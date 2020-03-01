18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Достоевский и его герои

Писатель хорошо знал, как и чем живут прототипы его героев, отлично понимал их тревоги, нужду и чаяния. И как писатель-реалист с фанатичной точностью переносил это на бумагу — как и облик самого Петербурга. Вы побродите там, где обитали персонажи великого романа, и узнаете, почему создатель поселил их именно в этих квартирах: например, что было видно из окошка комнаты Раскольникова. Но в то же время мы поговорим и о самом Достоевском. Я расскажу о том, почему писатель всегда селился в угловых домах и каким критериям они должны были соответствовать, кто спас его от долговой ямы, где Достоевский венчался и сколько квартир в Петербурге сменил. Вы поймёте, что понятие «Петербург Достоевского» шире, чем просто художественный мир его произведений.

«Преступление и наказание» на карте города

К счастью, многое из того, что «видели» глаза Сони Мармеладовой и Родиона Раскольникова, сохранилось до наших дней в почти неизменном виде. Мы пройдём мимо места, где располагался трактир «Хрустальный дворец», в котором происходят важные события романа: я объясню, почему он так назывался. Вы увидите остатки Вяземской лавры — символа морального падения Мармеладова — и старые дома, в которых жили Раскольников, Соня и, конечно, старуха-процентщица. Вы сами сможете посчитать количество шагов от дома Родиона до жилища Алёны Ивановны, а потом сравнить результат с указанным в романе. Пройдясь по улочкам «Петербурга Достоевского», вы познакомитесь с их старыми названиями, узнаете, что здесь происходило, когда Северная Венеция ещё была главным городом Российской империи. И погрузитесь в прошлое этих мест, которое будет жить вечно на страницах «Преступления и наказания».

Закончится экскурсия в великолепном Юсуповском саду, где вы услышите историю создания романа «Игрок».