойная история, свои секреты и тайны.
Давайте вместе неспешно погуляем по острову и поговорим))
Мы с вами пройдемся, тайными тропами настоящих Петербуржцев, оставив за собой несколько городских кварталов. Идти будем лабиринтами проходных дворов с Линии на Линию открывая казалось бы закрытые калитки и ворота.
Приходите я покажу вам мир неизвестного и может быть неожиданного Петербурга, города "для своих.
На экскурсии мы выдаем участникам приемники радио-гиды с наушниками. Приемники работают на расстоянии до 50 метров. Это позволяет очень комфортно передвигаться по маршруту, соблюдать социальную дистанцию, фотографироваться и даже немного отставая от группы слышать каждое слово гида.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- 7-я линия Васильевского острова, 44-А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте! Благодарю, что проявили интерес к моей экскурсии!
- Встречаемся в назначенную дату по адресу 7 линия д. 44 под табличкой с номером дома.
- Для навигаторов 7 линия Васильевского острова д. 44А. Это угловое светло зеленое здание. Ориентир продуктовый магазин "Фасоль". От станциии метро «Василеостровская» направо 70 метров. Средний проспект переходить не нужно.
- Одевайтесь тепло! Шарфы, шапки, варежки. Обязательно теплая удобная обувь! Ходим долго. Термос с чем-нибудь разогревающим не помешает.
- Постарайтесь не опаздывать, стартуем по расписанию.
- Чтобы вам было комфортно на групповой экскурсии, и вы могли соблюдать социальную дистанцию,при этом слышать каждое слово гида, мы выдаем приемники радио-гиды с наушниками. Приемники работают на расстоянии до 50 метров. Будет здорово, если вы захватите свои проводные наушники с разъемом мини-джек. Если нет, мы выдадим вам индивидуальные наушники, обработанные антисептическими средствами.
- Если у Вас появятся вопросы пишите/звоните, я на связи.
- До встречи на Васильевском! Илья
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 72 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
6 ноя 2022
Спасибо большое Илье за душевную экскурсию. Мы небольшим, но очень позитивно настроенным коллективом обследовали парадные, посмотрели в них печи, увидели колодцы разных форм, прошли проходными дворами. Может, это не всем интересно, но мне понравилось. Хотела сходить с ним и на следующий день, но по техническим причинам (натерла ноги) реализовать сей порыв не удалось.
М
Марина
12 сен 2022
Очень понравилась экскурсия! Можно увидеть другой,"непарадный", но вместе с тем очень интересный и по-своему притягательный Петербург. Обязательно буду рекомендовать знакомым эту экскурсию и этого гида.
О
Ольга
4 мая 2022
Очень интересная экскурсия, все по делу, без отвлечений
У
Ульяна
16 мар 2022
Отличная экскурсия, всем советую обязательно к посещению. Позволяет взглянуть на город с другой стороны и полюбить его ещё больше. Илья отличный экскурсовод, не первый раз была на его экскурсии, друзьям тоже понравилось.
Е
Евгения
9 фев 2022
Мы уже второй раз за неделю ходили на экскурсию по Питеру именно с гидом Ильёй. Очень интересная, необычная, множество деталей, которых не заметишь сам. Нам очень понравилось. Теперь ходим по городу медленнее и присматриваемся к мелочам. Обязательно будем советовать эти экскурсии своим знакомым. Спасибо большое.
Я
Яна
3 янв 2022
8
89525299
10 июня 2021
Спасибо Илье за экскурсию!!! Интересно, содержательно, с юмором, с любовью к городу. Рекомендую!
Е
Елена
8 июня 2021
Д
Дарина
7 июня 2021
Экскурсия хорошая, но хотелось больше исторических фактов и системности. Дворы и парадные- изнанка Петербурга. Посмотреть на них интересно. Было бы здорово услышать больше о жителях этих мест (кроме алкашей, Путина и Розенбаума), какие-то интересные факты из их биографии и т. п. Побольше бы про архитектуру и строительство домов, дворов, может быть какие-то интересные инженерные решения.
Спасибо Илье за хорошо проведённое время! Желаю дальнейших успехов!
Спасибо Илье за хорошо проведённое время! Желаю дальнейших успехов!
К
Кулакова
6 июня 2021
Ю
Юлия
25 мая 2021
Экскурсия понравилась. Даже познавательная. Узнали некоторые вещи, про которых нет в интернете. Гид - Илья супер. Спасибо огромное.
Н
Нестерова
25 мая 2021
А
Александр
24 мая 2021
Не первый раз на экскурсиях Ильи, и не в последний! Настоящее погружение в непарадный Санкт-Петербург: масса интересных и неожиданных деталей. Два с половиной часа на одном дыхании!
С
Селиванова
22 мая 2021
А
Алиса
20 мая 2021
Ещё 57 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Пешеходные
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Летние
Семейные
По дворам и парадным
Васильевский остров
Популярные места
Доходные дома
Академия художеств
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
Через старинные детали и колорит проходных дворов почувствовать атмосферу «ускользающего Петербурга»
Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Сегодня
Завтра
23 апр
24 апр
1140798₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Дворы, парадные, коммуналки - дух истинного Петербурга
Открыть новые двери в городе и прикоснуться к прошлому за фасадами
недалеко от станции метро Владимирская
Сегодня
Завтра
23 апр
24 апр
13001 040₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
на Итальянской улице
24 апр
26 апр
27 апр
28 апр
от 3 900₽ за всё до 2 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании