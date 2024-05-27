читать дальше

выходили в Неву, прокатились под мостиками. Город с воды особенный и совсем другой! Красивые отражения, блики на воде, припаркованные кораблики и яхточки, атмосфера просыпающегося города.



Инструктор Павел очень отзывчивый и классный, заранее рассказал все правила, подсказал, как правильно управлять сапом и веслом, выдал жилет и шлем, предупреждал о поворотах и проезжающих лодках)) всех подождал перед отправкой и помог выйти на воду, сделал клевые фотки♥️



Очень рекомендую эту прогулку, и не только для ранних пташек!)