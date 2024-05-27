1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
Начало: В любом удобном месте в центре города
Расписание: Ежедневно, время начала экскурсии по согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 10 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Медный Всадник - Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
Начало: Магазин купцов Елисеевых
Расписание: Индивидуально под заказ
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 мая 2024Спасибо большое Ксении за познавательную экскурсию, было очень интересно))
- ООльга21 января 2024Новогодний Петербург и самые красивые ёлки городаБыла на экскурсии с дочкой 7.01. 1. На улице было -20, мы зашли со стаканчиком чая (пришлось взять т. к дочь
- ММарина20 января 2024Новогодний Петербург и самые красивые ёлки городаЭкскурсия понравилась, побывала в тех местах куда не заходила, экскурсовод интересно и доступно рассказывала о Петербурге, в автобусе тепло и уютно, новогоднее убранство города великолепное. На дворцовой площади почему - то не вышли (единственное замечание).
- ЮЮлия8 января 2024Большая экскурсия «Новый год с розыгрышем призов»Экскурсовод все время рассказывала интересные факты из истории нового года и Рождества в России, нигде не было "провисаний" или незаполненных
- ССергей7 января 2024Большая экскурсия «Новый год с розыгрышем призов»Все было отлично.
- ООльга28 ноября 2023Экскурсия нам очень понравилась. Нас было 5 человек, все было очень интересно, понятно и доступно рассказано. Мы остались в восторге и при следующей поездке обязательно закажем экскурсию снова.
- ААлексей15 августа 2023Интересный формат экскурсии. Узнал много нового. Про чижиков-пыжиков, про мост поцелуев. Большое спасибо Павлу за проведённое мероприятие. Особенно за кормёжку местных "пираньий". Советую всем.
- ССветлана29 июня 2023Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые парусаОтличная экскурсия. Даже и не надеялись, что нас проведут прямо на набережную. Весь центр был перекрыт. Мы специально приехали в
- ССветлана8 мая 2023Обзорная экскурсия была очень интересна. Однако ее омрачило то, что вместо гида мужчины и мерседеса, как указано в объявлении, была другая гид женщина с водителем, и камри. Но наполнение экскурсии вполне понравилось.
- ННаталия6 января 2021Петербург, исполняющий мечтыХорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Большой Гостиный Двор»
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