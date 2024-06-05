Экскурсии по Заячьему острову в Санкт-Петербурге

Найдено 15 экскурсий в категории «Заячий остров» в Санкт-Петербурге, цены от 950 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Заячьего острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
80 отзывов
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
«Заячий остров: мосты, ворота и оригинальные барельефы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950 за всё до 6 чел.
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
217 отзывов
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
«Нескучная прогулка по Заячьему острову»
18 июня в 11:00
24 июня в 11:00
4 550 за всё до 6 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
«Заячий остров с Петропавловской крепостью»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Сколько зайцев в Петербурге?
🚶 Пешая
Квест
1 час
54 отзыва
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
«Затем проследуем в Петропавловскую крепость, на Заячий остров, откуда начался Санкт-Петербург»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990 за всё до 3 чел.
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
101 отзыв
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
9 июня в 10:45
15 июня в 13:30
от 4 700 за всё до 3 чел.
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
22 отзыва
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Начало: В районе метро «Горьковская»
Расписание: во вторник и субботу в 11:00 и 13:00
11 июня в 11:00
15 июня в 11:00
1 600 за человека
Детская экскурсия по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
33 отзыва
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
«Приглашаем на веселую интерактивную прогулку по Заячьему острову, где 27 мая 1703 года была заложена Петропавловская крепость»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55004 950 за всё до 3 чел.
Петропавловская крепость - сердце старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
«Именно здесь в мае 1703 года на Заячьем острове по всем канонам фортификационного дела было начато строительство крепости «Санкт-Петербург»»
Расписание: Индивидуально по договорённости
9 июня в 14:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
220 отзывов
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
«Во время экскурсии вы отправитесь на Заячий остров, чтобы увидеть, откуда начинался Петербург»
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000 за человека
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
«После обзорной части вы отправитесь на прогулку по историческому комплексу на Заячьем острове»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Петербург - обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
18 отзывов
Петербург за один день: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут
Начало: На площади Искусств
«Далее прогуляемся по Петропавловской крепости, раскроем тайны Заячьего острова и самой цитадели»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
30002 550 за человека
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
Отыскать необычные архитектурные детали и раскрыть смысл символов на групповой экскурсии
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«А затем перейдём к христианской мифологии на Заячьем острове — в прекрасном Петропавловском соборе»
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
14001 260 за человека
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Исследовать место, с которого начался Петербург
Начало: В районе Петропавловской крепости
«Маршрут проходит через весь Заячий остров, на котором расположена Петропавловка»
Расписание: ежедневно в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
1 322 за человека
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища
Начало: У Иоанновского моста
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950 за человека
Рождение Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Рождение Санкт-Петербурга
Прогуляться в мини-группе по местам, связанным с первыми годами жизни города на Неве
Начало: У домика Петра I
«Обсудим, почему именно Заячий остров был выбран Петром I для строительства крепости, давшей название будущей столице империи»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
    Были на экскурсии в Петропавловской крепости, ребёнок доволен, узнал много нового интересного, главное всё коротко и ясно, полтора часа для ребёнка- куда более достаточно, спасибо большое экскурсоводу!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
    Нам очень понравилось. Огромное спасибо Катерине за интересный рассказ! Для общего и первого знакомства детям формат превосходный!!!
    Нам очень понравилось. Огромное спасибо Катерине за интересный рассказ! Для общего и первого знакомства детям формат превосходный!!!
  • В
    Виталий
    3 июня 2024
    На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
    все понравилось К сожалению не все запланированное успели за 4 часа
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
    Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были
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    вовлечены в процесс, как дети 6-8 лет, так и 10-12 лет, да и взрослые вместе с ними. Экскурсия разделена на множество коротеньких этапов, каждый из которых закрепляется заданиями, поэтому хорошо откладывается информация. Спасибо большое Ирине за прекрасно проведенное время.

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Сколько зайцев в Петербурге?
    Благодарю за проведение интересной экскурсии, Наталью! Очень приятная, прекрасно подготовленная девушка, заинтересовала 2-х мальчишек 8 и 12 лет, слушали и выполняли задания с удовольствием. Было не утомительно и познавательно)
  • L
    Liudmila
    3 июня 2024
    Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
    огромное спасибо Светлане за экскурсию, дочке очень понравилось
    огромное спасибо Светлане за экскурсию, дочке очень понравилось
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Детская экскурсия по Петропавловской крепости
    Прекрасная экскурсия и гид. Ориентировано на ребенка, что самое главное. Спросила внука, как ему экскурсия. Сказал, отлично, шоколадок было маловато, что не правда. Шоколадок было достаточно😁. Очень рекомендую!
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Петропавловская крепость - сердце Российской империи
    Огромное спасибо Елене, которая провела для нас экскурсию!!!!! Мы узнали не только про историю крепости, нам рассказали и про создание Собора, и про ее узников крепости, и многое другое)))))
    Огромное спасибо Елене, которая провела для нас экскурсию!!!!! Мы узнали не только про историю крепости, намОгромное спасибо Елене, которая провела для нас экскурсию!!!!! Мы узнали не только про историю крепости, нам
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Петропавловская крепость - сердце Российской империи
    Выражаю благодарность Елене Михайловне за прекрасную экскурсию в Петропавловскую крепость. Отлично структурированный рассказ, снабжённый множеством фактов, фотоматериалов, имён, дат, и т.
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    п., в который изящно вплетаются стихи о Петербурге, Неве и связанных с ними исторических деятелях. Всё это в совокупности с красотами самой крепости и открывающимися панорамами Невы производит неизгладимое впечатление. Одна из лучших экскурсий, на которой я побывал в Петербурге. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Заячий остров»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Тайны Заячьего острова
  2. Петропавловская крепость - сердце Российской империи
  3. На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
  4. Сколько зайцев в Петербурге?
  5. Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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