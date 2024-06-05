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у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!