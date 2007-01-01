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Петербург, исполняющий мечты

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Пока закрыты музеи 🖼, смотрим памятники в центре города! Небольшие скульптурные композиции в центре Петербурга, которые обычно экскурсоводы называют малыми архитектурными формами, помогают разнообразить и украсить город 🏙️.

В Петербурге таких малых форм много.

Мы посмотрим некоторые из них.

Покажем памятники, которые понравятся взрослым и детям!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 500 ₽ за экскурсию

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Петербург, исполняющий мечты
Петербург, исполняющий мечты

Что вы увидите

  • Памятник Дворнику
  • памятник коту и кошке
  • памятник фотографу
  • памятник пегасам
  • памятник Остапу Бендеру
Итак, мы отправляемся с вами на экскурсию ⛳ по прекрасной исторической части Петербурга. Что мы увидим?
К примеру, вы увидите Памятник Дворнику 2007 года из гранита (скульптор Ян Нейман) на площади Островского. Гранитный страж чистоты и порядка Санкт-Петербурга XIX века взирает на город 🏙️ с высоты двух метров. Он остановился на минутку и присел, чтобы поговорить немного с нами.
Обязательно остановимся у пары кошек на Малой Садовой – Василисы и Елисея. Они расположены на карнизе одного из домов. Волшебному котику Елисею на приступочку закидывают монетки на удачу. Он совсем маленький (33 см), да удаленький! Попробуйте и вы закинуть монетку.
Вам приглянется замечательно исполненная бронзовая скульптура фотографа на Малой Садовой улице. Это хорошая память о мастере фоторепортажа Карле Булла. Его знаменитое фотоателье располагается совсем рядом. На фотосессию 📷 с фотографом всегда стоит очередь - для финансового благополучия держатся за мизинец, на удачу - берут фотографа под руку.
Пегасы на Большой Конюшенной скульптора В. Аземши с 2011 года гармонично украшают улицу. По задумке архитекторов «крылатые кони прилетают к центру чаш на водопой». По поводу внешнего вида ведутся споры у жителей мегаполиса, но примета на чудо прижилась. Мы подскажем как действовать на этом чудодейственном месте: обойти Пегаса с чашей 3 раза по часовой стрелке и 2 раза против часовой, а потом оставить ему монетку. После ритуала можно ожидать чудо.
На Итальянской улице нас ждет встреча с «великим комбинатором». Остап Бендер вальяжно опирается на спинку стула, скрывающий бриллианты. Встреча с героем романа Ильфа и Петрова обещает удачу в вашем авантюрном деле. А если удастся посидеть на стуле, то будьте уверены, успех гарантирован!
После встречи с товарищем Бендером, наша экскурсия закончится на площади Искусств. Метро 🚇 находится рядом.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Думская, д. 2
Место завершения
🏁 площадь Искусств
Петербург, исполняющий мечты
Петербург, исполняющий мечты
Петербург, исполняющий мечты
Петербург, исполняющий мечты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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