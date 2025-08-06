18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследовать этот район лучше, прихватив роман «Преступление и наказание» — так и поступим.
Вы увидите совсем другой Петербург! Пышности и пафоса на этом маршруте нет, зато есть дворы, тихие улицы и гений места. Будем гулять по адресам Достоевского и героев его самого петербургского романа. Открывать быт и простую жизнь того времени — в том числе читать выдержки из старинных газет.
Вы увидите совсем другой Петербург! Пышности и пафоса на этом маршруте нет, зато есть дворы, тихие улицы и гений места. Будем гулять по адресам Достоевского и героев его самого петербургского романа. Открывать быт и простую жизнь того времени — в том числе читать выдержки из старинных газет.
Описание экскурсии
Мы посетим несколько адресов, связанных с жизнью Достоевского, в том числе дом, где он работал над романами «Преступление и наказание» и «Игрок» и куда пришла в качестве стенографистки его будущая жена Анна Григорьевна Сниткина.
Прогуляемся по маршруту Раскольникова, посмотрим на его «официальный» дом, а также на дома Сони Мармеладовой и старухи-процентщицы. Только не будем забывать о том, что это всё-таки литературные герои.
Вы узнаете:
- Кто жил в Казанской и Спасской частях Петербурга
- Почему Достоевский часто выбирал квартиры в этом районе
- Где в Петербурге на 16 домов было 18 питейных заведений
- Что такое «жёлтый билет» и какие правила были для домов терпимости
Организационные детали
- Программа 16+
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой 1000 ₽ за каждого последующего
- Достопримечательности осматриваем снаружи, заходим во дворы
- Дополнительные расходы возможны на тематические сувениры в арт-пространстве «Где бабуля» (по желанию)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 641 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я экскурсовод и гид-переводчик, родилась и выросла в Санкт-Петербурге. По образованию я искусствовед. Очень люблю показывать людям город, рассказывать об архитектуре, истории и, конечно, о людях, которые здесь жили. Рада предложить вам авторские экскурсии, которые могут порадовать даже местных жителей. Я работаю с небольшой командой гидов, поэтому даже в горячий сезон вы не останетесь без экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прошла чудесная экскурсия по Петербургу Достоевского.
Как и всегда, прекрасная подача материала, необычный маршрут, исторические и архитектурные справки в дополнение.
Ирина цитировала Федора Михайловича, стоя на мосту - это было великолепно!
Было очень
Как и всегда, прекрасная подача материала, необычный маршрут, исторические и архитектурные справки в дополнение.
Ирина цитировала Федора Михайловича, стоя на мосту - это было великолепно!
Было очень
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Даже если вы читали Достоевского только в школе, погуляв с очень обаятельным гидом Ириной, творчество и жизнь Фёдора Михайловича заиграют новыми красками, увлекут каждого и станут ближе. Это было очень увлекательно!
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А
Отличная экскурсия
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