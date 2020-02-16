14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Фото-экскурсия по городу на белом Мерседесе Е-класса

Антон
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Антон – ваш гид
Потрясающая архитектура, шикарные мосты, венецианские виды, фантастическая подсветка...

Я покажу вам такие места, в которых сбываются мечты и желания.

Вас ждет незабываемое путешествие по прекрасному городу! И чтобы этот романтический вечер остался не только в воспоминаниях, я сделаю для вас красивые фотографии.
8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Петербург для влюбленных
Петербург для влюбленных

Путешествие в Санкт-Петербург — это прекрасная возможность хорошо провести время влюбленным! Этот по-настоящему романтический город ничуть не уступает Парижу. Многие поэты, известные деятели и просто обычные люди сравнивают эти города.

Программа

Во время путешествия по городу я расскажу исторические данные и интересные факты об архитектурных памятниках, мостах, набережных и просто об интересных местах Санкт-Петербурга. При желании покажу не только парадный Петербург, но и скрытые от туристических глаз уголки.

Вы будете загадывать желания в тех местах, где они непременно сбудутся у каждой пары. И, конечно, я буду вас много фотографировать на фоне красивейших видов и в самых романтичных местах!

Организационные детали

  • В стоимость входит: экскурсионная программа, фотосессия на профессиональный фотоаппарат.
  • Автомобиль на экскурсии: белый Mercedes E-class (2015 года).
  • Возможен как дневной, так и ночной вариант этой экскурсии.
  • Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте в пределах центра города.
  • Также возможно организовать салют, шампанское, прогулку на катере, подъем на крышу.
Петербург для влюбленных
Петербург для влюбленных
Петербург для влюбленных
Петербург для влюбленных

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки на своем автомобиле. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего Петербурга, на реке Фонтанке в доме, что напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе «колодце», окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и «парадных». «Прятки», «ромбы», «стрелки», «колдунчики», «войнушка», битые стёкла соседей в результате футбольных баталий… Детский сад и школа — и те находились в нашей же улице. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории С-Петербурга. С годами рос интерес к истории города, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
Спасибо большое Антону за этот чудесный вечер!
Прекрасный рассказ, завораживающие виды, восхитительные фотографии! Три часа пролетели незаметно :)
15 февраля 2020
Антону большущий респект-уважение! В Питере были более 20 раз! Экскурсию решили провести перед театром! А он смог нас увлечь и удивить! 3 часа пролетели - как один час! Спасибо огромное!
5 мая 2019
Все понравилось!
Евгения
5 января 2019
Мы до сих пор под впечатлением! Грамотная русская речь, факты, познавательные истории. Весело, увлекательно, интересно! Очень удобно, особенно зимой в холодную питерскую погоду. Настоятельно рекомендую экскурсию с Антоном всем-всем-всем!!!!! Спасибо большое!!!!
2 декабря 2018
Экскурсия очень понравилась. Три часа прошли незаметно. До этого мы бывали на многих экскурсиях по Санкт-Петербургу, но экскурсия Антона была более познавательна. Рекомендуем!
10 августа 2018
Очень классная экскурсия! Все легко и непринужденно! Антон, замечательный экскурсовод. Мы получили море удовольствия и эмоций!
18 июля 2018
Очень интересная, романтическая экскурсия! Даже как жители Петербурга узнали много нового и интересного о любимом городе! Спасибо!
3 января 2018
Антон замечательный человек. Экскурсия прошла на ура. Столько много историй, баек, это настолько интересно и завораживает. Три часа пролетели как три минуты. Хотим сказать огромное спасибо Антону.
14 января 2017
Огромная благодарность экскурсоводу Антону! Мы увезём с собой замечательные воспоминая о ночном,новогоднем Петербурге. Экскурсия прошла легко,незаметно, Ожидаемый результат превзошёл наши ожидания. Было интересно,было романтично,было просто здорово! Рекомендуем всем,не сомневайтесь. Экскурсовод грамотный, необыкновенный эстет,очень приятный человек и отличный рассказчик! Совершенно классная,комфортная экскурсия! Спасибо))))
30 мая 2016
Выражаем огромную благодарность за великолепно организованную экскурсию,всё очень понравилось и впечатлений море! Необыкновенно красивые места и хорошо поданная информация. Экскурсовод-Антон, очень много и интересно рассказывал об истории города и его памятных местах.Не избито, самобытно, оригинально, с юмором. Поражены его обширными знаниями. Мы очень благодарны Антону, и с полной ответственностью можем порекомендовать его всем туристам. В общем приехали очень вдохновлённые и умиротворённые. Даже плохая погода не смогла испортить впечатление о поездке. Спасибо вам огромное. Будем с нетерпением ждать фото-отчёт)))
Ещё 4 отзыва

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