Нескучные рассказы и увлекательные задания — обязательные условия этого путешествия. Сначала дети узнают, как появилась крепость, и внимательно послушают подсказки. А затем, получив карту, отправятся на поиски клада… Что же там будет? Узнаете на квесте!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
В поисках клада юные исследователи проявят смекалку, отвагу и хитрость. И узнают:
- В честь чего названа Петропавловская крепость
- Почему должность коменданта была не только пожизненной, но и посмертной
- На что указывает крыло ангела на шпиле колокольни собора Петра и Павла
- Когда в крепости впервые использовали промышленный альпинизм
- Почему декабристы не могли быть заключены в тюрьме Трубецкого бастиона
И многое другое! Вопросы подбираются в зависимости от возраста детей. Кто-то узнает, почему Заячий остров называется именно так, а кто-то изучит тюремный алфавит.
Организационные детали
- Группу до 10 детей могут бесплатно сопровождать двое взрослых
- По желанию можно посетить платные музейные объекты на территории — согласуем с вами заранее. Билеты оплачиваются на месте
- Квест можно провести для большего количества человек — до 30 (в том числе для школьной группы). Детали уточняйте в переписке
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 81 туриста
Я работаю гидом со студенческих лет. Люблю свою семью, природу, собак и лошадей. У меня есть собственное агентство экскурсий по городу и команда классных гидов, но экскурсии на лошадях я стараюсь проводить сама. Это — моё удовольствие, моё общение с лошадьми, интеллектуальная прогулка в небольшой компании единомышленников. Надеюсь, вы получите такое же удовольствие от экскурсии, как и я. Присоединяйтесь!Задать вопрос
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