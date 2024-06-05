1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
«Заячий остров: мосты, ворота и оригинальные барельефы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
«Нескучная прогулка по Заячьему острову»
18 июня в 11:00
24 июня в 11:00
4 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
«Заячий остров с Петропавловской крепостью»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Квест
1 час
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
«Затем проследуем в Петропавловскую крепость, на Заячий остров, откуда начался Санкт-Петербург»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
9 июня в 10:45
15 июня в 13:30
от 4 700₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Петропавловская крепость: детская экскурсия с элементами квеста
Познакомиться с историей, архитектурой и обитателями Заячьего острова в мини-группе
Начало: В районе метро «Горьковская»
Расписание: во вторник и субботу в 11:00 и 13:00
11 июня в 11:00
15 июня в 11:00
1 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
«Приглашаем на веселую интерактивную прогулку по Заячьему острову, где 27 мая 1703 года была заложена Петропавловская крепость»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55004 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
«Именно здесь в мае 1703 года на Заячьем острове по всем канонам фортификационного дела было начато строительство крепости «Санкт-Петербург»»
Расписание: Индивидуально по договорённости
9 июня в 14:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
«Во время экскурсии вы отправитесь на Заячий остров, чтобы увидеть, откуда начинался Петербург»
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
«После обзорной части вы отправитесь на прогулку по историческому комплексу на Заячьем острове»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
Петербург за один день: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут
Начало: На площади Искусств
«Далее прогуляемся по Петропавловской крепости, раскроем тайны Заячьего острова и самой цитадели»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
30002 550₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
Отыскать необычные архитектурные детали и раскрыть смысл символов на групповой экскурсии
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«А затем перейдём к христианской мифологии на Заячьем острове — в прекрасном Петропавловском соборе»
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
14001 260₽ за человека
Мини-группа
1 час
Променад по Петропавловской крепости в мини-группе
Исследовать место, с которого начался Петербург
Начало: В районе Петропавловской крепости
«Маршрут проходит через весь Заячий остров, на котором расположена Петропавловка»
Расписание: ежедневно в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
1 322₽ за человека
Квест
2 часа
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища
Начало: У Иоанновского моста
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Рождение Санкт-Петербурга
Прогуляться в мини-группе по местам, связанным с первыми годами жизни города на Неве
Начало: У домика Петра I
«Обсудим, почему именно Заячий остров был выбран Петром I для строительства крепости, давшей название будущей столице империи»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Были на экскурсии в Петропавловской крепости, ребёнок доволен, узнал много нового интересного, главное всё коротко и ясно, полтора часа для ребёнка- куда более достаточно, спасибо большое экскурсоводу!
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ИИрина4 июня 2024Нам очень понравилось. Огромное спасибо Катерине за интересный рассказ! Для общего и первого знакомства детям формат превосходный!!!
- ВВиталий3 июня 2024все понравилось К сожалению не все запланированное успели за 4 часа
- ННадежда3 июня 2024Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были
- ААнна3 июня 2024Благодарю за проведение интересной экскурсии, Наталью! Очень приятная, прекрасно подготовленная девушка, заинтересовала 2-х мальчишек 8 и 12 лет, слушали и выполняли задания с удовольствием. Было не утомительно и познавательно)
- LLiudmila3 июня 2024огромное спасибо Светлане за экскурсию, дочке очень понравилось
- ЮЮлия1 июня 2024Прекрасная экскурсия и гид. Ориентировано на ребенка, что самое главное. Спросила внука, как ему экскурсия. Сказал, отлично, шоколадок было маловато, что не правда. Шоколадок было достаточно😁. Очень рекомендую!
- ННаталия1 июня 2024Огромное спасибо Елене, которая провела для нас экскурсию!!!!! Мы узнали не только про историю крепости, нам рассказали и про создание Собора, и про ее узников крепости, и многое другое)))))
- ААндрей31 мая 2024Выражаю благодарность Елене Михайловне за прекрасную экскурсию в Петропавловскую крепость. Отлично структурированный рассказ, снабжённый множеством фактов, фотоматериалов, имён, дат, и т.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Заячий остров»
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