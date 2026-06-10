14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Потрясающая архитектура, шикарные мосты, венецианские виды, фантастическая подсветка… Мы покажем вам такие места, в которых сбываются мечты и желания.
Вас ждёт незабываемое путешествие по прекрасному городу! И чтобы этот романтический вечер остался не только в воспоминаниях, мы сделаем для вас красивые фотографии.
Вас ждёт незабываемое путешествие по прекрасному городу! И чтобы этот романтический вечер остался не только в воспоминаниях, мы сделаем для вас красивые фотографии.
Описание фото-прогулки
Санкт-Петербург — по-настоящему романтический город, который ничуть не уступает Парижу. Многие поэты, известные деятели и обычные люди сравнивают эти города. Вас ждут локации, где влюблённые загадывают желания — и они обязательно сбываются!
- На экскурсии мы расскажем вам исторические факты об архитектурных памятниках, мостах, набережных и просто интересных локациях города
- При желании посмотрим не только парадный Петербург, но и заглянем в скрытые от туристических глаз уголки
- А ещё сделаем фотографии на фоне самых красивых и трогательных видов
Организационные детали
- Экскурсия проходит на премиальном авто Li Auto L7 с панорамной крышей, просторным салоном и большими окнами для обзора
- Фотосъёмка на телефон Huawei Pura 70 входит в стоимость
- За дополнительную плату можем посетить «Севкабель-порт» с видом на Финский залив (+800 ₽)
- Также возможно организовать воздушные шарики, цветы и прогулку на катере — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 13670 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
В Питере мы с мужем отмечали мой день рождения. В этом городе были многократно и на экскурсиях - тоже, поэтому наш запрос был узнать что то новое и получить красивые
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Н
Дата посещения: 16 мая 2025
У нас прошла самая интересная и запоминающаяся экскурсия. Антон, спасибо за увлекательную экскурсию! Время пролетело незаметно… На красивом, удобном автомобиле мы успели посмотреть очень много красивейших и интересных мест города,
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10 из 10!! Для нас это был особенный день, на экскурсию поехали всей семьёй, трое взрослых и двое детей. Восторг невероятный, и от экскурсии, и от Антона. Любит и знает свой город, прекрасный водитель и фотограф, чуткий ко всем нашим пожеланиям, очень комфортный в общении. Прекрасный маршрут, знаковые места города, великолепное настроение и отличные снимки на память! Спасибо!!!
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С Антоном время пролетело не заметно! Узнали много новых интересных деталей о городе!!! Очень рекомендую!!! в следующую поездку обязательно запланируем встречу с Антоном!
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Антону спасибо! Экскурсия прошла на одном дыхании. . хороший собеседник, не нудит🤗
Будем летом, поедем в Петергоф)
Будем летом, поедем в Петергоф)
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Всё прошло на ура. Время пролетело незаметно в теплой дружественной беседе. Необычные забавные теории, размышления и факты. Экскурсию провел приятный молодой Антон Палыч😉
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