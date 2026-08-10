во вторник, пятницу и субботу в 19:30

Гуляя с харизматичным персонажем, вы услышите красивые истории о людях, которые любили этот город, восхищались им, и добивались успеха потому, что были верны своей мечте.
А декорациями к историческому спектаклю станут привычные места парадного Петербурга: Михайловский сквер, канал Грибоедова, Малая и Большая Конюшенные, набережная Мойки, Дворцовая площадь и Новый Эрмитаж.
А декорациями к историческому спектаклю станут привычные места парадного Петербурга: Михайловский сквер, канал Грибоедова, Малая и Большая Конюшенные, набережная Мойки, Дворцовая площадь и Новый Эрмитаж.
Описание аудиогида
Оживающая история на улицах великого города
Вы увидите Петербург совершенно другими глазами: выясните, как разбойник может стать народным героем, разгадаете тайны Спаса-На-Крови, узнаете, кто в городе главный, заглянете в глаза херувимов певческой Капеллы, откроете историю появления Певческого моста, перенесетесь во времена Петра на главной площади Санкт-Петербурга и попробуете настоящие петербургские пышки. А еще обратитесь к атлантам и сможете загадать желание так, чтобы оно исполнилось!
Наш маршрут: Михайловский сквер — канал Грибоедова — М. Конюшенная — Б. Конюшенная — наб. Реки Мойки — Дворцовая площадь — Новый Эрмитаж.
Кому подойдёт прогулка
Интерактивный формат и литературный язык повествования, записанный голосами профессиональных актеров, завораживает и взрослых, и детей.
Организационные детали
- На время променада на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
- Прогулка проходит только по улице, заранее позаботьтесь об одежде и обуви по погоде
- Длина маршрута составляет 1 км и позволяет принять участие гостям с детскими и взрослыми колясками
- Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате проведения. Например, для школьной группы до 35-40 человек.
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 3 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
|Дети до 13 лет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 7006 туристов
Международный проект театрализованных прогулок Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши променады — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Необычно.
Сказочно.
Красиво!!!!!!!
Рекомендую и взрослым,и детям.
Сказочно.
Красиво!!!!!!!
Рекомендую и взрослым,и детям.
Вам был полезен этот отзыв?
Мы с дочкой очень любим прогулки с Фаролеро: гуляли с фонарщиком уже в трех городах: Сочи, Москве, а теперь и в Санкт-Петербурге. Нам нравится подача материала, рассказы о великих людях и их мечтах, которые делают их любимые города такими великими, прекрасными, мистическими, добрыми и сказочными. Смело шагайте в сказку, друзья!
Вам был полезен этот отзыв?
Поучаствовали сегодня в иммерсивной экскурсии. Хорошая идея, хорошее исполнение, всё рассчитано правильно по времени, не успеваешь устать или заскучать. Детям от 6-7 будет тоже будет очень интересно, были с дочерью 9 лет. Отдельное спасибо за удобные наушники и приятный тембр рассказчика) И спасибо за сюрпризы, очень мило)
И да, одевайтесь теплее!)
И да, одевайтесь теплее!)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень атмосферная прогулка!
Плащи, наушники, Фаролеро в костюме и с фонарем… все создает эффект мистики и загадочности.
В качестве прогулки по центру очень интересный опыт: красивые виды, эффектное завершение прогулки. И мне, и сыну (9 лет) понравилось🤩 Очень!
но именно познавательной прогулку не назовешь, гид на вопросы не ответит. Поэтому выбирайте эту прогулку для настроения
Плащи, наушники, Фаролеро в костюме и с фонарем… все создает эффект мистики и загадочности.
В качестве прогулки по центру очень интересный опыт: красивые виды, эффектное завершение прогулки. И мне, и сыну (9 лет) понравилось🤩 Очень!
но именно познавательной прогулку не назовешь, гид на вопросы не ответит. Поэтому выбирайте эту прогулку для настроения
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия просто потрясающая!!! С первых секунд в наушниках ты погружаешься в сказочную медитацию! Слушаешь очень интересный рассказ фонарщика, по пути ожидает множество приятных сюрпиризов, всё продумано до мелочей!!! Восторг!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Абсолютный восторг!!! Абсолютный must-see в Спб (ну и собственно в любом городе, где «ходит» Фаролеро). Дико трогательно, что все с детками, но не только детский экспириенс. Очень понравится любителям необычных
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Прогулка по Петербургу: дорога к мечте с Фаролеро»
Групповая
до 20 чел.
Небанальный Петербург: главные локации и неожиданные открытия
Услышать истории, о которых обычно молчат
Начало: У Спаса на Крови
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
2800 ₽ за человека
Аудиогид
Спектакль-променад «Хранители города» с Фонарщиком Фаролеро
Театрализованная аудиопрогулка по улицам Санкт-Петербурга
Начало: На Фурштатской улице
19 авг в 20:00
22 авг в 20:00
2800 ₽ за человека
Групповая
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
Начало: Пл. Искусств
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье.
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
Путешествие по Санкт-Петербургу с посещением 7 уникальных мест для загадывания желаний. Комфортабельный автомобиль и пешие прогулки по знаковым районам города
Начало: Рядом с Дворцовой площадью
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от 9200 ₽ за всё до 4 чел.
2800 ₽ за человека