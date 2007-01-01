Итак, мы отправляемся с вами на экскурсию ⛳ по прекрасной исторической части Петербурга. Что мы увидим?

К примеру, вы увидите Памятник Дворнику 2007 года из гранита (скульптор Ян Нейман) на площади Островского. Гранитный страж чистоты и порядка Санкт-Петербурга XIX века взирает на город 🏙️ с высоты двух метров. Он остановился на минутку и присел, чтобы поговорить немного с нами.

Обязательно остановимся у пары кошек на Малой Садовой – Василисы и Елисея. Они расположены на карнизе одного из домов. Волшебному котику Елисею на приступочку закидывают монетки на удачу. Он совсем маленький (33 см), да удаленький! Попробуйте и вы закинуть монетку.

Вам приглянется замечательно исполненная бронзовая скульптура фотографа на Малой Садовой улице. Это хорошая память о мастере фоторепортажа Карле Булла. Его знаменитое фотоателье располагается совсем рядом. На фотосессию 📷 с фотографом всегда стоит очередь - для финансового благополучия держатся за мизинец, на удачу - берут фотографа под руку.

Пегасы на Большой Конюшенной скульптора В. Аземши с 2011 года гармонично украшают улицу. По задумке архитекторов «крылатые кони прилетают к центру чаш на водопой». По поводу внешнего вида ведутся споры у жителей мегаполиса, но примета на чудо прижилась. Мы подскажем как действовать на этом чудодейственном месте: обойти Пегаса с чашей 3 раза по часовой стрелке и 2 раза против часовой, а потом оставить ему монетку. После ритуала можно ожидать чудо.

На Итальянской улице нас ждет встреча с «великим комбинатором». Остап Бендер вальяжно опирается на спинку стула, скрывающий бриллианты. Встреча с героем романа Ильфа и Петрова обещает удачу в вашем авантюрном деле. А если удастся посидеть на стуле, то будьте уверены, успех гарантирован!

После встречи с товарищем Бендером, наша экскурсия закончится на площади Искусств. Метро 🚇 находится рядом.