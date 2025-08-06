18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследовать этот район лучше, прихватив роман «Преступление и наказание» — так и поступим. Вы увидите совсем другой Петербург! Пышности и пафоса на этом маршруте нет, зато есть дворы, тихие улицы и гений места. Будем гулять по адресам Достоевского и героев его самого петербургского романа. Открывать быт и простую жизнь того времени — в том числе читать выдержки из старинных газет.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы посетим несколько адресов, связанных с жизнью Достоевского, в том числе дом, где он работал над романами «Преступление и наказание» и «Игрок» и куда пришла в качестве стенографистки его будущая жена Анна Григорьевна Сниткина.

Прогуляемся по маршруту Раскольникова, посмотрим на его «официальный» дом, а также на дома Сони Мармеладовой и старухи-процентщицы. Только не будем забывать о том, что это всё-таки литературные герои.

Вы узнаете:

Кто жил в Казанской и Спасской частях Петербурга

Почему Достоевский часто выбирал квартиры в этом районе

Где в Петербурге на 16 домов было 18 питейных заведений

Что такое «жёлтый билет» и какие правила были для домов терпимости

Организационные детали