14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в Санкт-Петербург — это прекрасная возможность хорошо провести время влюбленным! Этот по-настоящему романтический город ничуть не уступает Парижу. Многие поэты, известные деятели и просто обычные люди сравнивают эти города.

Программа

Во время путешествия по городу я расскажу исторические данные и интересные факты об архитектурных памятниках, мостах, набережных и просто об интересных местах Санкт-Петербурга. При желании покажу не только парадный Петербург, но и скрытые от туристических глаз уголки.

Вы будете загадывать желания в тех местах, где они непременно сбудутся у каждой пары. И, конечно, я буду вас много фотографировать на фоне красивейших видов и в самых романтичных местах!