Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)

Прокатиться по рекам и каналам Северной столицы, наслаждаясь её архитектурой с нового ракурса
Приглашаем пройти на сапах по центру Петербурга и увидеть с воды его культовые достопримечательности: Петропавловскую крепость, Эрмитаж, храм Спаса на Крови и другие. Вас будет сопровождать опытный гид-спасатель.

Он покажет, как управлять сапом, поделится интересными историями и угостит горячим чаем с печеньем на финише.
5
4 отзыва
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Утренняя прогулка на сапах по центру Петербурга (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Михайловский замок
  • Летний сад
  • Петропавловскую крепость
  • Цветные мосты
  • Храм Спаса на Крови
  • Эрмитаж
  • Царские конюшни

В самых интересных местах мы сделаем короткие остановки. Гид поделится интересными фактами из истории города и его мистическими легендами.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: снаряжение, чай с печеньем, фото и видео (отправим после сплава)
  • Маршрут разработан так, что ваша физическая подготовка не имеет значения
  • По правилам безопасности в сплаве могут участвовать взрослые и дети от 14 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Лебяжьей канавки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Анастасия
27 мая 2024
Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально! Красивые фото, тишина, хорошее настроение и заряд бодрости с утра обеспечены)

Мы катались по каналам,
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выходили в Неву, прокатились под мостиками. Город с воды особенный и совсем другой! Красивые отражения, блики на воде, припаркованные кораблики и яхточки, атмосфера просыпающегося города.

Инструктор Павел очень отзывчивый и классный, заранее рассказал все правила, подсказал, как правильно управлять сапом и веслом, выдал жилет и шлем, предупреждал о поворотах и проезжающих лодках)) всех подождал перед отправкой и помог выйти на воду, сделал клевые фотки♥️

Очень рекомендую эту прогулку, и не только для ранних пташек!)

Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!Если вы хотите увидеть утренний город с воды, без толп людей — эта прогулка подойдет идеально!
Александра
25 мая 2024
Суперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделял внимание каждому участнику нашей группы. Было комфортно и безопасно.
Город с утра выглядит потрясающе, людей и машин мало, вода спокойная. Очень рекомендую эту прогулку, подойдёт всем независимо от опыта катания на сапе 🤗
Суперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделялСуперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделялСуперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделялСуперская прогулка ранним утром по самым красивым локациям центра Питера) инструктор Павел все подробно объяснил, уделял
Л
25 мая 2024
Отличная прогулка на сапе!
Катался в первый раз, и понравился подробный инструктаж с поведением на воде и инструкциями для нештатных ситуаций.
Маршрут отличный, проплыли по нескольким каналам, и даже немного по открытой Неве (погода позволяла). В тайминг уложились идеально.
Было приятно, что оборудование свежее, и полностью исправно!
Всем полностью доволен, однозначно рекомендую попробовать:)
Елена
4 мая 2024
К утру 3 мая мы готовились ко всякому. К питерскому ветру и холоду, дождю и даже снегу. Прогноз погоды угрожал нам температурой +3 и мы немного сомневались, сто́ит ли рисковать
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оказаться в Неве в такую погоду. Но любопытство взяло верх и мы не прогадали!
Пустынный Питер в сонные 6 утра встретил нас чистейшим небом, ярким солнцем и почти полным штилем.
Мы были единственными (!) туристами на воде 🤣 И даже наш замечательный инструкор Павел сам впервые в нынешнем году встал на сап в это утро и провёл нас красивейшим маршрутом по каналам Питера!

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