во вторник, пятницу и субботу в 19:30

Петербург с Форалеро: за пределами повседневности

Небанальные истории, мини-представления и чудесные встречи на иммерсивной экскурсии с фонарщиком

Гуляя с харизматичным персонажем, вы услышите красивые истории о людях, которые любили этот город, восхищались им, и добивались успеха потому, что были верны своей мечте.

А декорациями к историческому спектаклю станут привычные места парадного Петербурга: Михайловский сквер, канал Грибоедова, Малая и Большая Конюшенные, набережная Мойки, Дворцовая площадь и Новый Эрмитаж.
Петербург с Форалеро: за пределами повседневности
Петербург с Форалеро: за пределами повседневности
Петербург с Форалеро: за пределами повседневности
Петербург с Форалеро: за пределами повседневности
Петербург с Форалеро: за пределами повседневности
Петербург с Форалеро: за пределами повседневности
Петербург с Форалеро: за пределами повседневности
Петербург с Форалеро: за пределами повседневности
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Оживающая история на улицах великого города

Вы увидите Петербург совершенно другими глазами: выясните, как разбойник может стать народным героем, разгадаете тайны Спаса-На-Крови, узнаете, кто в городе главный, заглянете в глаза херувимов певческой Капеллы, откроете историю появления Певческого моста, перенесетесь во времена Петра на главной площади Санкт-Петербурга и попробуете настоящие петербургские пышки. А еще обратитесь к атлантам и сможете загадать желание так, чтобы оно исполнилось.

Наш маршрут: Михайловский сквер — канал Грибоедова — М. Конюшенная — Б. Конюшенная — наб. Реки Мойки — Дворцовая площадь — Новый Эрмитаж.

Кому подойдет прогулка

Интерактивный формат и литературный язык повествования, записанный голосами профессиональных актеров, завораживает и взрослых, и детей.

Организационные детали

  • На время экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
  • Прогулка проходит только по улице, заранее позаботьтесь об одежде и обуви по погоде
  • Маршрут экскурсии составляет 1, км и позволяет принять участие гостям с детскими и взрослыми колясками
  • Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате проведения

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, пятницу и субботу в 19:30

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