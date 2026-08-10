во вторник, пятницу и субботу в 19:30

Гуляя с харизматичным персонажем, вы услышите красивые истории о людях, которые любили этот город, восхищались им, и добивались успеха потому, что были верны своей мечте. А декорациями к историческому спектаклю станут привычные места парадного Петербурга: Михайловский сквер, канал Грибоедова, Малая и Большая Конюшенные, набережная Мойки, Дворцовая площадь и Новый Эрмитаж.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание аудиогида

Оживающая история на улицах великого города

Вы увидите Петербург совершенно другими глазами: выясните, как разбойник может стать народным героем, разгадаете тайны Спаса-На-Крови, узнаете, кто в городе главный, заглянете в глаза херувимов певческой Капеллы, откроете историю появления Певческого моста, перенесетесь во времена Петра на главной площади Санкт-Петербурга и попробуете настоящие петербургские пышки. А еще обратитесь к атлантам и сможете загадать желание так, чтобы оно исполнилось!

Наш маршрут: Михайловский сквер — канал Грибоедова — М. Конюшенная — Б. Конюшенная — наб. Реки Мойки — Дворцовая площадь — Новый Эрмитаж.

Кому подойдёт прогулка

Интерактивный формат и литературный язык повествования, записанный голосами профессиональных актеров, завораживает и взрослых, и детей.

Организационные детали