во вторник, пятницу и субботу в 19:30

Что вас ожидает

Оживающая история на улицах великого города

Вы увидите Петербург совершенно другими глазами: выясните, как разбойник может стать народным героем, разгадаете тайны Спаса-На-Крови, узнаете, кто в городе главный, заглянете в глаза херувимов певческой Капеллы, откроете историю появления Певческого моста, перенесетесь во времена Петра на главной площади Санкт-Петербурга и попробуете настоящие петербургские пышки. А еще обратитесь к атлантам и сможете загадать желание так, чтобы оно исполнилось.

Наш маршрут: Михайловский сквер — канал Грибоедова — М. Конюшенная — Б. Конюшенная — наб. Реки Мойки — Дворцовая площадь — Новый Эрмитаж.

Кому подойдет прогулка

Интерактивный формат и литературный язык повествования, записанный голосами профессиональных актеров, завораживает и взрослых, и детей.

Организационные детали