18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Петербург Достоевского: Спасская и Казанская части города

Быт и нравы непарадного Петербурга, адреса литературных героев и самого писателя
Исследовать этот район лучше, прихватив роман «Преступление и наказание» — так и поступим.

Вы увидите совсем другой Петербург! Пышности и пафоса на этом маршруте нет, зато есть дворы, тихие улицы и гений места. Будем гулять по адресам Достоевского и героев его самого петербургского романа. Открывать быт и простую жизнь того времени — в том числе читать выдержки из старинных газет.
5
3 отзыва
Петербург Достоевского: Спасская и Казанская части города
Петербург Достоевского: Спасская и Казанская части города
Петербург Достоевского: Спасская и Казанская части города

Описание экскурсии

Мы посетим несколько адресов, связанных с жизнью Достоевского, в том числе дом, где он работал над романами «Преступление и наказание» и «Игрок» и куда пришла в качестве стенографистки его будущая жена Анна Григорьевна Сниткина.

Прогуляемся по маршруту Раскольникова, посмотрим на его «официальный» дом, а также на дома Сони Мармеладовой и старухи-процентщицы. Только не будем забывать о том, что это всё-таки литературные герои.

Вы узнаете:

  • Кто жил в Казанской и Спасской частях Петербурга
  • Почему Достоевский часто выбирал квартиры в этом районе
  • Где в Петербурге на 16 домов было 18 питейных заведений
  • Что такое «жёлтый билет» и какие правила были для домов терпимости

Организационные детали

  • Программа 16+
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой 1000 ₽ за каждого последующего
  • Достопримечательности осматриваем снаружи, заходим во дворы
  • Дополнительные расходы возможны на тематические сувениры в арт-пространстве «Где бабуля» (по желанию)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 641 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я экскурсовод и гид-переводчик, родилась и выросла в Санкт-Петербурге. По образованию я искусствовед. Очень люблю показывать людям город, рассказывать об архитектуре, истории и, конечно, о людях, которые здесь жили. Рада предложить вам авторские экскурсии, которые могут порадовать даже местных жителей. Я работаю с небольшой командой гидов, поэтому даже в горячий сезон вы не останетесь без экскурсии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Julia
Прошла чудесная экскурсия по Петербургу Достоевского.
Как и всегда, прекрасная подача материала, необычный маршрут, исторические и архитектурные справки в дополнение.
Ирина цитировала Федора Михайловича, стоя на мосту - это было великолепно!
Было очень
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интересно погулять по местам непарадного Петербурга, удивиться уютным дворикам, заново открыть места любимого города.
Для жителей и гостей города - отличная нетривиальная прогулка, крайне рекомендую.

Ирина профессионал высшей категории, каждая прогулка - всегда отдых для души🙏🏻

Прошла чудесная экскурсия по Петербургу Достоевского.
Прошла чудесная экскурсия по Петербургу Достоевского.
Прошла чудесная экскурсия по Петербургу Достоевского.
Прошла чудесная экскурсия по Петербургу Достоевского.
Прошла чудесная экскурсия по Петербургу Достоевского.
Прошла чудесная экскурсия по Петербургу Достоевского.
Прошла чудесная экскурсия по Петербургу Достоевского.
Прошла чудесная экскурсия по Петербургу Достоевского.
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Дмитрий
Даже если вы читали Достоевского только в школе, погуляв с очень обаятельным гидом Ириной, творчество и жизнь Фёдора Михайловича заиграют новыми красками, увлекут каждого и станут ближе. Это было очень увлекательно!
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А
Отличная экскурсия
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