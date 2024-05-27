Большой Гостиный Двор – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Большой Гостиный Двор» в Санкт-Петербурге, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1349 отзывов
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 800 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
Начало: В любом удобном месте в центре города
Расписание: Ежедневно, время начала экскурсии по согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 10 300 за всё до 3 чел.
Медный Всадник - Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Медный Всадник - Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
Начало: Магазин купцов Елисеевых
Расписание: Индивидуально под заказ
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
    Спасибо большое Ксении за познавательную экскурсию, было очень интересно))
  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города
    Была на экскурсии с дочкой 7.01. 1. На улице было -20, мы зашли со стаканчиком чая (пришлось взять т. к дочь
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    очень замерзла). Когда мы начали заходить в автобус, водитель увидел, что мы со стаканом, и сказал нам:"На улицу"… Это что еще такое?! Мы не пошли на улицу, а сели на свое место, после этого он подошел к нам и начал упорно и долго разбираться - почему мы не вышли на улицу, и почему купили чай, мол много вас тут таких ездят и мусорят! После этого настроение было испорчено! 2. Нас довезли и высадили у Невского проспекта, аргументировав тем, что у вас время вышло, хотя в билете четко прописано до Манежной площади. А других пассажиров увезли на Манежную. Писала претензию на возврат средств, но менеджер Александра сослалась на то, что вы могли пролить чай и т. д и тп - хотя это было на остановке, автобус никуда не ехал в это время! Видимо никого не волнует, что кто то замерз в -20, а только беспокоиться о сидениях автобуса. И также от менеджера был ответ, что вы сами могли бы дойти пешком из за перекрытия дорог и пробок. Тогда почему других пассажиров никто не высадил, а вез на Манежную площадь. Не рекомендую! А почему я поставила 4 звезды - потому что данные сервис просто не публикует отзывы с низкой оценкой.

  • М
    Марина
    20 января 2024
    Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города
    Экскурсия понравилась, побывала в тех местах куда не заходила, экскурсовод интересно и доступно рассказывала о Петербурге, в автобусе тепло и уютно, новогоднее убранство города великолепное. На дворцовой площади почему - то не вышли (единственное замечание).
  • Ю
    Юлия
    8 января 2024
    Большая экскурсия «Новый год с розыгрышем призов»
    Экскурсовод все время рассказывала интересные факты из истории нового года и Рождества в России, нигде не было "провисаний" или незаполненных
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    пауз. Мы поездили по центру и увидели несколько красиво украшенных новогодних локаций. Единственное, что на мой взгляд могло быть лучше - можно было бы выехать за пределы центра и поездить по новогодним местам в других районах тоже)

  • С
    Сергей
    7 января 2024
    Большая экскурсия «Новый год с розыгрышем призов»
    Все было отлично.
  • О
    Ольга
    28 ноября 2023
    Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
    Экскурсия нам очень понравилась. Нас было 5 человек, все было очень интересно, понятно и доступно рассказано. Мы остались в восторге и при следующей поездке обязательно закажем экскурсию снова.
  • А
    Алексей
    15 августа 2023
    Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
    Интересный формат экскурсии. Узнал много нового. Про чижиков-пыжиков, про мост поцелуев. Большое спасибо Павлу за проведённое мероприятие. Особенно за кормёжку местных "пираньий". Советую всем.
  • С
    Светлана
    29 июня 2023
    Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые паруса
    Отличная экскурсия. Даже и не надеялись, что нас проведут прямо на набережную. Весь центр был перекрыт. Мы специально приехали в
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    Санкт-Петербург, чтобы показать детям праздник Алые паруса и салют. В городе такая атмосфера, как была в Москве на чемпионате мира по футболу. Весь город гуляет и развлекается всю ночь. Мы стояли на набережной, хоть и издалека, но все было видно, давки не было. Спасибо за экскурсию

  • С
    Светлана
    8 мая 2023
    Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
    Обзорная экскурсия была очень интересна. Однако ее омрачило то, что вместо гида мужчины и мерседеса, как указано в объявлении, была другая гид женщина с водителем, и камри. Но наполнение экскурсии вполне понравилось.
  • Н
    Наталия
    6 января 2021
    Петербург, исполняющий мечты
    Хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Большой Гостиный Двор»

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  1. Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
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  3. Медный Всадник - Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Большой Гостиный Двор" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 10 300. Туристы уже оставили гидам 1363 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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