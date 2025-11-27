Приглашаем совершить увлекательное путешествие по Заячьему острову.
Участники шаг за шагом раскрывают малоизвестные страницы истории Петербурга, взаимодействуя с реальными объектами, памятниками и архитектурой крепости.
Эта экскурсия проводится в форе игры и сочетает в себе формат городской прогулки, исторической экскурсии и интеллектуального челленджа.
Описание квестаКвест по Петропавловской крепости Мы найдем приветственный символ острова, узнаем, кто встречает гостей и держит под контролем мост. Участники расшифруют замысел монарха и поймут, как архитектура использовалась для политических посланий. Посетим место закладки города, представим, как крепость выглядела в XVIII веке. Увидим главную транспортную артерию Петербурга первой трети XVIII века, главную духовную точку крепости и усыпальницу династии Романовых. Вместе осмыслим значение места, а также вспомним о трагических страницах блокадного Ленинграда. Игроки узнают, что крепость была не только символом власти, но и её эффективным инструментом: здесь вершили приговоры, проводили допросы и держали в заточении. Поучаствовав в главном ритуале города мы сможем почувствовать живую связь времен, а также сделать самые восхитительные селфи. Важная информация:
- Квест проходит с помощью мессенджера Telegram — открывается чат с заданиями и информацией в ходе игры о найденных объектах.
- Не забывайте, что в 12:00 происходит главный петербургский ритуал. Чтобы его увидеть приходите в Нарышкин бастион не позднее 11:50.
- Квест можно приостановить в любой момент, на любой отрезок времени. У вас всегда есть возможность зайти в кафе или посетить музей.
Пешеходный квест проводится в удобное для туристов время в часы работы Петропавловской крепости. Крепость открывается на вход в 10:00, работает ежедневно. Вечером рекомендуем начинать квест не позднее 19:00. Посещение музеев в маршрут квеста не входит, но вы всегда можете приостановить свою пешеходную игру и посетить музей.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоанновский мост
Завершение: Нарышкин бастион
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
