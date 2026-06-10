14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Петербурга, на реке Фонтанке в доме напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе-колодце, окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и парадных. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории, и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории Петербурга. С годами рос интерес к городу, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.