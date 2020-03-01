18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом

Константин
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Константин – ваш гид
Судьбы Фёдора Михайловича Достоевского и его героев переплетены чрезвычайно тесно: они жили в одних и тех же кварталах, ступали по одним и тем же мостовым, хаживали в одни и те же трактиры.

Стоит ли удивляться тому, что в городе есть район, который так и называют, — «Петербург Достоевского».

Вы прогуляетесь по его знаковым местам и попробуете различить невероятно тонкую грань между художественным миром писателя и реальностью XIX века — той эпохой, когда сам Фёдор Михайлович жил, влюблялся, бедствовал и рисковал.
От 6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Встреча Сенная площадь
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У этой экскурсии18 отзывов
4.94
Петербург Достоевского
Петербург Достоевского

Что вас ожидает

Достоевский и его герои
Писатель хорошо знал, как и чем живут прототипы его героев, отлично понимал их тревоги, нужду и чаяния. И как писатель-реалист с фанатичной точностью переносил это на бумагу — как и облик самого Петербурга. Вы побродите там, где обитали персонажи великого романа, и узнаете, почему создатель поселил их именно в этих квартирах: например, что было видно из окошка комнаты Раскольникова. Но в то же время мы поговорим и о самом Достоевском. Я расскажу о том, почему писатель всегда селился в угловых домах и каким критериям они должны были соответствовать, кто спас его от долговой ямы, где Достоевский венчался и сколько квартир в Петербурге сменил. Вы поймёте, что понятие «Петербург Достоевского» шире, чем просто художественный мир его произведений.

«Преступление и наказание» на карте города
К счастью, многое из того, что «видели» глаза Сони Мармеладовой и Родиона Раскольникова, сохранилось до наших дней в почти неизменном виде. Мы пройдём мимо места, где располагался трактир «Хрустальный дворец», в котором происходят важные события романа: я объясню, почему он так назывался. Вы увидите остатки Вяземской лавры — символа морального падения Мармеладова — и старые дома, в которых жили Раскольников, Соня и, конечно, старуха-процентщица. Вы сами сможете посчитать количество шагов от дома Родиона до жилища Алёны Ивановны, а потом сравнить результат с указанным в романе. Пройдясь по улочкам «Петербурга Достоевского», вы познакомитесь с их старыми названиями, узнаете, что здесь происходило, когда Северная Венеция ещё была главным городом Российской империи. И погрузитесь в прошлое этих мест, которое будет жить вечно на страницах «Преступления и наказания».

Закончится экскурсия в великолепном Юсуповском саду, где вы услышите историю создания романа «Игрок».

Организационные детали

Кроме выходных дней экскурсии проводятся и в праздничные дни. Также с мая по сентябрь включительно возможно проведение экскурсий по будним дням после 18 часов.

Петербург Достоевского
Петербург Достоевского
Петербург Достоевского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Сенная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Я коренной петербуржец, влюбленный в свой родной город. Я историк и писатель, автор нескольких краеведческих книг и множества статей в периодике. Меня всегда завораживала не только история, но и архитектура города на Неве. Сколько я себя помню, гуляя по его улицам, я все время что-то записывал, читал, а потом рассказывал своим родным, друзьям и ученикам, ведь я долгое время работал учителем литературы в школе. Со временем ко мне стали обращаться и незнакомые люди за услугами гида.... Вот таким естественным образом я превратил любимое увлечение в интересную работу. Мои темы: «Литература в Петербурге и Петербург в литературе», «Быль и миф Петербурга», «Городские истории». Если вы любите русскую литературу и интересуетесь историей Петербурга, если вы хотите познакомиться с непредвзятым взглядом на них, буду рад побеседовать с вами, прогуливаясь по улицам Северной Венеции.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Очень понравилась экскурсия. Видно, что экскурсовод очень любит свой родной Питер, и с удовольствием делится массой фактов про Достоевского и его семью. Интересно было посмотреть на дома, где жил Раскольников и старуха, где был полицейский участок и т.д. Советуем всем гостям Питера эту экскурсию.
22 февраля 2020
Это была красивая, умная экскурсия. Раскрытие темы завораживало живыми деталями то из романа, то из жизни самого писателя, возвращаясь к общим моментам истории и вновь утопая в интереснейших оттенках жизни героев. Я смотрела другим взглядом, на город, в котором прожила 12 лет, Это ощущение дорогого стоит и я благодарна Константину за это. Он ввёл в настроение, в новые размышления и терзания, как режиссёр и мастер.
18 ноября 2019
Ходили на экскурсию вдвоем с женой. Чувствуются глубокие знания Константина. Жена уже посоветовала экскурсию друзьям. Я не побоюсь посоветовать экскурсию своей маме, которая так же имеет глубокие познания в литературе и истории. Рассказ увлекательный и оставляет глубокие эмоции и впечатления после. Не будем писать спойлеров, чтобы вы смогли окунуться в атмосферу Дестоевского и его романов.
14 октября 2019
Если вы хотите оказаться героем романа «Преступление и наказание» или хотите узнать Достоевского поближе, как человека, а не только как автора, то вам на эту экскурсию! Вчера мы совершили удивительное путешествие во времени. Константин прекрасный рассказчик! Текст романа ожил, начал играть новыми красками и значениями. Незабываемые ощущения! Как будто в съёмах фильма поучаствовали или провели детективные исследования. Оказалось, что такие простые на вид дома, хранят такие завораживающие истории! Константин, спасибо вам большое!
25 августа 2019
Сегодня мы были на экскурсии Петербург Достоевского с Константином, двое взрослых родителей и четверо подростков перешедших в 10 класс. Мне очень хотелось, что бы они увидели живыми героев Преступления и наказания, смогли прочувствовать их жизнь, мысли, желания... хотелось, что бы Достоевский стал не просто очередным писателем в их учебнике по литературе.
Мы получили исчерпывающий, очень интеренсный рассказ от человека глубоко владеющего темой, увидели и прошли все места с Родионом Раскольниковым, Сонечкой и другими героями романа. Дети не ожидали такого проникновения в тему, очень впечатлены услышанным. Огромное спасибо Константину за экскурсию! Рекомендуем всем детям, идущим в 10 класс, их родителям, кто хочет освежить школьные знания и всем поклонникам великого писателя.
5 августа 2019
Это действительно, тот формат, и та подача материала, который надо выбирать а Санкт- Петербурге! Константин- человек, который вызывает восхищение! Большая благодарность ему! Очень содержательно, деликатно и профессионально! Спасибо!✨✨✨
28 июля 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании.
Татьяна
22 апреля 2019
Сегодня получили истинное удовольствие от экскурсии по Петербургу Достоевского, которую провел Константин. Рекомендую всем, для кого эта тема интересна, даже если вы уже многое знаете,этого замечательного гида. Редкий случай, когда так погружаешься в атмосферу того времени, когда городское пространство словно раздвигается, позволяя лучше понять то, о чем хотел сказать нам Федор Михайлович.
7 апреля 2019
Отличная экскурсия. Ощущение полного погружения. Рекомендую "подтянуть матчасть" незадолго до ;). Когда материал свеж, не теряется время на вхождение в контекст. Константин глубоко владеет темой, аккуратно и уверенно строит свою постановку не всем известных событий. Спасибо!
5 ноября 2018
Я искала именно такую экскурсию. Мне самой очень интересно творчество Достоевского, но то как об этом рассказывал Константин превзошло мои ожидания . Захотелось послушать и другие Экскурсии этого гида. Всем рекомендую. Константин, вам успехов, заинтересованных туристов и всего самого наилучшего )
Ещё 8 отзывов

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